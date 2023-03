Universitatea Craiova, chin înaintea derby-ului cu CFR Cluj. Nu a reușit să marcheze în fața unei echipe de Liga 2

Fără meciuri oficiale pe durata partidelor disputate de „tricolori” în preliminariile Euro 2024, Universitatea Craiova a organizat o partidă amicală împotriva celor de la CSM Slatina. Oltenii nu au izbutit să marcheze în poarta divizionarei secunde, iar scorul s-a terminat 0-0.

Universitatea Craiova se pregătește de derby-ul cu CFR Cluj programat duminică, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Oficialii „alb-albaștrilor” au programat un duel oltenesc pentru ca elevii lui Eugen Neagoe să nu își piardă ritmul de joc.

În lipsa internaționalilor români de tineret, s-a bazat și pe patru tineri de la satelitul Universității Craiova. Printre aceștia s-au aflat și Karlo Tomasec, fundașul croat transferat la pachet cu Juraj Badelj, și Jean Mendy, care a fost adus în această iarnă de la ACB Ineu.

Fără Andrei Ivan, Jovan Markovic sau Ștefan Baiaram pe teren, Universitatea Craiova nu a reușit să marcheze împotriva celor de la CSM Slatina. Duelul oltenesc s-a terminat 0-0, iar alb-albaștrii își îndreaptă atenția spre derby-ul cu CFR Cluj.

„Remiză albă în jocul de verificare cu CSM Slatina.

Universitatea Craiova

Repriza 1: Popescu – Vlădoiu, Silva, Mendy, Vînă, Căpățînă, Hanca, Cîmpanu, Roguljic, Barbu, Koljic.

Repriza a 2-a: Lazar – Hanca, Găman, Badelj, Vînă, Roguljic (Mendy, min. 80), Mateiu, Tomasec, Stana, Cîmpanu, Rivaldinho.

CSM Slatina

Repriza 1: Pop – Radu, Smirnov, Manea, Pisăru – Oprescu, Doman, Leață, Danciu, Trașcă, Plokhotnyuk.

Repriza a 2-a: Silveanu – Stan, Gherghe, Sălceanu, A. Dinu, Toma, Șerban, Niță, Ciocâlteu, C. Dinu, Nițu”, au transmis oltenii pe pagina oficială de Facebook.

Nicușor Bancu, mesaj înainte de Universitatea Craiova – CFR Cluj: „Trebuie să adunăm foarte multe puncte”

de Ziua Leului, iar căpitanul alb-albaștrilor așteaptă să intre cât mai repede în programul de antrenament al oltenilor. Acesta a declarat că formația din Bănie trebuie să învingă CFR Cluj și să obțină cât mai multe puncte în play-off pentru a avea o șansă a titlu.

„Operația a decurs bine, am făcut un RMN și mi-a spus că pot să încep să dau în minge, dar să am răbdare. Avem șanse foarte mari pentru câștigarea titlului, dar și naționala să se califice. Sperăm să bătem și să avem șanse mari. Nu am ce să fac, este o accidentare de lungă durată, deja au trecut doi ani și jumătate, parcă au trecut doi ani.

Trebuie să începem cu o victorie duminică, chiar dacă am făcut doar un egal la FCSB. Trebuie să adunăm foarte multe puncte. Din păcate sunt accidentat, Vătăjelu s-a accidentat și el, dar sperăm ca în iunie să avem cât mai mulți jucători la națională”, a spus Nicușor Bancu.

