Universitatea Craiova, comunicat devastator la adresa lui Adrian Mititelu: „Un cetățean care nu a clădit nimic, doar a distrus, cu peste 500 de procese pierdute”

După ce Curtea de Apel Timișoara a respins apelul făcut în urmă cu ceva timp de Clubul Sportiv Universitatea Craiova și astfel a menținut decizia dată în 2017 de Tribunalul Dolj în speța palmaresului Științei, Adrian Mititelu, patronul de la FCU Craiova, a jubilat și a susținut în spațiul public că este vorba despre o decizie favorabilă entității sale, care va schimba definitiv cursul acestui război de natură identitară.

Universitatea Craiova, reacție fermă vizavi de poziționarea lui Adrian Mititelu față de speța privitoare la palmares

De asemenea, omul de afaceri a transmis că va merge mai departe și va reuși în cele din urmă să obțină despăgubiri financiare colosale în baza acestei spețe, inclusiv de la statul român, pe care îl acuză de complicitate, alături de FRF și LPF pentru tot ce s-a întâmplat la Craiova cu începere din 2011, când echipa finanțată de el la acea vreme a fost dezafiliată.

Acum, a venit Prin intermediul unui comunicat amplu publicat pe pagina oficială de Facebook, reprezentanții clubului din SuperLiga și-au exprimat în mod extrem de ferm viziunea vizavi de poziționarea lui :

Comunicatul emis de clubul din Bănie

„Pentru a tempera din elucubrațiile cetățeanului cu peste 500 de procese pierdute la activ, suntem nevoiți, cu toate că avem lucruri mult mai importante de făcut, să revenim asupra subiectului ‘palmaresului Științei’:

În acest proces, este exclus ca clubul aflat în faliment să câștige vreodată ceva pentru simplu motiv că procesul de la Timișoara este o acțiune în constatare prin care Clubul Sportiv Universitatea Craiova de drept public a cerut instanței să constate existența palmaresului în patrimoniul său.

Probabil că instanța de judecată a constatat că nu este de competența sa să judece o astfel de cerere și a respins acțiunea fără ca asta să însemne ca vreuna dintre societățile aflate în faliment, insolvența, concordat sau alte situații juridice similare, să dețină ceva cât de cât apropiat de ‘palmaresul Științei’.

Ce ar însemna, de fapt, decizia Curții de Apel Timișoara, în viziunea celor de la Universitatea Craiova

Acest proces nu a avut ca obiect stema ori denumirea istorică de Universitatea Craiova, acestea fiind câștigate de către clubul sportiv de drept public printr-o succesiune de hotărâri ale Înaltei Curți de Casație și Justiție a României, definitive, executorii și irevocabile.

Nu există nici măcar vreo cale extraordinară de atac în aceste spețe pentru simplu motiv expus mai sus și anume că niciuna dintre societățile falimentare ori aflate în insolvență nu are cum să câștige ceva din dosarul aflat pe rol. Dincolo de faptul că această ultimă soluție la care face referire cetățeanul este supusă recursului la Înalta Curte de Casație si Justiție.

Pe cât este posibil, nu vă mai lăsați mințiți și manipulați de un cetățean care nu a clădit nimic vreodată ci doar a distrus (lăudându-se cu asta!) și care, să nu uităm, până la momentul la care Clubul Sportiv de drept public să i le anuleze, avea denumirea și marca înregistrate pe persoana fizică. Astăzi, din fericire, acestea s-au întors la comunitate pentru totdeauna.

Reiterăm cel mai important lucru pentru noi, cei care iubim culorile alb albastre: Știința e mare si merge înainte! Forza Știința!”.

Prima reacție a lui Adrian Mititelu, după decizia privind palmaresul Universității Craiova

După decizia venită de la Curtea de Apel Timișoara în urmă cu două zile, Adrian Mititelu a oferit o primă reacție în exclusivitate pentru FANATIK. „5 februarie e o zi mare pentru fotbalul românesc. Adevărata Știința va fi repusă în drepturi. Nu aveam cum să pierd de ziua lui Gică Hagi și ziua tatălui meu, care a plecat demult. Anul viitor echipa se va întoarce unde îi e locul. Nu au nicio șansă să câștige la ICCJ. Sunt convins și v-am spus de fiecare dată că sunt foarte optimist”, a declarat Adrian Mititelu pentru FANATIK.

„Decizia asta înseamnă că nu au fost niciodată la Craiova două universități. Una singură a fost Universitatea Craiova și este cea pe care toată lumea o știe, cea care a existat cu adevărat și pe care oamenii au cunoscut-o. Ceea ce s-a întâmplat din 2013 încoace a fost o invenție politică și o intoxicare menită să acapareze suporterii Universității Craiova, pentru a-i transforma într-o masă de manevră politică. Acești suporteri au fost asociați cu un partid politic care obține foarte multe voturi și care deține puterea. Astfel, s-a creat un hibrid politico-sportive.

Și noi am câștigat, pentru că la Timișoara s-a dat o decizie în baza unui fals, adică pe baza unor lucruri greșite. Atâta timp cât România rămâne membră a Uniunii Europene, nu avea cum să fie altfel. Altfel spus, doar dacă am ieși din Uniunea Europeană ar putea exista o altă soluție. „Eu am luptat pentru cauza mea, pentru dreptate. Știam că am dreptate și, până la urmă, adevărul a ieșit la lumină. N-a fost ușor, deloc. A fost foarte greu și a trebuit să trec prin foarte multe nedreptăți. Uneori am fost umilit în instanță, alteori am fost denigrat și catalogat drept sucit. La un moment dat, m-am plictisit de subiect. Am ajuns să spun: «ăsta bate câmpii»”, au fost cuvintele omului de afaceri.