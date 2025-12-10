ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a intrat deja în focurile duelului cu Sparta Praga, iar acest lucru s-a resimțit din discursul lui Filipe Coelho. Conferința de presă premergătoare jocului cu Sparta Praga a fost una fulger, de doar opt minute, în care tehnicianul oltenilor a fost cât se poate de scurt.

Filipe Coelho, scurt și la obiect înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga

Filipe Coelho a avut parte de, probabil, cea mai scurtă conferință a sa de când a venit la Craiova. Acesta a avut răspunsuri scurte și la obiect, iar în momentul în care a venit vorba despre absențele din lot, a părut că nu este extrem de îngrijorat.

ADVERTISEMENT

„Va fi un meci dificil împotriva unei echipe chiar foarte puternice. Au jucat în Liga Campionilor, au jucători experimentați, dar noi suntem pregătiți de acest joc. Nu cred că putem vorbi de vreo echipă favorită. Vom face tot ce putem pentru victorie. Focusul meu va fi pe cei 21 de jucători pe care îi voi avea la dispoziție mâine“, a declarat Filipe Coelho.

Anzor Mekvabishvili mizează pe „infernul“ din tribune la meciul cu Sparta Praga: „Nu este ușor să joci aici!“

Anzor Mekvabishvili avertizează că meciul cu Praga va fi greu, însă, cu fanii alături, Universitatea Craiova poate răsturna orice calcule, exact cum a făcut-o și cu Mainz.

ADVERTISEMENT

„Așteptăm un meci greu, pentru că Sparta Praga este un club istoric. Echipa noastră, cu stadionul plin, cu fanii lângă, poate face multe. Nu este ușor să joci aici. A fost greu cu Mainz, dar chiar am dat totul și ne-a ieșit. Nu avem presiune, este o experiență frumoasă, ne bucurăm de ea. Facem totul pentru victorie și împotriva Spartei.

ADVERTISEMENT

Mainz joacă în Bundesliga, campionatul ceh e valoros, deci nu pot să stau și să compar cele două echipe. Cu toții vrem să ajungem cât se poate de sus în competiție. Cred că toată lumea, nu doar eu, credem în această victorie și cu sigurață o putem obține, ca să continuăm în competiție. Sper ca Universitatea să evolueze în fiecare an în competiții europene. Nu pot spune cine e favorită. Cine joacă mai bine va câștiga cel mai probabil. De fiecare dată când joc aici mă simt bine, pentru că fanii ne susțin necondiționat“, a declarat Anzor Mekvabishvili.

Universitatea Craiova visează la primele locuri din Conference League

Meciul dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga are o importanță aparte, oltenii fiind în cărți pentru primele 8 poziții ale competiției. Universitatea Craiova a strâns 7 puncte din primele 4 partide disputate până acum în grupa unică din Conference League. Oltenii au debutat în faza ligii cu un eșec, 0-2 în Polonia cu Rakow, după care au remizat pe teren propriu, 1-1, contra armenilor de la Noah. Ulterior au urmat două victorii, 1-0 în deplasare cu Rapid Viena și 1-0 pe teren propriu cu Mainz.

ADVERTISEMENT

, însă cu un succes s-ar putea apropia foarte mult de primele 8 poziții. Duelul dintre Universitatea Craiova și Sparta Praga, programat joi, 11 decembrie, de la ora 19:45, va putea fi urmărit la Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Băluță și Screciu nu sunt în lot pentru Universitatea Craiova – Sparta Praga

După ce Tudor Băluța s-a operat de apendicită, , care era incert pentru meciul cu Sparta Praga din cauza unor probleme medicale.

Din informațiile obținute de FANATIK, internaționalul oltenilor are o contractură musculară. De altfel, internaţionalul oltean nu a participat la antrenamentul oficial și nu va fi în lot pentru jocul contra cehilor în Conference League.

Când ar putea reveni Tudor Băluță pe teren după operația de apendicită

Astfel, Tudor Băluță nu va mai juca pentru Universitatea Craiova cel puțin până la sfârșitul anului. Mai mult ca sigur, mijlocașul va merge însă în cantonament alături de colegii săi, acolo unde se va pune la punct cu pregătirea fizică pentru a fi apt de joc în luna ianuarie.

Pierderea este una destul de mare pentru Universitatea Craiova. Tudor Băluță a făcut o primă parte de sezon destul de bună în Bănie. Revenit în Superliga în vară, mijlocașul a reușit să înscrie un gol și a avut evoluții solide.