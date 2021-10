Universitatea Craiova creează panică la Mioveni: „Ne așteptăm la o ofensivă totală”

Echipa olteană nu a mai cunoscut gustul înfrângerii din runda a 9-a, când . Au urmat patru victorii în campionat și două în Cupa României ( ), toate fără gol primit. Practic, au trecut 520 de minute de când plasa porții echipei antrenată de Laurențiu Reghecampf nu a mai fost scuturată.

Universitatea Craiova va avea în față echipa cu atacul cel mai slab din Liga I

Meciul de sâmbătă pare lejer, la prima vedere, având în vedere că oaspeții se află pe locul 12, cu 12 puncte adunate în 13 etape. Ultima victorie s-a consemnat pe 23 august, acasă, cu FC U Craiova, iar precedentul succes în deplasare a avut loc în runda precedentă, a 5-a, cu Dinamo.

În plus, formația piteșteană are cel mai slab atac dintre toate cele 16 echiped in Liga I. Elevii lui Alexandru Pelici au marcat doar șapte goluri, adică, în medie, au înscris o dată la 167 de minute.

Antrenorul echipei din Mioveni, Alexandru Pelici, a declarat, înaintea primului meci din istorie în liga I împotriva Universității, că formația din Bănie este cea mai în formă, la momentul actual.

Echipa din Craiova are toate meciurile la discreția ei

„E o partidă dificilă, avem această serie de patru jocuri împotriva unor echipe care fac parte din prima jumătate a clasamentului. Craiova, din punctul meu de vedere, cred că este echipa cea mai în formă din Liga 1, e o echipă cu un lot foarte valoros şi numeros, care poate schimba oricând liniile.

Au un antrenor care a făcut performanţă, un antrenor foarte bun şi cu siguranţă vor dori să continue pe aceeaşi linie. Au victorii în ultimele etape de campionat, aseară la Baia Mare au avut din nou un joc la discreţia lor, dar, aşa cum am făcut-o de fiecare dată, încercăm să câştigăm punct sau puncte.

Universitatea Craiova pleacă cu prima șansă

Va fi un meci dificil, Craiova pleacă cu prima şansă, consider că avem un avantaj datorită faptului că se va juca fără spectatori. Cred că spectatorii erau pentru Craiova un factor important.

Dacă nu mă înşel, cred că sunt pe primul loc la goluri marcate, e o echipă foarte ofensivă din acest punct de vedere. Poate se aseamănă un pic cu FC Botoşani, merg pe cartea atacului, dar pot schimba oricând, dintr-o echipă ofensivă pot deveni una mai defensivă, au variante de jucători pentru a schimba diferite variante de joc.

Au şi făcut acest lucru, au schimbat sistemul în timpul aceluiaşi joc. Din punctul ăsta de vedere ne aşteptăm la ofensivă totală din partea lor, pentru că joacă pe propriul teren şi joacă pentru câştigarea campionatului şi a Cupei”, a spus Alexandru Pelici, la conferința de presă.