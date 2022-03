Jovan Markovic, înlocuitorul perfect pentru Andrei Ivan în victoria Universității Craiova la Mioveni. Vătăjelu a izbucnit în lacrimi când a vorbit de război

Marcator și în meciul tur dintre cele două formații, Jovan Markovici a făcut uitată lipsa principalului marcator din primul duel direct al Universității Craiova cu CS Mioveni, Andrei Ivan. Tânărul atacant al oltenilor a marcat de două ori în meciul cu Mioveni și i-a asigurat cele trei puncte formației din Bănie.

Jovan Markovic a suplinit absența lui Andrei Ivan în CS Mioveni-Universitatea Craiova

Titularizat în ultimele cinci partide din Casa Pariurilor Liga 1, internaționalul român a ajuns să aibe un ritm de joc excelent. Acest lucru s-a văzut și în primele 45 de minute ale meciului cu , cea mai bună repriză în tricoul alb-albastru pentru vârful de 20 de ani al Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Cel mai important om al alb-albaștrilor în etapa cu numărul 29 al Casei Pariurilor Liga 1, Jovan Markovic i-a luat locul pe tabela marcatorilor colegului său din ofensivă, Ivan. Marele absent al serii, , a înscris un „poker” în poarta argeșenilor în meciul tur, scor 5-2.

Pentru atacantul oltenilor a fost prima dublă din campionat în tricoul Științei. Acesta a înscris de două ori într-o partidă pentru prima dată în sezonul trecut, la Academica Clinceni, într-un meci cu FC Botoșani, scor 4-3. Cu reușitele din această seară, Markovic l-a depășit pe Gustavo în clasamentul marcatorilor, cu nouă goluri.

ADVERTISEMENT

„Ne bucurăm că am reușit să câștigăm meciul, cele trei puncte sunt foarte importante. Mă bucur că am marcat și vreau să o țin tot așa. Ne lipsesc foarte mulți jucători, sper să își revină, iar atunci când o vor reveni o sa fim și mai puternici.

Am pierdut ușor anumite puncte, dar trebuie să luăm de la capăt fiecare meci și sper ca din noul campionat să nu mai facem aceleași greșeli. În play-off vreau să terminăm cât mai sus, să câștigăm Cupa și să marchez cât mai multe goluri”a declarat Jovan Markovic.

Bogdan Vătăjelu a izbucnit în lacrimi când a fost amintită situația dintre Rusia și Ucraina

Reprofilat din fundaș stânga de Laurențiu Reghecampf în flancul drept al apărării Universității Craiova, Vătăjelu a avut o altă evoluție bună în defensivă. Titular în 12 partide din Casa Pariurilor Liga 1, Bogdam Vătăjelu este unul dintre cei mai importanți jucători ai oltenilor în acest sezon.

ADVERTISEMENT

Cu el în linia de patru fundași ai formației din Bănie, CS Mioveni nu a avut șanse foarte mari de a înscrie. Elevii lui Alexandru Pelici au avut un singur șut pe spațiul porții lui Mirko Pigliacelli și alte două în afara ei. În acest sezon, Mioveniul este formația cu cel mai slab atac, 18 înscrise.

La finalul partidei, Vătăjelu a vorbit despre posibilul penalty din minutul 37 al partidei, la un contact cu Buziuc. Fundașul de 28 de ani al Craiovei a vorbit și despre potențialul echipei sale și faptul că seria negativă din campionat trebuie să fie un semnal de alarmă pentru coechipierii săi.

„Sincer să vă spun eu am jucat mingea, dar cred că un arbitru se poate gândi să dea sau nu. Din punctul meu de vedere aș zice că nu a fost pentru că am lovit și mingea, însă poate alt arbitru ar fi dat penalty. Eu cred că a arbitrat bine. Nu din prisma faptului că am câștigat și nu a dat un penalty contra noastră.” a declarat Vătăjelu

„Dacă ar fi să ne uitam și puțin în trecut, cred că am avut și puțin ghinion. Dacă stăm să ne gândim la ce puncte am fi putut câștiga în acele meciuri, probabil că eram mult mai sus și altfel se vorbea de noi, însă așa ne place nouă. Să ne trezim atunci când suntem jos și nu e ok. Trebuie să continuăm seria asta și de la anul să începem să fim altfel. Asta este fața Craiovei și ne putem bate cu orice echipă din România”. a spus fundașul Craiovei

Universitatea Craiova a ținut să își arate suportul echipei în războiului declanșat de Rusia în Ucraina. Juveții au avut inscripționate numele orașelor afectate pe tricourile de joc ale meciului de marți seara. În momentul în care jucătorul de picior stâng al Craiovei a fost întrebat de părerea sa în conflictul dintre cele două state, acesta a izbucnit în lacrimi.

„Sincer să vă spun eu evit să mă mai uit pe rețelele de socializare pentru că de când am familie îmi e puțin mai greu să mă uit. Îmi e greu pentru că am familie, am copii și mă uit cum fug alții din țara lor”. a spus Bogdan Vătăjelu la finalul meciului cu CS Mioveni