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Universitatea Craiova, cu ochii pe Ararat – Celje. Cu ce scor s-a încheiat meciul din care se va alege adversara oltenilor în play-off-ul de Europa League

Meciul Ararat - Celje din Champions League, de maxim interes pentru Universitatea Craiova! Din această dublă se va alege adversara oltenilor din play-off-ul Europa League: ce s-a întâmplat în turul din Armenia
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.08.2026 | 20:56
Universitatea Craiova cu ochii pe Ararat Celje Cu ce scor sa incheiat meciul din care se va alege adversara oltenilor in playofful de Europa League
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Universitatea Craiova, cu ochii pe Ararat – Celje. Cu ce scor s-a încheiat meciul. Foto: Profimedia
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În cazul în care va trece de finlandezii de la KuPS Kuopio în turul trei preliminar din Europa League, Universitatea Craiova se va duela în play-off-ul acestei competiții cu pierzătoarea dublei din turul trei preliminar din Champions League dintre Ararat Armenia și Celje din Slovenia. 

Ce s-a întâmplat în meciul tur dintre Ararat Armenia și Celje din Champions League

Marți seară, în Armenia, s-a disputat prima manșă din această dublă. Oaspeții au deschis scorul în minutul 21 prin Seslar, din penalty. Până la pauză, mai exact în minutul 38, Serobyan a reușit să egaleze pentru Ararat. În repriza secundă, Franca Carlos i-a adus în avantaj pe armeni prin golul înscris în minutul 70. Nu s-a mai marcat până la final, astfel încât Ararat Armenia a câștigat cu scorul de 2-1 acest meci tur cu Celje.

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Revenind la Universitatea Craiova, în cazul în care va fi eliminată de KuPS Kuopio în turul trei preliminar din Europa League, echipa antrenată de Filipe Coelho va „retrograda” și va juca în play-off-ul din Conference League. Acolo, ar urma să se dueleze cu pierzătoarea dublei din turul trei preliminar din Europa League dintre Shamrock Rovers din Irlanda și Egnatia din Albania. 

Cele mai importante știri despre Universitatea Craiova înaintea turului cu KuPS Kuopio

Delegația Universității Craiova a plecat în cursul zilei de marți spre Finlanda, în condiții de lux. Assad Al Hamlawi, indisponibil în ultima perioadă din cauza unei accidentări, are șanse mari să fie inclus în lotul pentru meciul tur din această dublă manșă, după cum FANATIK a informat în exclusivitate. Pe de altă parte, clubul din Bănie urmează să îl cedeze în schimbul unei sume importante pe Juraj Badelj, informație furnizată de asemenea de site-ul nostru.

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În schimb, oltenii lucrează deja pentru a aduce un fundaș de top la echipă în locul croatului. La KuPS Kuopio a fost transferat în această vară și un jucător din SuperLiga. Este vorba despre mijlocașul Tommi Jyry, ultima dată la Petrolul Ploiești, revenit astfel deci în țara natală cu această ocazie. De altfel, el a mai jucat în trecut pentru cei de la KuPS.

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„Va fi o dublă manșă dificilă, cu siguranță. În special pentru că știu că Universitatea Craiova este o echipă foarte, foarte bună, cu multă calitate. Dar știu și că noi avem multă calitate. Așa că mă aștept la meciuri foarte echilibrate, între două echipe de calitate care joacă una împotriva celeilalte. Asta este ce aștept.

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Este o echipă căreia îi place să aibă posesia, să se construiască de la fundași și să controleze meciurile. Jucăm un fotbal ofensiv — așa aș descrie echipa. Și, așa cum ai spus, am jucat bine și în campionat, așa că echipa este într-o formă bună. Venim într-o formă bună pentru a înfrunta Craiova, într-un moment bun”, a spus Jyry înaintea acestui meci tur cu Universitatea Craiova, în exclusivitate pentru FANATIK. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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