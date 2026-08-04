Universitatea Craiova, cu ochii pe Ararat – Celje. Cu ce scor s-a încheiat meciul din care se va alege adversara oltenilor în play-off-ul de Europa League

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În cazul în care va trece de finlandezii de la KuPS Kuopio în turul trei preliminar din Europa League, Universitatea Craiova se va duela în play-off-ul acestei competiții cu pierzătoarea dublei din turul trei preliminar din Champions League dintre

Ce s-a întâmplat în meciul tur dintre Ararat Armenia și Celje din Champions League

Marți seară, în Armenia, s-a disputat prima manșă din această dublă. Oaspeții au deschis scorul în minutul 21 prin Seslar, din penalty. Până la pauză, mai exact în minutul 38, Serobyan a reușit să egaleze pentru Ararat. În repriza secundă, Franca Carlos i-a adus în avantaj pe armeni prin golul înscris în minutul 70. Nu s-a mai marcat până la final, astfel încât Ararat Armenia a câștigat cu scorul de 2-1 acest meci tur cu Celje.

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Revenind la Universitatea Craiova, în cazul în care va fi eliminată de , echipa antrenată de Filipe Coelho va „retrograda” și va juca în play-off-ul din Conference League. Acolo,

Cele mai importante știri despre Universitatea Craiova înaintea turului cu KuPS Kuopio

Assad Al Hamlawi, indisponibil în ultima perioadă din cauza unei accidentări, Pe de altă parte, , informație furnizată de asemenea de site-ul nostru.

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În schimb, La KuPS Kuopio a fost transferat în această vară și un jucător din SuperLiga. Este vorba despre mijlocașul Tommi Jyry, ultima dată la Petrolul Ploiești, revenit astfel deci în țara natală cu această ocazie. De altfel, el a mai jucat în trecut pentru cei de la KuPS.

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„Va fi o dublă manșă dificilă, cu siguranță. În special pentru că știu că Universitatea Craiova este o echipă foarte, foarte bună, cu multă calitate. Dar știu și că noi avem multă calitate. Așa că mă aștept la meciuri foarte echilibrate, între două echipe de calitate care joacă una împotriva celeilalte. Asta este ce aștept.

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Este o echipă căreia îi place să aibă posesia, să se construiască de la fundași și să controleze meciurile. Jucăm un fotbal ofensiv — așa aș descrie echipa. Și, așa cum ai spus, am jucat bine și în campionat, așa că echipa este într-o formă bună. Venim într-o formă bună pentru a înfrunta Craiova, într-un moment bun”,