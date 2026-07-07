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Universitatea Craiova, cu ochii pe Borac Banja Luka – Levski Sofia! Cum s-a încheiat duelul posibililor adversari ai oltenilor din Liga Campionilor

Borac Banja Luka și Levski Sofia au disputat prima manșă a duelului care poate decide viitoarea adversară a Universității Craiova în preliminariile Ligii Campionilor. Cât s-a încheiat meciul.
Cristi Coste, Tibi Cocora
07.07.2026 | 23:57
Universitatea Craiova cu ochii pe Borac Banja Luka Levski Sofia Cum sa incheiat duelul posibililor adversari ai oltenilor din Liga Campionilor
SPECIAL FANATIK
Cât s-a încheiat Borac Banja Luka - Levski Sofia, meciul care poate decide viitoarea adversară a Universității Craiova în preliminariile Ligii Campionilor. Foto: Levski.
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Universitatea Craiova este concentrată pe dubla cu ML Vitebsk de miercuri seară, din Ungaria, însă în paralel urmărește cu interes și duelul care poate stabili adversara din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Prima manșă dintre Borac Banja Luka și Levski Sofia s-a disputat miercuri seară în Bosnia, iar calificarea a rămas complet deschisă înaintea returului din Bulgaria.

Remiză în Bosnia! Borac și Levski amână calificarea pentru retur

Borac Banja Luka și Levski Sofia au terminat la egalitate, scor 1-1, în prima manșă a turului întâi preliminar al Ligii Campionilor, astfel că identitatea posibilei adversare a Universității Craiova se va decide peste o săptămână, în Bulgaria. Oltenii trebuie mai întâi să treacă de campioana Belarusului, ML Vitebsk, pentru a ajunge în turul secund preliminar.

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Partida din Bosnia a fost una echilibrată, iar niciuna dintre cele două formații nu a reușit să își creeze un avantaj înaintea returului. Astfel, calificarea rămâne complet deschisă, iar duelul decisiv se anunță extrem de disputat. Bosniacii au început perfect partida și au deschis scorul încă din minutul 9, când Juricic a transformat fără emoții o lovitură de la 11 metri. Levski a revenit, însă, mult mai hotărâtă de la cabine și a restabilit egalitatea în minutul 55, prin Oko-Flex, cel care a stabilit și scorul final al întâlnirii.

Ante Roguljic, în prim plan în duelul urmărit de campioana României

Un nume cunoscut suporterilor Universității Craiova și-a făcut apariția și în partida de la Banja Luka. Ante Roguljic, fostul mijlocaș al oltenilor, a fost introdus pe teren în minutul 64, încercând să aducă un plus ofensiv gazdelor în ultima parte a jocului.

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Croatul a evoluat timp de mai multe sezoane în tricoul Universității Craiova și este unul dintre foștii jucători rămași în memoria suporterilor din Bănie. De această dată, Roguljic nu a reușit să încline balanța în favoarea echipei sale, iar Borac va merge la Sofia cu calificarea încă în joc.

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Ante Roguljic, mesaj emoționant înaintea unui posibil duel cu Universitatea Craiova: „Toată lumea știe asta!”

Dacă Universitatea Craiova și Borac Banja Luka își vor confirma statutul de favorite în primul tur preliminar, Ante Roguljic va reveni în Bănie, de această dată din postura de adversar. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, croatul a vorbit despre posibilitatea de a se întoarce pe stadionul „Ion Oblemenco”, și-a amintit cele mai frumoase momente petrecute la Craiova și a transmis un mesaj care îi va emoționa pe fanii olteni. De asemenea, fostul mijlocaș al oltenilor a mai menționat că legătura sa cu Universitatea Craiova a rămas la fel de puternică și recunoaște că își dorește această confruntare, chiar dacă, pentru 180 de minute, va fi de cealaltă tabără.

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„Am văzut tragerea la sorți și posibilitatea de a juca împotriva Craiovei în turul al doilea, dacă ambele echipe trec de primul adversar. Bineînțeles că mi-ar plăcea să îi întâlnim în turul următor. Cred că toată lumea din club știe că îmi doresc doar binele Craiovei în fiecare meci… cu excepția celui împotriva noastră, dacă se va juca. (râde).

Am fost mereu recunoscător pentru tot ce am trăit acolo. Am simțit dragostea fanilor încă din primul meu meci, de la debutul pe „Ion Oblemenco”. Singurul lucru pe care îl pot spune este că abia aștept să joc din nou acolo și să îi revăd pe toți oamenii de acolo. Vulcanul! Este un stadion extraordinar, iar pasiunea fanilor se simte pe teren. Ei fac fotbalul și mai frumos“, a spus Ante Roguljic, pentru FANATIK.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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