Universitatea Craiova, cu rezervele în Giulești cu Rapid. Titularii merg direct în vacanță

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a câștigat titlul cu o etapă înaintea finalului de sezon din SuperLiga. Oltenii își menajează titularii pentru ultimul joc cu Rapid, în deplasare. FANATIK a aflat ce tactică va aborda echipa luo Filipe Coelho, dar și cine este fotbalistul care revine pe teren după o lungă perioadă de timp.

Universitatea Craiova trimite rezervele în Giulești la meciul cu Rapid

Oltenii au pus mâna pe marele trofeu după 35 de ani și Ultimul meci din acest sezon va fi deplasarea cu Rapid, programată sâmbătă, 23 mai, însă nu va mai avea nicio miză pentru niciuna dintre cele două echipe. FANATIK a aflat că Universitatea Craiova va alinia echipa a doua în Giulești, astfel că jucătorii care au evoluat mai puțin în această stagiune vor primi minute. De asemenea, se așteaptă . Deplasarea cu Rapid ar fi primul meci după în urma accidentării grave din meciul cu FCSB. În ceea ce privește titularii echipei, toți vor primi începând de luni ,18 mai, liber.

ADVERTISEMENT

Ordinul lui Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul

Mihai Rotaru a fost un munte de fericire după ce echipa sa a câștigat titlul SuperLigii. „Ne gândim să facem o echipă puternică. Cred că toți vor rămâne cel puțin pentru preliminarii. Nu cred că va pleca vreunul, însă dacă se va întâmpla acest lucru noi suntem pregătiți să-l înlocuim”.

Primul jucător care pleacă de la Universitatea Craiova după câștigarea titlului

Totuși, există un prim jucător care nu mai figurează în planurile de viitor ale oltenilor. (33 ani). Fundașul se află la final de contract și vrea să revină alături de familia lui, stabilită în Italia.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul născut la Vaslui și crescut în Italia s-a alăturat echipei din Bănie în februarie 2025, după aventura de la CFR Cluj. Deși nu a fost titular incontestabil, el s-a integrat imediat la formația ”alb-albastră” și a devenit imediat îndrăgit în vestiar de colegii săi.