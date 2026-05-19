Universitatea Craiova, cu rezervele în Giulești cu Rapid. Titularii merg direct în vacanță

Universitatea Craiova intră în vacanță. Ce se întâmplă la ultimul meci din play-off în deplasarea cu Rapid. Cine este jucătorul care revine pe gazon.
Mihai Dragomir
19.05.2026 | 08:30
Cum va aborda Universitatea Craiova ultimul meci al sezonului cu Rapid.
Universitatea Craiova a câștigat titlul cu o etapă înaintea finalului de sezon din SuperLiga. Oltenii își menajează titularii pentru ultimul joc cu Rapid, în deplasare. FANATIK a aflat ce tactică va aborda echipa luo Filipe Coelho, dar și cine este fotbalistul care revine pe teren după o lungă perioadă de timp.

Universitatea Craiova trimite rezervele în Giulești la meciul cu Rapid

Universitatea Craiova a câștigat titlul în acest sezon după 5-0 în penultima etapă cu U Cluj. Oltenii au pus mâna pe marele trofeu după 35 de ani și au petrecut până în zorii zilei. Ultimul meci din acest sezon va fi deplasarea cu Rapid, programată sâmbătă, 23 mai, însă nu va mai avea nicio miză pentru niciuna dintre cele două echipe. FANATIK a aflat că Universitatea Craiova va alinia echipa a doua în Giulești, astfel că jucătorii care au evoluat mai puțin în această stagiune vor primi minute. De asemenea, se așteaptă revenirea lui Mihnea Rădulescu. Deplasarea cu Rapid ar fi primul meci după operația suferită la Roma în urma accidentării grave din meciul cu FCSB. În ceea ce privește titularii echipei, toți vor primi începând de luni ,18 mai, liber.

Ordinul lui Mihai Rotaru după ce Universitatea Craiova a câștigat titlul

Mihai Rotaru a fost un munte de fericire după ce echipa sa a câștigat titlul SuperLigii. Principalul finanțator al oltenilor a dezvăluit imediat după meciul cu U Cluj că nimeni nu pleacă de la Universitatea Craiova până la finalul preliminariilor cupelor europene „Ne gândim să facem o echipă puternică. Cred că toți vor rămâne cel puțin pentru preliminarii. Nu cred că va pleca vreunul, însă dacă se va întâmpla acest lucru noi suntem pregătiți să-l înlocuim”.

Primul jucător care pleacă de la Universitatea Craiova după câștigarea titlului

Totuși, există un prim jucător care nu mai figurează în planurile de viitor ale oltenilor. Din informațiile obținute de FANATIK, fotbalistul care se va despărți în această vară de Universitatea Craiova va fi Vasile Mogoș (33 ani). Fundașul se află la final de contract și vrea să revină alături de familia lui, stabilită în Italia.

Fotbalistul născut la Vaslui și crescut în Italia s-a alăturat echipei din Bănie în februarie 2025, după aventura de la CFR Cluj. Deși nu a fost titular incontestabil, el s-a integrat imediat la formația ”alb-albastră” și a devenit imediat îndrăgit în vestiar de colegii săi.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
