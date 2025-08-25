Universitatea Craiova dă lovitura la returul cu Bașakșehir! Suporterii iau cu asalt stadionul și clubul face un profit record

Universitatea Craiova a câștigat la Istanbul turul cu Bașakșehir din play-off-ul Conference League și are deci șanse mari la accederea istorică în faza principală a acestei competiții. Așa cum era de așteptat, această chestiune se reflectă și în interesul manifestat de suporteri pentru a fi prezenți joi seară la returul de pe stadionul „Ion Oblemenco”.
Din informațiile obținute de FANATIK, duminică seară mai erau disponibile doar 12.000 de bilete pentru această partidă. În plus, de atunci și până luni dimineață au mai fost achiziționate încă mai bine de 5.000 de tickete. La Peluza Nord, Tribuna a II-a și în zona VIP au fost epuizate deja toate biletele, iar în prezent mai există câteva sectoare libere doar la Peluza Sud, aproximativ 4.000 de bilete, respectiv la Tribuna I, circa 2500.
Acest lucru înseamnă că în principiu este de așteptat ca arena din Bănie să fie plină la acest meci retur dintre Universitatea Craiova și Istanbul Bașakșehir, bineînțeles minus acele „zone tampon” stabilite de regulament și în funcție și de câți fani turci se vor prezenta la această partidă. Astfel, oltenii înregistrează încasări record din vânzarea de bilete, fiind vorba despre o sumă de aproximativ 350.000 de euro.
Acest interes enorm al fanilor craioveni de a fi prezenți joi seară pe stadion bineînțeles că mai poate fi explicat și prin faptul că echipa lor favorită se descurcă excelent și în Superliga în acest start de sezon. Universitatea Craiova se află pe primul loc în clasament, cu 19 puncte acumulate după primele 7 etape, cu 4 în plus față de Rapid, ocupanta poziției secunde.
După victoria de pe teren propriu cu Petrolul Ploiești, scor 2-0, oltenii au ajuns la șase victorii consecutive în campionat. Singurul egal de până acum s-a înregistrat chiar în prima rundă, la Arad cu UTA, 3-3, după ce formația din Bănie a condus cu 3-0 până după minutul 80.
Așadar, se poate spune că totul merge excelent din punct de vedere sportiv la gruparea alb-albastră, chiar dacă în timpul jocului contra „lupilor galbeni” a existat un moment extrem de tensionat, chiar după marcarea primului gol, când Mirel Rădoi a răbufnit la adresa unui fan aflat deasupra băncii sale tehnice, iar ulterior, la flash-interviu, tehnicianul a explicat că s-a ajuns aici pentru că respectivul era extrem de critic la adresa echipei, apelând inclusiv la jigniri în anumite momente.