Universitatea Craiova dă startul bătăliei pentru play-off! Cât îi costă pe fanii olteni să vadă meciul cu FC Argeş direct de pe „Oblemenco“!

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cât costă biletele la Universitatea Craiova – FC Argeș

Universitatea Craiova își începe drumul în faza finală a campionatului cu un meci împotriva celor de la FC Argeș, iar oficialii clubului din Bănie au pus deja în vânzare biletele pentru confruntarea programată vineri seară. Suporterii olteni care vor să fie în tribune la startul luptei pentru titlu trebuie să scoată din buzunar între 30 și 150 de lei, în funcție de sectorul ales pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Cât costă biletele la Universitatea Craiova – FC Argeș

Vineri, de la ora 20:30, Universitatea Craiova debutează în play-off într-un meci important contra formației FC Argeș, partidă care se va disputa pe stadionul Stadionul Ion Oblemenco.

Clubul din Bănie a anunțat deja prețurile biletelor pentru această confruntare, iar suporterii au la dispoziție mai multe variante, în funcție de zona din stadion din care vor să urmărească partida.

Pentru cei care aleg să stea în Peluza Nord, alături de galerie, prețul unui bilet este de 30 de lei. În Peluza Sud, fanii trebuie să plătească 45 de lei, în timp ce pentru un loc la Tribuna II prețul ajunge la 60 de lei.

Cei care vor să urmărească meciul dintr-o zonă premium trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar. Un bilet la Tribuna VIP costă 150 de lei, iar suporterii care doresc să își asigure și locul de parcare în incinta stadionului pot achiziționa un bilet de parking, disponibil la prețul de 60 de lei.

De asemenea, abonamentele achiziționate pentru sezonul regular rămân valabile și pentru meciurile din play-off, astfel că fanii care și-au asigurat locul pe stadion încă de la începutul stagiunii vor putea intra la partide fără costuri suplimentare.

Play-off SuperLiga 2026: cu cine joacă Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo în prima etapă

Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo au fost primele echipe care și-au asigurat prezența în play-off. În schimb, CFR Cluj, U Cluj și FC Argeș au parcurs o serie impresionantă în ultimele runde, au profitat de jocul rezultatelor și au obținut biletele pentru top 6 în penultima etapă a sezonului regulat.

Confruntările din sunt foarte interesante, lupta la titlu fiind mai interesantă ca niciodată. Având în vedere echipele calificate, microbiștii din România, dacă CFR Cluj nu va pune mâna pe trofeu, vor cunoaște o campioană nouă pentru acest format la finalul partidelor ce se întind până în luna mai.

În prima etapă, ocupantele podiumului vor avea avantajul de a juca meciurile pe teren propriu. Nu mai puțin de două derby-uri vor avea loc în această rundă! Iată cum arată programul complet din prima etapă a play-off-ului:

Clasament play-off SuperLiga 2026, după sezonul regulat

U Craiova – 30 puncte Rapid – 28 puncte Universitatea Cluj – 27 puncte CFR Cluj – 27 de puncte* Dinamo – 26 de puncte FC Argeș – 25 puncte

* a beneficiat de rotunjire

Play-off SuperLiga, program complet. Ce meci poate decide titlul în ultima etapă

Dintre echipele calificate, . Oltenii trebuie să se teamă de Rapid și Dinamo dar și de echipele din Cluj. Aflată doar pentru a 2-a oară în play-off, FC Argeș este văzută cu ultima șansă la titlu. Cea mai performantă echipă în acest sistem este CFR Cluj, care a câștigat play-off-ul în 5 din cele 9 participări ale sale.

Play-off SuperLiga, program complet:

Etapa 2: 21-22 martie

Dinamo – Universitatea Craiova

CFR Cluj – Rapid

FC Argeș – U Cluj

Etapa 3: 4-5 aprilie

Universitatea Craiova – CFR Cluj

Rapid – U Cluj

FC Argeș – Dinamo

Etapa 4: 11-12 aprilie

U Cluj – Universitatea Craiova

CFR Cluj – Dinamo

Rapid – FC Argeș

Etapa 5: 18-19 aprilie

Universitatea Craiova – Rapid

Dinamo – U Cluj

FC Argeș – CFR Cluj

Etapa 6: 25-26 aprilie

FC Argeș – Universitatea Craiova

Dinamo – Rapid

CFR Cluj – U Cluj

Etapa 7: 2-3 mai

Universitatea Craiova – Dinamo

Rapid – CFR Cluj

U Cluj – FC Argeș

Etapa 8: 9-10 mai

CFR Cluj – Universitatea Craiova

U Cluj – Rapid

Dinamo – FC Argeș

Etapa 9: 16-17 mai

U Craiova – U Cluj

Dinamo – CFR Cluj

FC Argeș – Rapid

Etapa 10: 23-24 mai