Sport

Universitatea Craiova dă startul bătăliei pentru play-off! Cât îi costă pe fanii olteni să vadă meciul cu FC Argeş direct de pe „Oblemenco“!

Universitatea Craiova a pus în vânzare biletele pentru meciul cu FC Argeș, primul din play-off. Vezi cât costă tichetele pentru partida de pe „Oblemenco“!
Tibi Cocora
11.03.2026 | 11:45
Universitatea Craiova da startul bataliei pentru playoff Cat ii costa pe fanii olteni sa vada meciul cu FC Arges direct de pe Oblemenco
SPECIAL FANATIK
Cât costă tichetele pentru partida de pe „Oblemenco“ dintre Universitatea Craiova și FC Argeș. Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova își începe drumul în faza finală a campionatului cu un meci împotriva celor de la FC Argeș, iar oficialii clubului din Bănie au pus deja în vânzare biletele pentru confruntarea programată vineri seară. Suporterii olteni care vor să fie în tribune la startul luptei pentru titlu trebuie să scoată din buzunar între 30 și 150 de lei, în funcție de sectorul ales pe stadionul „Ion Oblemenco“.

Cât costă biletele la Universitatea Craiova – FC Argeș

Vineri, de la ora 20:30, Universitatea Craiova debutează în play-off într-un meci important contra formației FC Argeș, partidă care se va disputa pe stadionul Stadionul Ion Oblemenco.

ADVERTISEMENT

Clubul din Bănie a anunțat deja prețurile biletelor pentru această confruntare, iar suporterii au la dispoziție mai multe variante, în funcție de zona din stadion din care vor să urmărească partida.

Pentru cei care aleg să stea în Peluza Nord, alături de galerie, prețul unui bilet este de 30 de lei. În Peluza Sud, fanii trebuie să plătească 45 de lei, în timp ce pentru un loc la Tribuna II prețul ajunge la 60 de lei.

ADVERTISEMENT
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, devenim...
Digi24.ro
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul României, devenim cobeligeranți

Cei care vor să urmărească meciul dintr-o zonă premium trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar. Un bilet la Tribuna VIP costă 150 de lei, iar suporterii care doresc să își asigure și locul de parcare în incinta stadionului pot achiziționa un bilet de parking, disponibil la prețul de 60 de lei.

Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a...
Digisport.ro
Acuzată de trădare, a primit azil în Australia. Acum s-a răzgândit și le-a spus iranienilor unde se află refugiatele
ADVERTISEMENT

De asemenea, abonamentele achiziționate pentru sezonul regular rămân valabile și pentru meciurile din play-off, astfel că fanii care și-au asigurat locul pe stadion încă de la începutul stagiunii vor putea intra la partide fără costuri suplimentare.

Play-off SuperLiga 2026: cu cine joacă Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo în prima etapă

Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo au fost primele echipe care și-au asigurat prezența în play-off. În schimb, CFR Cluj, U Cluj și FC Argeș au parcurs o serie impresionantă în ultimele runde, au profitat de jocul rezultatelor și au obținut biletele pentru top 6 în penultima etapă a sezonului regulat.

ADVERTISEMENT

Confruntările din prima etapă a play-off-ului sunt foarte interesante, lupta la titlu fiind mai interesantă ca niciodată. Având în vedere echipele calificate, microbiștii din România, dacă CFR Cluj nu va pune mâna pe trofeu, vor cunoaște o campioană nouă pentru acest format la finalul partidelor ce se întind până în luna mai.

În prima etapă, ocupantele podiumului vor avea avantajul de a juca meciurile pe teren propriu. Nu mai puțin de două derby-uri vor avea loc în această rundă! Iată cum arată programul complet din prima etapă a play-off-ului:

Play-off SuperLiga, programul etapei 1, 13-16 martie

  • Universitatea Craiova – FC Argeș
  • Rapid – Dinamo
  • U Cluj – CFR Cluj

Clasament play-off SuperLiga 2026, după sezonul regulat

  1. U Craiova  – 30 puncte
  2. Rapid – 28 puncte
  3. Universitatea Cluj – 27 puncte
  4. CFR Cluj – 27 de puncte*
  5. Dinamo – 26 de puncte
  6. FC Argeș – 25 puncte

* a beneficiat de rotunjire

Play-off SuperLiga, program complet. Ce meci poate decide titlul în ultima etapă

Dintre echipele calificate, Universitatea Craiova pare a fi favorita la trofeu. Oltenii trebuie să se teamă de Rapid și Dinamo dar și de echipele din Cluj. Aflată doar pentru a 2-a oară în play-off, FC Argeș este văzută cu ultima șansă la titlu. Cea mai performantă echipă în acest sistem este CFR Cluj, care a câștigat play-off-ul în 5 din cele 9 participări ale sale.

Play-off SuperLiga, program complet:

Etapa 1: 13-16 martie

  • Universitatea Craiova – FC Argeș
  • Rapid – Dinamo
  • U Cluj – CFR Cluj

Etapa 2: 21-22 martie

  • Dinamo – Universitatea Craiova
  • CFR Cluj – Rapid
  • FC Argeș – U Cluj

Etapa 3: 4-5 aprilie

  • Universitatea Craiova – CFR Cluj
  • Rapid – U Cluj
  • FC Argeș – Dinamo

Etapa 4: 11-12 aprilie

  • U Cluj – Universitatea Craiova
  • CFR Cluj – Dinamo
  • Rapid – FC Argeș

Etapa 5: 18-19 aprilie

  • Universitatea Craiova – Rapid
  • Dinamo – U Cluj
  • FC Argeș – CFR Cluj

Etapa 6: 25-26 aprilie

  • FC Argeș – Universitatea Craiova
  • Dinamo – Rapid
  • CFR Cluj – U Cluj

Etapa 7: 2-3 mai

  • Universitatea Craiova – Dinamo
  • Rapid – CFR Cluj
  • U Cluj – FC Argeș

Etapa 8: 9-10 mai

  • CFR Cluj – Universitatea Craiova
  • U Cluj – Rapid
  • Dinamo – FC Argeș

Etapa 9: 16-17 mai

  • U Craiova – U Cluj
  • Dinamo – CFR Cluj
  • FC Argeș – Rapid

Etapa 10: 23-24 mai

  • Rapid – U Craiova
  • U Cluj – Dinamo
  • CFR Cluj – FC Argeș
Fostul internațional englez a fost arestat după ce a agresat un bărbat lângă...
Fanatik
Fostul internațional englez a fost arestat după ce a agresat un bărbat lângă un club de golf! „Victima este în stare gravă la spital”
Gigi Becali are 5 jucători favoriți la FCSB. „Voiam să știu dacă Rădoi...
Fanatik
Gigi Becali are 5 jucători favoriți la FCSB. „Voiam să știu dacă Rădoi îi are în schemă”. Exclusiv
Antrenorul lui Radu Drăgușin, reacție uluitoare după ce a schimbat portarul în minutul...
Fanatik
Antrenorul lui Radu Drăgușin, reacție uluitoare după ce a schimbat portarul în minutul 17 al meciului cu Atletico, pierdut cu 2-5: „Nu am greșit!”. Ce a declarat despre viitorul său la echipă
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali,...
iamsport.ro
Încă o plecare importantă de la FCSB! Pe cine a dat afară Becali, după ce Pintilii l-a indicat drept vinovat pentru dezastrul din acest sezon
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!