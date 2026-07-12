Universitatea Craiova dă startul mobilizării! Decizia luată de campioana României înaintea meciurilor cu ML Vitebsk și UTA

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova își dorește un stadion „Ion Oblemenco” arhiplin la primele două meciuri oficiale disputate pe teren propriu în noul sezon. În acest sens, campioana României a lansat un pachet special de bilete pentru confruntările cu ML Vitebsk, din preliminariile UEFA Champions League, și UTA Arad, din SuperLigă, într-o nouă campanie de mobilizare adresată suporterilor alb-albaștri.

Pachete speciale pentru duelurile cu ML Vitebsk și UTA Arad

Conducerea Universității Craiova a pus în vânzare biletele la pachet pentru cele două partide care se vor disputa săptămâna viitoare pe stadionul „Ion Oblemenco”. Clubul speră ca arena să fie plină atât la returul cu ML Vitebsk, cât și la debutul pe teren propriu în noul sezon al SuperLigii, împotriva celor de la UTA Arad.

ADVERTISEMENT

În mesajul publicat pe rețelele de socializare, oficialii alb-albaștrilor au transmis un apel direct către suporteri: „Știința intră în război, bătăliile pentru Liga Campionilor și SuperLiga se dau săptămâna viitoare, iar tribunele trebuie să fie pline. Nu e un favor, e o datorie!”

Pachetul oferă acces la ambele partide, iar prețurile sunt următoarele:

Peluze

• Peluza Nord – 60 lei

• Peluza Sud – 90 lei

Tribuna VIP

• Sector A – 270 lei

• Sector B – 285 lei

• Sector C – 300 lei

• Sector D – 300 lei

• Sector E – 285 lei

• Sector F – 270 lei

ADVERTISEMENT

Tribuna a II-a

• Sector 13 – 95 lei

• Sector 12, inel I – 100 lei

• Sector 12, inel II – 95 lei

• Sector 11, inel II – 100 lei

• Sector 10, inel II – 110 lei

• Sector 9, inel II – 100 lei

• Sector 8, inel I – 100 lei

• Sector 8, inel II – 95 lei

• Sector 7 – 95 lei

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se apropie de o bornă fără precedent la numărul de abonamente

Entuziasmul creat în jurul Universității Craiova după câștigarea titlului și campania spectaculoasă de transferuri se vede din plin și în tribune. Cu doar câteva zile înaintea primului meci oficial pe stadionul „Ion Oblemenco”, campioana României a depășit pragul de 10.000 de abonamente vândute și se îndreaptă spre o bornă impresionantă, fără precedent în fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

Interesul suporterilor Universității Craiova pentru noul sezon este uriaș. Potrivit informațiilor FANATIK, clubul a depășit deja pragul de 10.000 de abonamente vândute, iar toate indiciile arată că, în cel mai scurt timp, până la meciul din turul II preliminar al Ligii Campionilor, oltenii au șanse foarte mari să ajungă la 12.000-13.000 de abonamente vândute. Dacă acest ritm se va menține, , dat fiind faptul că aproape jumătate din capacitatea stadionului „Ion Oblemenco” va fi ocupată de abonați.

Situația se vede cel mai bine pe harta stadionului. La Tribuna I, în sectoarele 9, 10 și 11, toate locurile de la primul inel au fost ocupate, iar la inelul al doilea mai sunt disponibile doar locurile situate de la rândurile 37-40 în sus.

ADVERTISEMENT

Un scenariu asemănător se regăsește și la Peluza Nord. În sectoarele 4 și 5, primul inel este complet sold-out, în timp ce la al doilea inel au mai rămas disponibile doar locurile din ultimele rânduri, începând cu rândul 30.

10.000 de abonamente a vândut Universitatea Craiova pentru noul sezon

Universitatea Craiova și-a depășit propriul record la abonamente

Valul de interes al suporterilor nu este întâmplător. , cifră care reprezenta deja un record absolut atât pentru club, cât și pentru SuperLigă. De altfel, precedentul record fusese depășit încă din 25 iunie, când conducerea anunța atingerea pragului de 8.000 de abonamente, o performanță fără precedent în fotbalul românesc.

Între timp, ritmul vânzărilor a rămas unul extrem de ridicat, iar estimările arată că numărul abonamentelor va continua să crească în perioada următoare.

Interesul fanilor s-a reflectat și în zona corporate. Toate lojele stadionului „Ion Oblemenco” au fost rezervate, indiferent de pachetul ales – Clasic (20.000 de euro), Business (21.500 de euro) sau Exclusiv (23.500 de euro) –, semn că și mediul de afaceri din Craiova susține proiectul campioanei României.

Un alt argument important pentru suporteri este faptul că abonamentele sunt valabile pentru toate partidele disputate pe teren propriu în SuperLigă, Cupa României și în tururile preliminare ale cupelor europene, indiferent de competiția în care va evolua Universitatea Craiova. Singura excepție o reprezintă eventualul play-off european, pentru care accesul se va face pe bază de bilete.