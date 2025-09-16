Universitatea Craiova se pregăteşte intens de debutul în grupa de Conference League, iar clubul a pus în vânzare, la pauza meciului cu Farul Constanţa, abonamentele pentru cele trei meciuri de pe teren propriu, cu FC Noah, FSV Mainz şi Sparta Praga. În primele zile, până astăzi, inclusiv, abonamentele se vând doar online, pentru ca apoi, începând de miercuri, să poată fi achiziţionate şi de la magazinele clubului.

Fanii au întâmpinat probleme la cumpărarea abonamentelor pentru Conference League

În primele zile, , dar mulţi dintre ei au întâmpinat şi câteva probleme. Aceştia s-au plâns că au fost nevoiţi să plătească suplimentar o taxă de livrare prin curier, deoarece nu a mai funcţionat livrarea biletelor prin email.

Nemulţumirile fanilor olteni au curs pe pagina oficială a clubului, dar şi pe cele destinate fanilor Universităţii Craiova. Vă expunem mai jos câteva dintre mesajele transmise de suporteri:

„E manevră de la site, nu te lasă să alegi varianta e-ticket şi te obliga să dai 20 de lei în plus pe livrare“;

„Am plătit în plus 27 lei pentru curier, cu livrare la domiciliu, deși era ok sa-l primesc în format electronic, doar că nu exista această posibilitate! Dacă diferența ar fi ajuns în contul clubului ar fi fost în regulă, dar așa……“;

„Bătaie de joc. Dacă vreau să comand mai multe abonamente pe aceeaşi adresă şi să plătesc un singur curier, nu pot. Trebuie să comanzi separat fiecare abonament şi să plăteşti taxa de curier pentru fiecare abonament…“;

Universitatea Craiova a găsit soluţia pentru ca suporterii să nu mai plătească taxe de curierat

Conform surselor FANATIK, Universitatea Craiova a găsit soluţia perfectă pentru a împăca pe toată lumea. Începând de azi, suporterii care achiziţionează abonamentele online şi nu doresc să plătească taxa de livrare se pot prezenta la magazinele oficiale ale clubului pentru a le ridica.

„Fanii au ocazia, acum, de a achiziţiona biletele online, iar apoi să vină şi să le ridice de la magazinele clubului, ca să nu mai plătească taxa de curierat. Fiecare în parte îşi completează datele personale pe online, când se face tranzacţia, apoi se poate prezenta la magazinele noastre pentru a ridica abonamentul. Important de ştiut, acest abonament pentru cele trei meciuri din Conference va fi sub forma unui card de plastic, la fel cum este şi cel pentru meciurile din campionat. Nu se vor da bilete normale, ci un card care poate fi folosit la toate cele trei meciuri europene de pe teren propriu. Începând de miercuri, biletele vor fi puse în vânzare şi fizic, iar suporterii nu mai sunt nevoiţi să achiziţioneze doar online“, au menţionat sursele FANATIK.

Cât costă pachetele pentru cele trei meciuri din Conference League

Abonaţii de la meciurile din campionat, care au intrat gratis, în virtutea abonamentului, la cele trei meciuri din preliminariile Conference League, vor avea prioritate la achiziţionarea abonamentelor pentru Conference League, precum şi preţuri promoţionale la acestea.

De menţionat că preţurile abonamentelor pentru meciurile Craiovei din Conference League sunt pe jumătatea celor puse în vânzare de FCSB, pentru disputele din grupa Europa League.

Prețurile pentru suporterii abonați la meciurile din Conference League: Peluza Nord – 90 de lei, Peluza Sud – 150 de lei, Tribuna 2 – 180 de lei, Tribuna 2 Family – 150 de lei, Tribuna 2 Senior – 150 de lei, Tribuna 1 – 350 de lei, VIP – 450 de lei.

Prețurile pentru suporterii fără abonament: Peluza Nord – 110 de lei, Peluza Sud – 180 de lei, Tribuna 2 – 220 de lei, Tribuna 1 – 400 de lei, VIP – 500 de lei.

Preţurile la bilete pentru fiecare meci în parte: Peluza Nord – 50 de lei, Peluza Sud – 75 de lei, Tribuna a II-a – 90 de lei, Tribuna I – 150 de lei, VIP – 200 de lei.

UEFA a fost îngăduitoare, Universitatea Craiova a scăpat doar cu amendă

. Oltenii riscau să joace cu Peluza Nord închisă, după incidentele de la meciul cu Istanbul Başakșehir, disputat pe „Ion Oblemenco”. Atunci, suporterii echipei lui Mirel Rădoi, supărați pentru faptul că nu li s-a permis să intre pe stadion cu un banner uriaș, au afișat mesajul „F*ck UEFA”.

Forul european ia, în general, măsuri dure în astfel de cazuri, iar șansele ca Peluza Nord să fie închisă la meciul Universității Craiova cu Noah, primul pe teren propriu din faza UEFA Conference League, erau uriașe.

Totuși, oltenii au scăpat ieftin. Așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate, UEFA a iertat-o pe Universitatea Craiova de suspendare. Acum, suporterii Universității Craiova sunt așteptați în număr mare pe „Ion Oblemenco”, pentru a-și susține favoriții.

Forul european a dictat doar o amendă de 29.000 de euro. Crainicul stadionului, Toni Sorică, cel care a fost eliminat de arbitru în meciul cu Başakșehir, a fost suspendat un meci. Totuși, pedeapsa poate fi ispășită în decurs de un an calendaristic.