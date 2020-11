Probleme pentru FC Botoșani înaintea meciului cu Universitatea Craiova. „Abia avem jucători de-o miuță!”

Înaintea partidei de sâmbătă cu Universitatea Craiova, Marius Croitoru, antrenorul celor de la FC Botoșani, se confruntă cu mari probleme de efectiv.

Corneliu Papură conduce antrenamentele Craiovei în această săptămână și va fi pe bancă la duelul de pe terenul Botoșaniului, acolo unde Știința a obținut o singură victorie în toate înfruntările de până acum, chiar în sezonul trecut, cu Bergodi la timonă.

De altfel, „Papi” a fost și el pe bancă la un meci contra moldovenilor, în deplasare și nu a avut o viață ușoară, mulțumindu-se doar cu un punct.

U Craiova, deplasare cu avionul pentru meciul cu Botoșani! „Juveții” trag tare la antrenament

Universitatea Craiova se pregătește de meciul cu FC Botoșani, de sâmbătă, ora 19:30. Deocamdată, oltenii sunt conduși de Corneliu Papură, însă lucrurile s-ar putea schimba dacă Mirel Rădoi decide să accepte propunerea de o antrena pe Știința. Staff-ul tehnic al echipei a stabilit programul pentru săptămâna premergătoare duelului cu botoșănenii.

Jucătorii se antrenează și în sală pentru a fi capacitați la maximum. De asemenea, baza de antrenament din „Lunca Jiului” va fi gazda ședințelor de pregătire miercuri, joi și vineri după-amiaza, atunci când delegația Craiovei va zbura de pe Aeroportul Internațional Craiova cu destinația Suceava, acolo unde autocarul va așteapta pe fotbaliști și pe cei din staff.

Corneliu Papură a fost pe banca Universității Craiova ca antrenor principal într-un singur meci contra moldovenilor, chiar la Botoșani. În august 2019, cele două formații încheiau la egalitate, scor 1-1. Golofca a marcat în primul minut de joc, iar Nicușor Bancu aducea egalarea în minutul 29. „A fost un meci frumos și mă bucur că am luat un punct,” era declarația tehnicianului Craiovei după meci.

Probleme mari pentru Marius Croitoru: „Toate eforturile noastre au fost în zadar”. Câți jucători are la antrenament

Pe locul 11 în campionat, cu 11 puncte acumulate, Botoșani nu are deloc o situație bună. Marius Croitoru a dezvăluit faptul că are jucători doar pentru o „miuță”: „Am pierdut anumiţi jucători importanţi, după care de o lună de zile a intervenit această problemă a acestui virus care m-a privat de 11 jucători care au fost sau mai sunt în izolare, fiind pozitivi, şi nu putem încă beneficia de aportul lor. Când am avut tot lotul, nu am avut atitudinea care trebuia. În ultimele cinci etape am fost nevoit să improvizez având în vedere că nu am putut să aliniez acelaşi 11. nici în momentul de faţă noi nu ne schimbăm, nu ne echipăm la stadion.

Avem şase luni de când nu am făcut o refacere, o şedinţă, o vizionare, o analiză la adversar, o analiză la meciul meu. Am riscat totul, am sacrificat unele lucruri, mi-am asumat acest lucru pentru a evita să stăm toţi la un loc, însă iată că toate eforturile noastre au fost în zadar, pentru că acest virus ne-a terminat. Am 11 jucători la antreamente, dintre care patru sunt juniori. Am de-o miuţă cum se spune: cinci la cinci. Veniţi la un antrenament de-al meu să vedeţi că suntem mai mulţi noi în staff decât jucătorii pe care să-i antrenăm. Şi jucătorii care sunt negativi sunt afectaţi pentru că trăiesc şi ei cu teama că se pot îmbolnăvi, se gândesc că pot duce boala acasă la familiile lor.

Cu toate acestea, suntem obligaţi să mergem mai departe. Sută la sută acest sezon va fi decis de coronavirus. Cel mai important pentru mine este să trecem cu bine de meciul cu Craiova. Apoi urmează o săptămână de pauză în Liga 1, dar cu meci în Cupa României,” a declarat antrenorul pentru Monitorul de Botoșani.

