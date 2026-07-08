Universitatea Craiova, descusută pe toate fețele de antrenorul lui ML Vitebsk: ”Avem șansa noastră să mergem mai departe”

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Universitatea Craiova își începe aventura europeană în Ungaria, acolo unde este programat meciul tur împotriva lui ML Vitebsk. Antrenorul bielorușilor este convins că a reușit să descifreze jocul ”alb-albaștrilor”.

Antrenorul lui ML Vitebsk știe tot despre Universitatea Craiova

În conferința de presă susținută înaintea partidei din prima manșă a turului 1 preliminar al Champions League, tehnicianul Magomed Adiev s-a arătat încrezător că echipa sa poate obține victoria și astfel să aibă un avantaj la returul din Bănie.

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”Am urmărit intens în ultima perioadă Universitatea Craiova, mai ales de când am venit aici în Ungaria. I-am analizat din toate punctele de vedere și avem șansa noastră să mergem mai departe și credem în ea. Vom face tot posibilul pentru a câștiga.

Nu cred că este un avantaj faptul că noi avem jucate deja 17 meciuri, iar Craiova încă nu a început sezonul. Dacă pornim cu gândul acesta e clar că nu vom avea nimic de câștigat. Cert este că nu va fi deloc ușor împotriva Craiovei, dar vom face tot ce ține de noi să câștigăm și să avem un avantaj înainte de partida retur”, a declarat Adiev.

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Bancu e convins că U Craiova nu poate rata calificarea

În schimb, căpitanul Universității Craiova, Nicușor Bancu, . Și asta mai ales că lotul a fost întărit față de sezonul precedent când s-a reușit eventul.

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”Acum nu sunt emoții, dar pe teren sigur vor apărea. Când se fluieră startul meciului trebuie să ne gândim doar la ce avem de făcut pe teren și să terminăm cu un rezultat pozitiv pentru a avea șanse bune la retur. Noi vom face tot posibilul să încercăm să tranșăm calificarea din prima manșă, dar nu jucăm singuri.

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Trebuie să ne ridicăm la nivelul partidei, iar la final sperăm să avem șanse mai mari decât ei la calificare. Am rămas aceiași jucători și au venit întăriri. Avem o echipă foarte puternică. Eu sper să nu plece nimeni, dar va fi greu.

Anul trecut am avut niște meciuri senzaționale până să ajungem în grupe și știu că acasă la noi este ca o fortăreață și este foarte greu ca cineva să ne bată acolo. Trebuie să uităm parcursul de anul trecut, trebuie să o luăm de la 0. Am prins ceva experiență, dar meciurile nu seamănă unul cu celălalt, așa că vom trata cu seriozitate meciul de mâine”, a spus Bancu.

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Gazonul, surpriza plăcută din Ungaria

Întâlnirea tur dintre ML Vitebsk și Universitatea Craiova se va disputa în Ungaria, pe stadionul din Mezokovesd, deoarece bielorușii au primit interdicție de la UEFA de a juca pe teren propriu, din cauza implicării în războiul din Ucraina.

Reporterii FANATIK prezenți la fața locului au inspectat arena și au rămas . Chiar în momentul vizitei, angajații stadionului din Mezokovesd efectuau ultimele lucrări de întreținere, tundere și pregătire a gazonului pentru meciul programat miercuri, 8 iulie, de la ora 20:00.