Universitatea Craiova, “devoratoare” de antrenori ai adversarelor din Europa. Cine este ultima victimă a oltenilor

În acest sezon, Universitatea Craiova a reușit o performanță remarcabilă, reușind, în premieră, calificarea în grupa de UEFA Conference League. Alb-albaștrii au început campania europeană cu Mirel Rădoi pe banca tehnică și, de aproximativ trei săptămâni, o continuă cu Filipe Coleho, după ce românul și-a prezentat demisia. Interesant este, însă, faptul că echipa din Bănie, sub comanda lor, este o adevărată “devoratoare” de antrenori. Ce victime au făcut cei doi până în prezent.

Mesajul lui Mainz către Bo Henriksen, după ce l-au dat afară

Săptămâna trecută, Universitatea Craiova a întâlnit, pe “Ion Oblemenco”, pe Mainz, în etapa a 4-a a grupei de UEFA Conference League. , scor 1-0, grație golului marcat Assad Al-Hmalawi. A fost primul eșec suferit de echipa lui Bo Henriksen în competiție, după trei victorii la rând.

Totuși, eșecul cu oltenii și umilința de sâmbătă, din Bundesliga, 0-4 cu Freiburg, care i-a dus pe roș-albi pe ultimul loc în clasament, i-au fost fatale antrenorului danez, care a fost dat afară.

“Îți dorim tot binele din lume, Bo!”, a fost mesajul postat, miercuri, de Mainz pe rețelele sociale.

Ce antrenori “a dat” afară Mirel Rădoi, fostul antrenor al Universității Craiova

Bo Henriksen nu este, însă, singura victimă pe care Universitatea Craiova a făcut-o de-a lungul campaniei europene. Fostul antrenor, Mirel Rădoi, care , are și el doi “clienți”. Cu excepția slovacilor de la Spartak Trnava, toate echipele care au fost eliminate de alb-albaștrii în preliminariile UEFA Conference League și-au concediat, ulterior, antrenorii.

Primul antrenor pe care Mirel Rădoi “l-a dat” afară a fost Zoran Zekic. Acesta s-a despărțit de FC Sarajevo imediat după eliminarea din turul 2 preliminar al Conference League. Înfrângerea de pe “Ion Oblemenco”, 0-4, a fost decisivă pentru soarta antrenorului croat. În tur, bosniacii se impuseseră, 2-1.

Următoarea victimă a Universității Craiova a fost Cagdaş Atan, antrenorul lui Başakşehir. Echipa sa a pierdut ambele partide cu oltenii (1-2 și 1-3) din play-off-ul UEFA Conference League. La câteva zile distanță, părțile au anunțat că au reziliat pe cale amiabilă contractul. În locul lui Atan, a fost instalat Nuri Şahin, fostul tehnician al echipei Borussia Dortmund.

Cine este singurul antrenor care nu a fost “devorat” de Universitatea Craiova în Europa

Spartak Trnava este singura echipă eliminată de Universitatea Craiova în Europa care nu și-a schimbat antrenorul. Oltenii au trecut cu mari emoții de slovaci. După 3-0 pe “Ion Oblemenco”, alb-albaștrii au abordat relaxați returul și .

După 90 de minute, Trnava conducea cu 4-1, astfel că partida a intrat în prelungiri. Echipa lui Mirel Rădoi a strâns însă rândurile și a marcat de două ori, reușind calificarea în play-off. Michal Scasny și-a păstrat, din fericire pentru el, postul.

În ultimele două etape din grupa de Conference League, Universitatea Craiova (locul 15), are partide cu Sparta Praga, pe teren propriu, și cu AEK, la Atena. Rămâne de văzut dacă oltenii vor continua să facă victime pe băncile tehnice și în săptămânile care urmează.