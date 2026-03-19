Universitatea Craiova – Dinamo, scor uluitor. Care este meciul în care s-au marcat cele mai multe goluri

Universitatea Craiova și Dinamo sunt două dintre protagonistele acestui sezon din campionatul intern. Cele două s-au calificat fără emoții în play-off și promit și aici să repete evoluțiile bune din sezonul regulat. În istorie, oltenii și bucureștenii au oferit publicului multe încleștări spectaculoase. Care a fost întâlnirea în care tabela de marcaj a arătat un scor neverosimil.

Care a fost meciul în care s-au marcat cele mai multe goluri între Dinamo și U Craiova

Din 1964 până în prezent, cu mici pauze cauzate de retrogradări sau unele probleme de ordin juridic, Universitatea Craiova și Dinamo s-au duelat aproape constant pe prima scenă a fotbalului românesc. Horia Ivanovici și Andrei Vochin au venit în fața fanilor, la emisiunea ”Oldies But Goldies”, cu unele povești memorabile din istoria acestui tradițional duel.

Cele mai multe goluri s-au marcat în octombrie 1988. În Bănie, oaspeții s-au impus cu scorul de 6-3. La bucureșteni, pe bancă era Mircea Lucescu, iar la olteni era Sorin Cârțu. ”Un derby greu de uitat”, scria gazetarul Stelian Trandafirescu despre acest duel jucat în Oltenia.

”În meciul acesta sunt niște marcatori celebri: la Craiova, două goluri au fost marcate de Gică Popescu. La Dinamo, trei goluri marcate de Mateuț, Sabău,Vaișcovici și Rodion Cămătaru. După meciul ăsta, prima măsură pe care o ia Sorin Cârțu este să-i pună banderola pe braț lui Gică Popescu”, amintește Andrei Vochin.

Ce decizie istorică a luat Sorin Cârțu după acest eșec usturător

”Baciul” Gică Popescu a reușit o dublă în acest duel de tristă amintire pentru olteni. După acest meci, antrenorul oltenilor, Sorin Cârțu, a luat o decizie imediată, aceea de a-l numi căpitan al echipei pe Popescu. ”După meciul acesta (n.r. Universitatea Craiova – Dinamo 3-6) prima măsură pe care o ia Sorin Cârțu este să-i pună banderola de căpitan pe braț lui Gică Popescu. A spus: stop, s-a terminat, de acum înainte Gică Popescu este căpitanul echipei noastre”, dezvăluie Vochin.

Ce alte meciuri cu multe goluri s-au mai jucat între cele două formații de-a lungul vremii

a fost extrem de încărcată după un duel Dinamo – Craiova. În urmă cu exact 60 de ani, echipa din Capitală a spulberat pe Universitatea Craiova, scor 8-0. Interesant este faptul că, atunci, scorul la pauză fusese doar 1-0. Revenind aproape de prezent, în 2022 s-au marcat 7 goluri.

În luna februarie a acelui an s-a terminat 6-1 pentru olteni, chiar pe stadionul Dinamo. Au marcat atunci: Matei pentru gazde, respectiv Câmpanu, Bancu, Ivan, Markovic, Gustavo și Trică pentru vizitatori. ”În acel sezon, la Craiova scorul a fost 5-0 pentru olteni. Vorbim de cel mai negru sezon din istoria lui Dinamo, când câinii au retrogradat”, mai povestește Vochin, la ”Oldies But Goldies”.

