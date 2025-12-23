Universitatea Craiova e campioană de toamnă după 35 de ani, iar Sorin Cârțu visează la un sezon ca cel din ’90/’91: „Ne trebuie doar asta!“

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova este campioană de toamnă după 35 de ani, într-un context care ne trimite cu gândul direct la trecut. Ultima dată când oltenii erau în frunte la final de an, Sorin Cârțu se afla pe bancă, iar sezonul se încheia cu event: cupa și campionatul. Astăzi, Craiova revine în același punct, iar comparația cu generația de aur devine inevitabilă.

Sorin Cârțu visează la repetarea istoriei: „Ar fi super să fie ca în ’90/’91!“

Universitatea Craiova a încheiat turul pe primul loc după 35 de ani, iar amintirile sezonului de event revin inevitabil în discuție. Sorin Cârțu, antrenorul care a trăit din plin acea perioadă chiar de pe banca tehnică, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre șansa echipei lui Coelho de a repeta istoria și despre forța pe care Universitatea Craiova a câștigat-o după momentele dificile din acest sezon. Nu în ultimul rând, președintele Științei a menționat lucrul de care Știința are mare nevoie de acum înainte pentru a „stagna“ pe prima poziție în SuperLiga.

Universitatea Craiova e campioană de toamnă după 35 de ani. Ultima dată, dumneavoastră erați antrenor. Ce înseamnă acest moment pentru club?”

– Primul gând este să recidiveze ceea ce s-a întâmplat atunci, să fie anul acesta exact ca cel din 90/91. Ar fi super pentru noi toți. Deocamdată, totuși, ne gândim în special la campionat, dar vedem ce va fi. Mă bucur foarte mult că s-a trecut peste impasul „Atena“. Până la urmă, tot ceea ce s-a realizat în această campanie internațională a fost foarte bine. Sigur, dacă mergeam în primăvara europeană ar fi fost ceva excepțional.

Atitudinea care a fost la meciul cu Csikszereda a fost de înrăire. Tot ce li s-a întâmplat la Atena parcă i-a întărit și mai mult, i-a înrăit. Așa au arătat în teren, prin evoluția lor de aseară. Faptul că am revenit pe primul loc, poziție pe care am mai fost la începutul campionatului cu Mirel Rădoi, contează enorm pentru noi. Putem trage o concluzie, așa, că a fost o simbioză între ceea ce a lucrat Rădoi și ceea ce face la ora actuală Coelho.

Produce în acest moment Universitatea Craiova cel mai bun fotbal din SuperLigă?

– Având în vedere ceea ce am jucat în câteva partide internaționale, pot spune că da! Am produs un fotbal consistent, dar ne trebuie continuitate, o repetare a evoluțiilor bune, cum a fost cea cu Csikszereda, cu Mainz, cu Rapid Viena sau chiar cea de la Atena, pe care o trecem la reușite. Dacă n-ar fi fost arbitrajul total ostil, începând din primele minute, acum altul ar fi fost rezultatul final. …un arbitru serios și care se respectă ar fi avut doar o singură soluție. .

Cârțu a anunțat de ce are nevoie Universitatea Craiova pentru a fi campioană în SuperLiga

Vedeți vreo asemănare între Universitatea Craiova din sezonul eventului și Universitatea Craiova de azi?

– Și atunci eram urmăriți de arbitraje, eram în situații ca aceasta. Eram vânați de arbitrii. Mi-aduc aminte pe la Bistrița, am avut o partidă grea. Ei atunci jucau astfel încât să ajute Dinamo, Steaua. Ce a fost acolo…jaf total. Ce s-a întâmplat acum, la Atena, e pistol cu apă pe lângă jaf-ul de la Bistrița, de atunci. Au fost și multe alte meciuri în care au încercat să „dea“ în noi, pentru că noi chiar eram cea mai bună formație și trebuia, cumva, să ne oprească, să nu ne detașăm. Legat de o asemănare, pot spune că pofta de fotbal și de goluri este cam aceeași pe care o aveam cu toții atunci, iar acest lucru se vede cu ochiul liber când intră jucătorii pe teren.

Ce ar trebui să aibă Universitatea Craiova în aceste momente ca să ducă sezonul până la capăt pe primul loc?

– Simplu. Continuitate! Trebuie făcută o analiză bună a tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă de 35 de jocuri. Totuși, rămân la ideea că lotul trebuie îmbunătățit. Ar mai fi nevoie de forțe proaspete. Au fost 35 de etape și e un prilej foarte bun să pui etichetă pe x, pe y. Nu intru în alte detalii, ce ne-ar trebui și pe ce post, dar se poate face o analiză pertinentă, realistă în această pauză competițională.

Cum vede Sorin Cârțu lupta la play-off în SuperLiga

Cum vedeți această luptă la play-off?

– Încă nu e terminată lupta. Poate vor fi surprize, nu poți știi exact cine ajunge acolo. Mă gândesc că primele patru ar cam fi sigure, oarecum, de locul lor, dar se pot întâmpla multe. Noi, Rapid, Botoșani și Dinamo vom fi mai mult ca sigur în play-off. Apoi rămân calculele pentru ultimele două locuri. FCSB, CFR, Oțelul, U Cluj…va fi o luptă interesantă, așa cum va fi și pentru cele patru de sus. Ierarhizarea play-off-ului nu este încă stabilită, mai este de luptă.

Ar fi un avantaj sau un dezavantaj pentru Universitatea Craiova să intre FCSB în play-off?

– Nu știu ce să comentez deocamdată. Anul trecut, când a fost în play-off, nu a strălucit, chiar dacă a ieșit campioană. Au avut meciuri cu multe discuții, cu goluri mai ciudate. Dar nu stau să mă gândesc dacă intră FCSB în play-off, mai e și CFR acolo, U Cluj, echipe bune, care pot spune multe.