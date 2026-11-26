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Universitatea Craiova joacă joi, 26 noiembrie, de la ora 19:45, împotriva celor de la Brighton, în deplasare, într-o partidă din etapa a patra din Conference League. Atacantul Assad Al Hamlawi nu a făcut deplasarea în Anglia, iar statistica fără palestinian este îngrijorătoare.

Universitatea Craiova, dependentă de Assad Al-Hamlawi? Ce spune statistica

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, din cauza unor probleme medicale suferite la echipa națională a Palestinei. Staff-ul medical al Craiovei l-a examinat și a decis că nu se impune forțarea jucătorului în duelul cu Brighton. Atacantul va lipsi și la următoarea partidă din SuperLigă, împotriva lui Dinamo, luni, 30 noiembrie.

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decât ar părea la prima vedere. Statistica spune că Universitatea Craiova nu a câștigat niciun meci european în care atacantul a lipsit. De asemenea, în competițiile interne, oltenii au avut destul de multe probleme.

Craiova, zero victorii europene fără Assad Al-Hamlawi!

De când s-a transferat la Universitatea Craiova, Assad Al-Hamlawi a lipsit doar în 19 partide! A adunat rapid 69 de jocuri în care a marcat 27 de goluri și a oferit cinci assisturi. Un aspect foarte important care se evidențiază este faptul că Universitatea Craiova nu a câștigat niciuna dintre cele trei partide europene pe care le-a disputat în stagiunile 2025/2026 și 2026/2027 fără Assad Al-Hamlawi. În plus, au fost momente foarte delicate, în care oltenii erau nevoiți să se autodepășească pentru a obține calificări istorice, dar nu au reușit.

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Primul test pierdut a fost în grupa de Conference League, în 2025/2026, contra celor de la Sparta Praga. Cu Al-Hamlawi doar rezervă neutilizată, Craiova a fost învinsă acasă de Sparta Praga, scor 1-2, și a ratat prima șansă de a se califica în primăvara europeană a competiției.

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Al doilea test picat a fost consemnat în luna august a acestui an, când Universitatea Craiova a fost eliminată de Levski Sofia în turul doi preliminar al Ligii Campionilor. Atacantul a lipsit în ambele partide, într-o dublă de tristă amintire pentru olteni: 0-1 la Sofia, 2-2 în Bănie.

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Nr. Meci Competiția Scor Statut 1. Craiova – Sparta Praga Conference League 1-2 rezervă neutilizată 2. Levski – Craiova Preliminarii Champions League 1-0 nu a fost în lot/accidentat 3. Craiova – Levski Preliminarii Champions League 2-2 nu a fost în lot/accidentat Procentajul victoriilor: 0%

În România mai bine, dar cu sincope!

Assad Al-Hamlawi a ratat alte 16 meciuri în competițiile interne: 12 partide din SuperLigă și patru din Cupa României. Dacă privim doar partidele din prima ligă, Universitatea Craiova s-a descurcat mai bine, dar a avut și momente dificile. A înregistrat șapte succese. Adică, un procentaj al victoriilor de 58,33%.

În Cupa României, fără Assad, Craiova a câștigat doar două partide în timpul regulamentar din totalul de patru. A remizat la Voluntari, dar și cu CFR Cluj în sferturile de finală ale competiției din sezonul trecut, cu același scor, 1-1. Contra ardelenilor, Craiova a reușit să se impună după prelungiri cu scorul de 3-1. Așadar, un procentaj al victoriilor de 50% în Cupa României după 90 de minute, ambele succese fiind obținute împotriva unor formații din ligile inferioare: Sănătatea Cluj și FC Bacău.

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Meciurile interne din sezonul 2025/2026 în care Assad Al-Hamlawi a lipsit la Craiova:

Nr. Meci Competiția Scor Status 1. UTA – Craiova SuperLiga 3-3 nu a fost în lot 2. Botoșani – Craiova SuperLiga 1-1 nu a fost în lot 3. Oțelul – Craiova SuperLiga 1-0 nu a fost în lot 4. Craiova – Oțelul SuperLiga 1-0 nu a fost în lot 5. Sănătatea Cluj – Craiova Cupa României 1-4 nu a fost în lot 6. Craiova – CFR Cluj Cupa României 1-1 (3-1 d.prel) nu a fost în lot 7. Dinamo – Craiova SuperLiga 0-1 rezervă neutilizată 8. Craiova – Dinamo SuperLiga 2-1 rezervă neutilizată 9. Rapid – Craiova SuperLiga 0-0 nu a fost în lot

Meciurile interne din sezonul 2026/2027 în care Assad Al-Hamlawi a lipsit la Craiova:

Nr. Meci Competiția Scor Status 1. Craiova – UTA SuperLiga 4-0 nu a fost în lot 2. Dinamo – Craiova SuperLiga 5-1 nu a fost în lot 3. Craiova – Petrolul SuperLiga 4-0 nu a fost în lot 4. Craiova – Voluntari SuperLiga 3-1 rezervă neutilizată 5. UTA – Craiova SuperLiga 2-6 rezervă neutilizată 6. Bacău – Craiova Cupa României 1-2 rezervă neutilizată 7. Voluntari – Craiova Cupa României 1-1 rezervă neutilizată

În concluzie, statistica absențelor lui Assad Al-Hamlawi scoate în evidență un aspect important, înaintea meciului cu Brighton: Universitatea Craiova se simte mult mai bine în teren cu Assad Al-Hamlawi, mai ales în competițiile europene.

Rămâne de văzut dacă oltenii au găsit formula european fără Assad pentru a obține primul succes. Nici în România lucrurile nu au stat foarte bine: au fost înfrângeri cu Dinamo și Oțelul, plus egaluri cu Botoșani, UTA Arad și Rapid. Rămâne de văzut dacă antrenorul Filipe Coelho va reuși să rupă blestemul la duelul cu Brighton sau dacă putem vorbi despre o dependență a oltenilor pentru atacantul palestinian.