Sport

Echipa din SuperLiga care îi dă fiori lui Daniel Pancu în lupta la titlu: „Bani foarte mulți în spate!”. Cine are cele mai mari pierderi

Daniel Pancu a dezvăluit echipa care e de departe favorită la titlu. Antrenorul Rapidului susţine că e diferenţă foarte mare faţă de celelalte, bugetul şi valoarea formaţiei fiind uriaşe.
Marian Popovici
27.09.2026 | 20:00
Echipa din SuperLiga care ii da fiori lui Daniel Pancu in lupta la titlu Bani foarte multi in spate Cine are cele mai mari pierderi
EXCLUSIV FANATIK
Echipa din SuperLiga care îi dă fiori lui Daniel Pancu în lupta la titlu: „Bani foarte mulți în spate!”. Cine are cele mai mari pierderi. Sursa: colaj Fanatik
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Rapid are un start excelent de sezon sub comanda lui Daniel Pancu. Giuleştenii sunt pe locul 2, la două puncte de Dinamo, după 10 etape, suferind o singură înfrângere până acum în SuperLiga: 0-1 cu „câinii”.

Daniel Pancu a numit cea mai puternică formaţie din SuperLiga: „Craiova e departe de noi, celelalte”

Daniel Pancu a dezvăluit care e echipa care îi dă fiori în lupta pentru titlu. Antrenorul Rapidului susţine că Universitatea Craiova este cea mai puternică formaţie din SuperLiga şi spune că FCSB a pierdut foarte mulţi jucători importanţi, aceasta fiind una dintre cauzele căderii:

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„Universitatea Craiova este echipa completă şi va fi şi mai puternică după jocurile din Conference League. Este un club care a devenit acum foarte puternic, dar sunt ani de investiţii, sunt bani foarte mulţi cheltuiţi. 

Selecţii de oameni, antrenori, jucători… În momentul de faţă e greu să emită cineva pretenţii. Poate FCSB, pentru că are şi ea ADN-ul ăsta de campioană. Acum două sezoane erau în competiţiile europene. Acolo se vede că au plecat jucători importanţi.

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Olaru, Tănase de departe… Florinel Coman a fost important, Şut, Bîrligea, deci e mai mult de jumătate de echipă. Asta este o cauză. În schimb, la experienţă, la jucători de echipă naţională, Craiova e departe de noi, celelalte, în afară de FCSB”, a spus Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

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Universitatea Craiova, al doilea titlu la rând? „Favorită clară, netă”

Antrenorul Rapidului spune că Universitatea Craiova rămâne marea favorită la câştigarea campionatului şi e de părere că a pierdut puncte pentru că nu a tratat serios startul de sezon, având şi meciurile din cupele europene:

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Din punctul meu de vedere este favorita indubitabilă. Universitatea Craiova a început să trateze campionatul serios de la meciul cu noi, din Giuleşti. Până atunci au pierdut puncte. Cu FC Argeş, au fost umiliţi de Dinamo, dar au jucat cu mulţi fotbalişti care nu joacă în primul 11. 

În efectiv complet este cea mai valoroasă. Dar şi pe hârtie, cred că e diferenţă foarte mare. Este favorită clară, netă în campionat”, a spus Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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