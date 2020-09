Universitatea Craiova, echipa „solistelor” din Liga 1! De când nu au mai făcut oltenii un egal

După ce au reușit un final de sezon trecut aproape perfect, exceptând eșecul cu CFR Cluj, din „finala” campionatului, oltenii au parte și de un an competițional foarte bun în Liga 1. Craiova a ajuns la patru victorii consecutive.

Ultima victimă s-a numit FC Voluntari. Trupa lui Cristiano Bergodi s-a impus, scor 2-1, pe teren propriu și este liderul din campionatul României. Ba mai mult, Elvir Koljic este cel mai bun marcator și se anunță un candidat serios pentru titlul de golgheter.

Universitatea Craiova este și echipa „solistelor” din Liga 1. Oltenii nu au mai făcut un egal într-un meci de foarte mult timp. De remarcat că la ultimul joc terminat la egalitate, adversarii înscriau printr-un jucător care acum este titular în echipa lui Bergodi.

Universitatea Craiova, echipa „solistelor” din Liga 1! A trecut aproape un an de la ultimul egal

Cu o nouă victorie în Liga 1, oltenii sunt pe drumul cel bun pentru un sezon de neuitat. Elvir Koljic și Alexandru Cicâldău au punctat pentru Universitatea Craiova în duelul cu FC Voluntari, iar Știința a ajuns la cel de-al 25-lea meci oficial solist, adică „alb-albaștrii” nu au mai remizat într-un meci de aproape un an!

Ultima partidă terminată la egalitate datează de pe 9 noiembrie 2019, atunci când Chindia Târgoviște i-a pus mari probleme Craiovei, deschizând scorul prin Ovidiu Bic, jucător de bază în actualul sezon pentru Universitatea Craiova. Alexandru Cicâldău era cel care restabilea egalitatea, iar duelul se termina 1-1. Pe lângă cele 25 de meciuri oficiale fără egal, se mai adaugă și alte 11 jocuri amicale.

Statistică arată un total de 17 victorii și 8 înfrângeri în cele oficiale. Știința a câștigat în sezonul 2019-2020 regulat partidele cu: FC Hermannstadt (3-0), FC Botoșani (3-1), FC Voluntari (2-1), Gaz Metan Mediaș (3-1), FC Viitorul (2-1), Politehnica Iași (5-2). În play-off, craiovenii au avut câștig de cauză cu: Gaz Metan Mediaș (2-1), Astra Giurgiu (2-1), FC Botoșani (2-1), CFR Cluj (3-2), Gaz Metan Mediaș (2-1), FCSB (2-1) și FC Botoșani (2-0). În noul an competițional, oltenii au câștigat tot: Sepsi Sfântu Gheorghe (1-0), Astra (2-0), FC Viitorul (4-1) și FC Voluntari (2-1).

Partea neagră a seriei arată în sezonul regulat 2019-2020: Sepsi (0-1), Astra (0-1), FCSB (0-2) și CFR Cluj (0-2). În play-off-ul trecut au existat doar două eșecuri, FCSB (1-4) și CFR Cluj (1-3). Universitatea a fost eliminată din Cupa României după un eșec cu Poli Iași (3-2), iar in acest sezon a existat „coșmarul” cu Lokomotiv Tbilisi (1-2).

Trei antrenori au contribuit la această serie. Cristiano Bergodi are 10 victorii pe banca Științei

În remiza cu Chindia, Universitatea Craiova era condusă de Victor Pițurcă. La finalul anului 2019, „Piți” a renunțat să mai antreneze echipa din Bănie, iar Corneliu Papură revenea pe banca tehnică. Ulterior, „Papi” și-a dat și el demisia, iar soluția oficialilor olteni s-a numit Cristiano Bergodi. Cu 10 victorii din 11 posibile în Liga 1, tehnicianul italian este nemulțumit de faptul că mai există voci care mai contestă evoluția „alb-albaștrilor” și care fac referire mereu la jocul din Georgia, cu Lokomotiv Tbilisi.

„Ne pare rău că am ieșit din Europa. Eu sunt primul care a greșit, poate că am subestimat echipa aceea. A fost o rușine, am ieșit, nu e nici un fel de problemă. Am jucat aici 11 meciuri și am câștigat 10 partide. Am făcut 30 de minute proaste cu CFR Cluj și zicea lumea că sunt prost. Sunt aici de 11 meciuri, am câștigat 10. Am pierdut jumătate de oră, a doua repriză cu Clujul. Am greșit jumătate de oră, dar parcă toată lumea aici nu e mulțumită. Sunt persoane care vorbesc în continuare.

Eu încerc să fac o atmosferă bună cu jucătorii. Eu zic că jucătorii au făcut treabă bună, trebuie să avem și răbdare. Nu e ușor să ai atâtea victorii la rând. Presiune e normal să fie. Când vor reveni suporterii… e foarte important. Am câștigat șase meciuri din campionatul trecut, plus patru. Normal că acest meci din Georgia ne-a dezamăgit pe toți. Dinamo Moscova ce face? Și ei au fost dați afară de echipa asta. Știu că a fost o dezamăgire mare. Aud mereu Georgia, Georgia. Se poate întâmpla. Ce facem? Murim? Mergem înainte cu echipa. E ceva aici care nu îmi place deloc. Jucătorii aud lucruri care nu-mi plac din tribune. Dacă ar fi suporteri și ne-ar înjura aș spune… dar sunt persoane din anturajul echipei,” a declarat Bergodi la finalul jocului câștigat cu FC Voluntari.