Universitatea Craiova – Egnatia a bătut audiența Pro TV! Exclusiv

Universitatea Craiova a obținut o victorie extrem de importantă în Conference League, scor 2-0 cu Egnatia, iar succesul oltenilor s-a reflectat și în audiențele TV! Partida transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1 a atras sute de mii de telespectatori și a reușit să depășească audiența înregistrată de Pro TV.
Universitatea Craiova continuă parcursul excelent din Conference League! Formația pregătită de Filipe Coelho s-a impus joi, 5 noiembrie, cu scorul de 2-0 în fața albanezilor de la Egnatia și a făcut un pas important spre calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.
Victoria a provocat entuziasm în rândul suporterilor din Bănie, care visează la o primăvară europeană după o așteptare îndelungată. Universitatea Craiova se află într-o poziție excelentă după trei runde. Echipa lui Coelho a acumulat 7 puncte și poate spera chiar la o clasare în primele opt locuri, ceea ce ar însemna calificarea directă în optimile de finală.
Victoria Universității Craiova i-a ținut pe români în fața televizoarelor. Potrivit datelor de audiență obținute de FANATIK, în intervalul 22:00-23:50, Digi Sport 1 a înregistrat o medie de 528.000 de telespectatori la nivel național, cu un rating de 3,06% și o cotă de piață de 11,4%.
În același interval, Prima Sport 1, celălalt post care a transmis confruntarea, a avut o medie de 180.000 de telespectatori, cu un rating de 1,04% și o cotă de piață de 3,9%. Cum partida a fost difuzată simultan de cele două televiziuni, audiențele însumate au ajuns la 708.000 de telespectatori în medie pe minut, cu un rating cumulat de aproximativ 4,10% și o cotă de piață de 15,3%.
Cifrele sunt cu atât mai spectaculoase cu cât partida Universității Craiova a reușit să depășească audiența unuia dintre cele mai importante posturi de televiziune din România. În intervalul analizat, Pro TV a înregistrat o medie de 596.000 de telespectatori, cu un rating de 3,45% și o cotă de piață de 12,8%. Astfel, Digi Sport 1 și Prima Sport 1 au avut împreună cu 112.000 de telespectatori mai mult decât Pro TV. În timpul partidei, Pro TV a difuzat filmul de acțiune „Florarul”, programat de la ora 21:30, iar de la 23:30 au început Știrile Pro TV.
|Post TV
|Audiență medie (telespectatori)
|Antena 1
|808.000
|Digi Sport 1 + Prima Sport 1
|708.000
|Pro TV
|596.000
Antena 1 a rămas însă liderul audiențelor, cu o medie de 808.000 de telespectatori. În intervalul meciului, televiziunea a difuzat serialul românesc „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, până la ora 23:30, când a început Observatorul. Cele două posturi sportive au adunat împreună 708.000 de telespectatori, cu numai 100.000 mai puțini decât Antena 1.
Universitatea Craiova a atras sute de mii de telespectatori la fiecare dintre cele trei partide disputate până acum în faza ligii Conference League. Cea mai mare audiență a fost înregistrată la confruntarea cu Getafe, urmărită de 769.000 de telespectatori. Pe locul secund se află victoria cu Egnatia, scor 2-0, cu o audiență cumulată de 708.000 de telespectatori pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Podiumul este completat de partida cu Inter Club d’Escaldes, care a atras 673.000 de telespectatori.
|Meci
|Audiență TV
|Universitatea Craiova – Getafe 1-1
|769.000
|Universitatea Craiova – Egnatia 2-0
|708.000
|Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova 1-3
|673.000