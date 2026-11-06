Sport

Universitatea Craiova – Egnatia a bătut audiența Pro TV! Exclusiv

Alex Bodnariu
06.11.2026 | 12:34
Universitatea Craiova Egnatia a batut audienta Pro TV Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Universitatea Craiova – Egnatia a depășit Pro TV! Cum s-a descurcat Antena 1 în lupta audiențelor
Universitatea Craiova a dat lovitura și la TV! Victoria cu Egnatia a atras o audiență uriașă, peste Pro TV. Cifrele surprinzătoare ale serii.
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Universitatea Craiova a obținut o victorie extrem de importantă în Conference League, scor 2-0 cu Egnatia, iar succesul oltenilor s-a reflectat și în audiențele TV! Partida transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1 a atras sute de mii de telespectatori și a reușit să depășească audiența înregistrată de Pro TV.

Universitatea Craiova, victorie uriașă cu Egnatia! Oltenii sunt cu un pas în primăvara europeană

Universitatea Craiova continuă parcursul excelent din Conference League! Formația pregătită de Filipe Coelho s-a impus joi, 5 noiembrie, cu scorul de 2-0 în fața albanezilor de la Egnatia și a făcut un pas important spre calificarea în fazele eliminatorii ale competiției.

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Victoria a provocat entuziasm în rândul suporterilor din Bănie, care visează la o primăvară europeană după o așteptare îndelungată. Universitatea Craiova se află într-o poziție excelentă după trei runde. Echipa lui Coelho a acumulat 7 puncte și poate spera chiar la o clasare în primele opt locuri, ceea ce ar însemna calificarea directă în optimile de finală.

Audiențe impresionante pentru Universitatea Craiova – Egnatia! Peste 700.000 de români au urmărit meciul

Victoria Universității Craiova i-a ținut pe români în fața televizoarelor. Potrivit datelor de audiență obținute de FANATIK, în intervalul 22:00-23:50, Digi Sport 1 a înregistrat o medie de 528.000 de telespectatori la nivel național, cu un rating de 3,06% și o cotă de piață de 11,4%.

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În același interval, Prima Sport 1, celălalt post care a transmis confruntarea, a avut o medie de 180.000 de telespectatori, cu un rating de 1,04% și o cotă de piață de 3,9%. Cum partida a fost difuzată simultan de cele două televiziuni, audiențele însumate au ajuns la 708.000 de telespectatori în medie pe minut, cu un rating cumulat de aproximativ 4,10% și o cotă de piață de 15,3%.

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Universitatea Craiova – Egnatia a depășit Pro TV! Cum s-a descurcat Antena 1 în lupta audiențelor

Cifrele sunt cu atât mai spectaculoase cu cât partida Universității Craiova a reușit să depășească audiența unuia dintre cele mai importante posturi de televiziune din România. În intervalul analizat, Pro TV a înregistrat o medie de 596.000 de telespectatori, cu un rating de 3,45% și o cotă de piață de 12,8%. Astfel, Digi Sport 1 și Prima Sport 1 au avut împreună cu 112.000 de telespectatori mai mult decât Pro TV. În timpul partidei, Pro TV a difuzat filmul de acțiune „Florarul”, programat de la ora 21:30, iar de la 23:30 au început Știrile Pro TV.

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Post TVAudiență medie (telespectatori)
Antena 1808.000
Digi Sport 1 + Prima Sport 1708.000
Pro TV596.000

Antena 1 a rămas însă liderul audiențelor, cu o medie de 808.000 de telespectatori. În intervalul meciului, televiziunea a difuzat serialul românesc „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, până la ora 23:30, când a început Observatorul. Cele două posturi sportive au adunat împreună 708.000 de telespectatori, cu numai 100.000 mai puțini decât Antena 1.

Universitatea Craiova, audiențe impresionante în Conference League! Câți români au urmărit cele trei meciuri europene jucate de olteni

Universitatea Craiova a atras sute de mii de telespectatori la fiecare dintre cele trei partide disputate până acum în faza ligii Conference League. Cea mai mare audiență a fost înregistrată la confruntarea cu Getafe, urmărită de 769.000 de telespectatori. Pe locul secund se află victoria cu Egnatia, scor 2-0, cu o audiență cumulată de 708.000 de telespectatori pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Podiumul este completat de partida cu Inter Club d’Escaldes, care a atras 673.000 de telespectatori.

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MeciAudiență TV
Universitatea Craiova – Getafe 1-1769.000
Universitatea Craiova – Egnatia 2-0708.000
Inter d’Escaldes – Universitatea Craiova 1-3673.000

 

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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