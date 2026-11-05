Universitatea Craiova – Egnatia, LIVE, etapa 3 din Conference League. Cine transmite meciul la TV

Universitatea Craiova – Egnatia, meciul din etapa a 3-a de Conference League, este live pe FANATIK. Site-ul nostru vă oferă toate informațiile legate de partida de pe „Ion Oblemenco”. Campioana României vrea încă 3 puncte din disputa cu formația din Albania și apropierea de calificare, după ce în sezonul trecut a ratat dramatic intrarea în fazele eliminatorii.
Partida Universitatea Craiova – Egnatia începe joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00. Oltenii au disputat primele două etape din Conference League de la ora de start 19:45. În cele două meciuri jucate deja în această întrecere, elevii lui Filipe Coelho (46 de ani) au scos rezultate pozitive: 1-1 cu gruparea din La Liga, Getafe, și 3-1, victorie în deplasare pe terenul lui Inter Club d’Escaldes.
De cealaltă parte, KF Egnatia este și ea neînvinsă în Conference League, după două rezultate de egalitate, ambele contra unor formații solide din Danemarca. E vorba de un 1-1 cu Aarhus și 1-1 cu Midtjylland. Atât Craiova, cât și Egnatia, sunt campioane en-titre în țările lor. Ambele au evoluții bune în întrecerile interne. „Știința” este pe locul 2 (după 14 etape), iar Egnatia e lider în Albania (după 10 etape).
Partida U Craiova – Egnatia va fi condusă la centru de scoțianul Donald Robertson (39 de ani). Britanicul va fi ajutat de Ross MacLeod şi Calum Spence, iar al patrulea oficial va fi Colin Steven. Steven McLean va fi arbitru video, în timp ce Duncan Williams a fost desemnat arbitru asistent video. Robertson a mai avut contacte cu echipele românești. Acesta a fost la centru în Randers – CFR Cluj 2-1, din 25 noiembrie 2021, din Grupa D a Europa Conference League. Peste un an, în 2022, a condus meciul dintre Sepsi și Olimpija Ljubljana 3-1, din prima manșă a turului al doilea preliminar al Europa Conference League.
Sezonul european 2026 – 2027, fie că vorbim de UEFA Champions League, de Europa League sau de Conference League aparține, din punct de vedere al acoperirii transmisiunilor, posturilor Digi Sport și Prima Sport. Prin urmare, toate meciurile celor de la Universitatea Craiova sunt transmise de ambele posturi. Duelul de joi, de la ora 22:00, U Craiova – Egnatia, se poate vedea pe Digi Sport 1 și pe Prima Sport 1, precum și pe site-ul și în aplicația Digi Sport (exclusiv pentru abonații Digi România aflați pe teritoriul țării), dar și pe platforma de streaming PrimaPlay.ro.
După două etape jucate în UEFA Conference League, sezonul 2026 – 2027, Universitatea Craiova stă excelent în clasamentul grupei. Oltenii au 4 puncte și ocupă poziția a 11-a. Încă 3 puncte cu Egnatia, joi, ar însemna o urcare și o apropiere de calificare. Albanezii ocupă și ei un loc de calificare în acest moment, fiind pe 20. Campioana Albaniei urmărește și ea să nu piardă pentru a rămâne în top 24. Iată, mai jos, cum arată clasamentul în Conference League după 2 etape:
După ce și-a îndeplinit cea mai ușoară misiune din această grupă, victoria în deplasare cu andorrezii de la Inter Club d’Escaldes, U Craiova are un nou meci aparent la îndemână. Campioana României e obligată să bată pe Egnatia pentru a nu avea apoi emoții în ultimele 3 meciuri. Cota oltenilor pentru victorie este cuprinsă între 1,40 și 1,50. Oaspeții au 6,50 – 6,80 pentru a da lovitura pe „Ion Oblemenco”. Un pariu riscant, „Ambele marchează (GG)” aduce o cotă de 1,95!
La fel ca în primele două etape, FANATIK vă aduce, în timp real, toate informațiile legate de partida U Craiova – Egnatia. Primiți informații și de la rezultatele din celelalte partide de Conference League și clasamentul actualizat. Toate datele sunt pe FANATIK.ro. După încheierea meciului din Bănie, pe site-ul nostru sunt toate declarațiile și reacțiile protagoniștilor: jucători, antrenori, conducători.