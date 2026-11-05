Universitatea Craiova – Egnatia, LIVE, etapa 3 din Conference League. Cine transmite meciul la TV

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Universitatea Craiova – Egnatia, meciul din etapa a 3-a de Conference League, este live pe FANATIK. Site-ul nostru vă oferă toate informațiile legate de partida de pe „Ion Oblemenco”. Campioana României vrea încă 3 puncte din disputa cu formația din Albania și apropierea de calificare, după ce în sezonul trecut a ratat dramatic intrarea în fazele eliminatorii.

Universitatea Craiova – Egnatia, live în etapa 3 de Conference League

Partida Universitatea Craiova – Egnatia începe joi, 5 noiembrie, de la ora 22:00. Oltenii au disputat primele două etape din Conference League de la ora de start 19:45. În cele două meciuri jucate deja în această întrecere, elevii lui Filipe Coelho (46 de ani) au scos rezultate pozitive: 1-1 cu gruparea din La Liga, Getafe, și 3-1, victorie în deplasare pe terenul lui Inter Club d’Escaldes.

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De cealaltă parte, KF Egnatia este și ea neînvinsă în Conference League, după două rezultate de egalitate, ambele contra unor formații solide din Danemarca. E vorba de un 1-1 cu Aarhus și 1-1 cu Midtjylland. Atât Craiova, cât și Egnatia, sunt campioane en-titre în țările lor. Ambele au evoluții bune în întrecerile interne. „Știința” este pe locul 2 (după 14 etape), iar Egnatia e lider în Albania (după 10 etape).

Cine arbitrează Universitatea Craiova – Egnatia. Brigadă britanică delegată în Bănie

va fi condusă la centru de scoțianul Donald Robertson (39 de ani). Britanicul va fi ajutat de Ross MacLeod şi Calum Spence, iar al patrulea oficial va fi Colin Steven. Steven McLean va fi arbitru video, în timp ce Duncan Williams a fost desemnat arbitru asistent video. Robertson a mai avut contacte cu echipele românești. Acesta a fost la centru în Randers – CFR Cluj 2-1, din 25 noiembrie 2021, din Grupa D a Europa Conference League. Peste un an, în 2022, a condus meciul dintre Sepsi și Olimpija Ljubljana 3-1, din prima manșă a turului al doilea preliminar al Europa Conference League.

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Cine transmite la TV meciul U Craiova – Egnatia, din etapa 3 de Conference League

Sezonul european 2026 – 2027, fie că vorbim de UEFA Champions League, de Europa League sau de Conference League aparține, din punct de vedere al acoperirii transmisiunilor, posturilor Digi Sport și Prima Sport. Prin urmare, toate meciurile celor de la Universitatea Craiova sunt transmise de ambele posturi. Duelul de joi, de la ora 22:00, U Craiova – Egnatia, se poate vedea pe Digi Sport 1 și pe Prima Sport 1, precum și pe site-ul și în aplicația Digi Sport (exclusiv pentru abonații Digi România aflați pe teritoriul țării), dar și pe platforma de streaming PrimaPlay.ro.

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Clasamentul din Conference League înainte de etapa a 3-a. U Craiova, locul 11

După două etape jucate în UEFA Conference League, sezonul 2026 – 2027, . Oltenii au 4 puncte și ocupă poziția a 11-a. Încă 3 puncte cu Egnatia, joi, ar însemna o urcare și o apropiere de calificare. Albanezii ocupă și ei un loc de calificare în acest moment, fiind pe 20. Campioana Albaniei urmărește și ea să nu piardă pentru a rămâne în top 24. Iată, mai jos, cum arată clasamentul în Conference League după 2 etape:

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Panathinaikos – 6 puncte Lugano – 6 puncte Brann – 6 puncte Trabzonspor – 6 puncte Twente – 6 puncte Monaco – 6 puncte St-Truiden – 6 puncte Hajduk Split – 6 puncte Brighton – 4 puncte FC Copenhaga – 4 puncte Universitatea Craiova – 4 puncte Mjallby – 4 puncte Ajax – 3 puncte Borac – 3 puncte Atalanta – 3 puncte Braga – 3 puncte Gent – 3 puncte Freiburg – 3 puncte Nordsjælland – 2 puncte Egnatia – 2 puncte Riga – 2 puncte Steaua Roșie – 1 punct CSKA Sofia – 1 punct Jablonec – 1 punct Midtjylland – 1 punct Aarhus – 1 punct Pafos – 1 punct Hearts – 1 punct Iberia Tbilisi – 1 punct Getafe – 1 punct Kairat Almaty – 1 punct Thun – 0 puncte Lincoln Red Imps – 0 puncte KuPS Kuopio – 0 puncte Inter Escaldes – 0 puncte Kauno Zalgiris – 0 puncte

Programul și rezultatele Craiovei în grupa de Conference League:

15 octombrie 19:45 Universitatea Craiova – Getafe 1-1

22 octombrie 19:45 Inter Club d’Escaldes – Universitatea Craiova 1-3

5 noiembrie 22:00 Universitatea Craiova – KF Egnatia

26 noiembrie 19:45 Brighton – Universitatea Craiova

10 decembrie 17:30 FC Kairat Almaty – Universitatea Craiova

17 decembrie 22:00 Universitatea Craiova – FC Copenhaga

Cote pariuri Universitatea Craiova – Egnatia în Conference League

După ce și-a îndeplinit cea mai ușoară misiune din această grupă, victoria în deplasare cu andorrezii de la Inter Club d’Escaldes, U Craiova are un nou meci aparent la îndemână. Campioana României e obligată să bată pe Egnatia pentru a nu avea apoi emoții în ultimele 3 meciuri. Cota oltenilor pentru victorie este cuprinsă între 1,40 și 1,50. Oaspeții au 6,50 – 6,80 pentru a da lovitura pe „Ion Oblemenco”. Un pariu riscant, „Ambele marchează (GG)” aduce o cotă de 1,95!

Live Blog: Urmărește în timp real U Craiova – Egnatia, meci din etapa 3 de Conference League

La fel ca în primele două etape, FANATIK vă aduce, în timp real, toate informațiile legate de partida U Craiova – Egnatia. Primiți informații și de la rezultatele din celelalte partide de Conference League și clasamentul actualizat. Toate datele sunt pe FANATIK.ro. După încheierea meciului din Bănie, pe site-ul nostru sunt toate declarațiile și reacțiile protagoniștilor: jucători, antrenori, conducători.