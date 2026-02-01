Sport

Universitatea Craiova, executată de foștii ei jucători cu Farul. Ișfan și Vînă au marcat după gafele comise de Romanchuk și Cicâldău. Video

Universitatea Craiova a avut un start de coșmar în duelul cu Farul Constanța, fiind condusă încă din primele minute după o eroare uriașă a lui Romanchuk.
Alex Bodnariu
01.02.2026 | 17:55
Universitatea Craiova executata de fostii ei jucatori cu Farul Isfan si Vina au marcat dupa gafele comise de Romanchuk si Cicaldau Video
ULTIMA ORĂ
Universitatea Craiova, făcută șah-mat de Farul Constanța. Ișfan și Vînă au marcat în fața fostei echipei
ADVERTISEMENT

Oltenii au început dezastruos meciul cu Farul Constanța din Superliga României. Universitatea Craiova s-a văzut condusă cu 0-1 încă din minutul 6. Echipa de la malul mării a deschis scorul rapid, după o gafă de proporții comisă de Oleksandr Romanchuk, unul dintre cei mai apreciați fundași din campionatul nostru. Ulterior, și Vină l-a învins pe Isenko.

Universitatea Craiova, făcută șah-mat de Farul Constanța. Ișfan și Vînă au marcat în fața fostei echipei

Fotbalistul ucrainean a judecat greșit faza. Acesta a încercat să își găsească un coleg cu o pasă în diagonală, din afara careului, însă execuția a fost foarte slabă. În loc să îndepărteze pericolul, i-a oferit practic o pasă decisivă adversarului său, Ișfan.

ADVERTISEMENT

Oleksandr Romanchuk a trimis mingea în centrul careului, acolo unde se afla atacantul celor de la Farul Constanța, Alexandru Ișfan. Acesta a preluat balonul și, cu ceva emoții, l-a învins pe portarul Universității Craiova, Isenko. Vezi aici video.

Câteva minute mai târziu, Vină, un alt jucător care în trecut a evoluat pentru Universitatea Craiova, a dus scorul la 2-0 pentru echipa de la malul mării. De această dată, golul a venit după o greșeală comisă de Alexandru Cicâldău.

ADVERTISEMENT
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care...
Digi24.ro
Cine i-a întins capcana „Doamnei de Fier” a Ucrainei, Iulia Timoșenko. Legături care duc de la biroul său la anturajul lui Zelenski

Romanchuk, unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova. Ce spune fundașul ucrainean despre adaptarea în România

De altfel, aceasta este una dintre puținele greșeli majore comise de Oleksandr Romanchuk în acest sezon de Superliga. Fundașul ucrainean s-a impus ca un om de bază în echipa din Bănie. Oltenii l-au transferat în vară, iar Mihai Rotaru ar putea obține bani frumoși în viitor pe jucătorul ucrainean.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată...
Digisport.ro
Neverosimil! A primit un pumn și ce a urmat a lăsat pe toată lumea fără cuvinte! Imaginile fac înconjurul lumii

Fundașul central se simte de minune la Universitatea Craiova. În mai multe rânduri, Romanchuk a precizat că a fost primit foarte bine în România și că s-a adaptat fără nicio problemă la fotbalul din Superliga.

„Nu îmi place să vorbesc despre viitor sau să visez lucruri. Sunt optimist, iar mentalitatea mea este de învingător. Vreau mereu maximum din tot ce se poate obține, dar, momentan, ne gândim la cantonament și să dăm tot ce avem mai bun aici. Contează mult să mă gândesc doar la următorul meci pe care îl avem, să luăm totul pas cu pas și să câștigăm fiecare meci. Adaptarea mea la Craiova nu a fost ușoară, dar nici grea. Oamenii de la club, din echipă și din staff sunt extraordinari”, declara în urmă cu câteva săptămâni fundașul.

ADVERTISEMENT
Tottenham – Manchester City, duel aprins pe Voyo în Premier League. Radu Drăgușin...
Fanatik
Tottenham – Manchester City, duel aprins pe Voyo în Premier League. Radu Drăgușin e titular!
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. CFR Cluj a mai anunțat despărțirea de...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. CFR Cluj a mai anunțat despărțirea de un jucător
Dennis Politic, detalii de ultimă oră despre transferul în Grecia: „I-am spus lui...
Fanatik
Dennis Politic, detalii de ultimă oră despre transferul în Grecia: „I-am spus lui Meme”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fotbalistul care a jucat gratis la FCSB: 'Nu mă interesau banii'
iamsport.ro
Fotbalistul care a jucat gratis la FCSB: 'Nu mă interesau banii'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!