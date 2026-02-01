Universitatea Craiova, executată de foștii ei jucători cu Farul. Ișfan și Vînă au marcat după gafele comise de Romanchuk și Cicâldău. Video

ADVERTISEMENT

Oltenii au început dezastruos meciul cu Farul Constanța din Superliga României. Universitatea Craiova s-a văzut condusă cu 0-1 încă din minutul 6. Echipa de la malul mării a deschis scorul rapid, după o gafă de proporții comisă de Oleksandr Romanchuk, unul dintre cei mai apreciați fundași din campionatul nostru. Ulterior, și Vină l-a învins pe Isenko.

Universitatea Craiova, făcută șah-mat de Farul Constanța. Ișfan și Vînă au marcat în fața fostei echipei

a judecat greșit faza. Acesta a încercat să își găsească un coleg cu o pasă în diagonală, din afara careului, însă execuția a fost foarte slabă. În loc să îndepărteze pericolul, i-a oferit practic o pasă decisivă adversarului său, Ișfan.

ADVERTISEMENT

Oleksandr Romanchuk a trimis mingea în centrul careului, acolo unde se afla atacantul celor de la Farul Constanța, Alexandru Ișfan. Acesta a preluat balonul și, cu ceva emoții, l-a învins pe portarul Universității Craiova, Isenko. Vezi video.

Câteva minute mai târziu, Vină, un alt jucător care în trecut a evoluat pentru Universitatea Craiova, a dus scorul la 2-0 pentru echipa de la malul mării. De această dată, golul a venit după o greșeală comisă de Alexandru Cicâldău.

ADVERTISEMENT

Romanchuk, unul dintre cei mai importanți jucători ai Universității Craiova. Ce spune fundașul ucrainean despre adaptarea în România

De altfel, aceasta este una dintre puținele greșeli majore comise de Oleksandr Romanchuk în acest sezon de Superliga. Fundașul ucrainean s-a impus ca un om de bază în echipa din Bănie. Oltenii l-au transferat în vară, iar Mihai Rotaru ar putea obține bani frumoși în viitor pe jucătorul ucrainean.

ADVERTISEMENT

În mai multe rânduri, Romanchuk a precizat că a fost primit foarte bine în România și că s-a adaptat fără nicio problemă la fotbalul din Superliga.

„Nu îmi place să vorbesc despre viitor sau să visez lucruri. Sunt optimist, iar mentalitatea mea este de învingător. Vreau mereu maximum din tot ce se poate obține, dar, momentan, ne gândim la cantonament și să dăm tot ce avem mai bun aici. Contează mult să mă gândesc doar la următorul meci pe care îl avem, să luăm totul pas cu pas și să câștigăm fiecare meci. Adaptarea mea la Craiova nu a fost ușoară, dar nici grea. Oamenii de la club, din echipă și din staff sunt extraordinari”, declara în urmă cu câteva săptămâni fundașul.