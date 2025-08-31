Universitatea Craiova, absențe importante cu FC Botoșani! Motivul pentru care 3 dintre jucătorii lui Rădoi nu au făcut deplasarea. Exclusiv

La câteva zile după calificarea euforică în , Universitatea Craiova revine în SuperLiga României și are o deplasare grea pe terenul celor de la FC Botoșani. Trei titulari din formația lui Mirel Rădoi nu au făcut deplasarea cu echipa și vor lipsi de la meciul de duminică.

Universitatea Craiova, fără trei titulari la Botoșani

a trecut repede peste . Formația antrenată de Mirel Rădoi vrea să-și consolideze poziția de lider în SuperLiga României, însă va avea parte de un duel tare duminică.

, o echipă imprevizibilă în acest start de sezon, care a obținut puncte importante din duelurile cu Farul Constanța, Dinamo București și CFR Cluj. Moldovenii vin după succesul clar din campionat în fața celor de la Csikszereda, scor 3-1, dar și după calificarea în grupele Cupei României, după 1-0 cu Unirea Alba Iulia în play-off.

Pentru disputa de la Botoșani, Mirel Rădoi va trebui să se descurce fără trei dintre cei mai importanți jucători ai săi. Assad Al-Hamlawi, Carlos Mora și Nikola Stevanovic nu au făcut deplasarea cu echipa, deci, vor absenta de la duelul de duminică.

Dacă în cazul primilor doi, e vorba doar despre o convocare la echipa națională, în cazul lui Nikola Stevanovic este vorba despre o ușoară accidentare. Din informațiile obținute de FANATIK, fundașul sârb are o ușoară întindere și nu a fost forțat de antrenorul Mirel Rădoi.

Ce schimbări a făcut Mirel Rădoi în primul 11 pentru meciul de la Botoșani

Assad Al-Hamlawi a marcat două goluri în actuala ediție de campionat pentru Universitatea Craiova, deci absența sa va fi una importantă pentru Mirel Rădoi în deplasarea de la FC Botoșani. Oltenii nu se vor putea baza nici pe Carlos Mora și Nikola Stevanovic pentru acest joc.

Din acest motiv, antrenorul „leilor” din Bănie a fost nevoit să facă modificări în echipa de start pentru meciul cu FC Botoșani, iar „11”-le ales de acesta este următorul: Lung – Mogoș, Screciu, Romanchuk – Rădulescu, Crețu, Anzor, Cicâldău, Fl. Ștefan – Houri, Nsimba. Pe banca de rezerve se află Laurențiu Popescu, Isenko, Bancu, Badelj, Fălcușan, Băluță, Samuel Teles, Matei, Băsceanu, Baiaram și Barbu.