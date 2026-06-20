Universitatea Craiova, fără Anzor, Romanchuk și Mora la plecarea în cantonament! Ce se întâmplă cu vedetele oltenilor

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Delegația Universității Craiova a decolat spre Austria, unde campioana României va efectua cantonamentul din această vară, care se va încheia pe 30 iunie. Trei dintre jucătorii importanți din lot, Anzor Mekvabishvili (25 de ani), Carlos Mora (25 de ani) și Oleksandr Romanchuk (26 de ani), nu au călătorit alături de coechipieri, urmând să sosească direct în Austria.

Universitatea Craiova a decolat spre Austria. De ce au lipsit Anzor, Romanchuk și Mora

Universitatea Craiova a decolat spre Austria, urmând să aterizeze la Innsbruck înainte de a călători spre localitatea Neustift im Stubaital, unde campioana României își va desfășura cantonamentul. Va fi al șaselea stagiu de pregătire efectuat de gruparea din Bănie în această locație. Elevii lui Filipe Coelho au călătorit cu un charter privat și se vor întoarce în România pe 30 iunie, tot cu charter.

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Au efectuat deplasarea alături de noii colegi cei doi jucători aduși în această vară, , și Alexandru Maxim, însă trei dintre fotbaliștii importanți ai echipei ar urma să sosească direct în Austria, duminică, 21 iunie. Este vorba despre jucătorii care au evoluat la începutul lunii pentru echipele lor naționale, Anzor Mekvabishvili, Oleksandr Romanchuk și Carlos Mora. Mijlocașul din Georgia a avut parte și de un eveniment special în familie, botezul fiicei sale Elizabeth, care a avut loc vineri, 19 iunie.

Cum arată lotul Universității Craiova pentru cantonamentul din Austria

Portari: Laurențiu Popescu, Pavlo Isenko, Răzvan Sava, Alexandru Maxim

Jucători de câmp: Alexandru Glodean, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj, Darius Fălcușan, Adrian Rus, Oleksandr Romanchuk, Florin Gașpăr, Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, Anzor Mekvabishvili, Samuel Teles, Alexandru Crețu, David Matei, Luca Băsceanu, Mihnea Rădulescu, Sebastian Șerban, Ștefan Baiaram, Carlos Mora, Assad Al Hamlawi, Steven Nsimba, Monday Etim, Alexandru Iamandache, Denys Muntean, David Barbu

Ce amicale va disputa Universitatea Craiova în Austria

Universitatea Craiova va juca trei meciuri amicale în perioada petrecută în Austria. Primul dintre ele va avea loc duminică, 21 iunie, la doar o zi după startul stagiului de pregătire. Începând cu ora României 19:00, gruparea din Bănie va întâlni formația de amatori din zonă, FC Stubai. Apoi, pe 24 iunie, tot de la ora 19:00, Universitatea Craiova va înfrunta campioana din Azerbaidjan, FK Sabah.

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În fine, ultimul amical se va disputa pe 29 iunie, începând cu ora 18:00, contra formației ucrainene Polissya Zhytomyr, care a încheiat sezonul 2025-2026 pe locul 3. Primul meci oficial al Craiovei din sezonul 2026-2027 va avea loc la aproximativ o săptămână după ce echipa revine în țară. .

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