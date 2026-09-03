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Universitatea Craiova, fără patru titulari cu FC Bacău! Decizia luată de Filipe Coelho

Universitatea Craiova debutează în noul sezon al Cupei României contra lui FC Bacău. Filipe Coelho a lăsat acasă patru jucători importanți. Despre cine este vorba.
Alex Bodnariu
03.09.2026 | 12:00
Universitatea Craiova fara patru titulari cu FC Bacau Decizia luata de Filipe Coelho
EXCLUSIV FANATIK
Filipe Coelho a luat o decizie importantă înainte de FC Bacău – Universitatea Craiova! Patru vedete au rămas acasă. Foto: SportPictures
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Universitatea Craiova, deținătoarea trofeului, va da piept joi seară cu FC Bacău, în prima rundă a fazei ligii din Cupa României. Antrenorul Filipe Coelho a decis să lase acasă mai mulți jucători de bază. Lusitanul va miza pe o formulă improvizată.

Filipe Coelho a luat o decizie importantă înainte de FC Bacău – Universitatea Craiova! Patru vedete au rămas acasă

Oltenii au cucerit Cupa României în sezonul precedent, după o finală câștigată la loviturile de departajare, la Sibiu, împotriva celor de la U Cluj. Universitatea Craiova își dorește să își apere trofeul în această stagiune. Drumul începe în Moldova, la Bacău.

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Se anunță o partidă extrem de interesantă. FC Bacău ocupă locul 8 în Liga 2, însă atât jucătorii, cât și conducerea și fanii își doresc să producă o surpriză de proporții în Cupa României Betano și să o încurce pe campioana en-titre, Universitatea Craiova.

Cine sunt cei patru jucători lăsați acasă de Filipe Coelho

Oltenii vor începe meciul de la Bacău cu un prim „11” improvizat. Mai mulți jucători de bază nu au făcut deplasarea alături de echipă în Moldova. Filipe Coelho a ales să le dea liber lui Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Carlos Mora și Alexandru Cicâldău. În schimb, jucătorii transferați recent, Lameira și Roux debutează pentru olteni, așa cum FANATIK a anunțat.

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Antrenorul portughez a ales să își menajeze o bună parte dintre jucătorii de bază, întrucât pentru Universitatea Craiova sezonul este extrem de încărcat, cu meciuri în campionat, Cupa României și Conference League. Tehnicianul va miza la Bacău, cel mai probabil, pe fotbaliști care au prins mai puține minute în acest sezon și pe mai mulți jucători tineri.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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