Universitatea Craiova, fără jumătate de echipă la Ploiești! Șase jucători de bază, out din lotul Științei pentru meciul cu Petrolul

Universitatea Craiova se pregătește de un nou meci în Cupa României Betano, de aceasă dată la Ploiești, împotriva Petrolului. Totuși, alb-albaștrii nu se vor deplasa în efectiv complet, pentru că șase jucători de bază nu se vor regăsi pe foaia de joc. Mai mult de atât, Filipe Coelho a decis să meargă, din nou, pe mâna puștiului Denys Muntean, pe care l-a cooptat în lotul Științei pentru a doua oară în acest sezon.

Universitatea Craiova, fără șase jucători importanți la Ploiești

Craiova merge să înfrunte Petrolul fără șase nume importante din angrenajul echipei. Steven Nsimba, Adrian Rus și Vasile Mogoș sunt cele mai noi nume indisponibile pentru acest joc, în timp ce au fost deja anunțate în exclusivitate de FANATIK.

Mai mult de atât, pe lista absențelor pentru meciul de pe „Ilie Oană“ se regăsește și Luis Paradela, cel care nu l-a impresionat nici pe Filipe Coelho și, cel mai probabil, va părăsi echipa în această iarnă.

Cine este Denys Muntean, juniorul de 16 ani cooptat de Coelho pentru meciul Petrolul – Universitatea Craiova

La doar 16 ani, Denys Ioan Muntean este unul dintre jucătorii promițători ai academiei Universității Craiova. El vine de la Sibiu și evoluează pe poziția de extremă dreapta. Deși până în prezent nu acumulase minute oficiale în prima echipă, evoluțiile sale la nivel juvenil l-au convins pe Filipe Coelho să-l așeze confortabil, pentru a doua oară în acest sezon, pe lista de joc a unui meci oficial al Științei. El s-a mai aflat în lotul Craiovei în deplasarea de la Mioveni, atunci când alb-albaștrii s-au impus cu 2-1 în fața Argeșului.

Momentan, Denys Muntean pare să fie o „piesă“ importantă a „satelitului” Universității Craiova, în liga a a III-a. Totuși, în perioada de juniorat, el s-a remarcat în semifinala Cupei de Tineret, atunci când a marcat într-o victorie importantă a Științei împotriva lui Farul Constanța. Practic, Muntean a contribuit decisiv la calificarea Universității Craiova în finală. Apoi, juniorul oltean a participat la Supercupa de Tineret, jucând în primul „11” al echipei U18 a Craiovei în finala câștigată împotriva celor de la FCSB.

Nu în ultimul rând, Denys Muntean a făcut parte și din lotul național al României U16 pentru Turneul de Dezvoltare UEFA din Cipru. În meciul de debut al României U16 la acel turneu (vs Irlanda de Nord), Muntean a făcut parte din primul „11“, iar în partida cu Scoția a intrat pe parcursul jocului.

Sorin Cârțu e impresionat de mandatul lui Filipe Coelho la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova este neînvinsă de când echipa a fost preluată de Filipe Coelho. Cu lusitanul la timonă, oltenii au două victorii și un rezultat de egalitate.

În campionat, U Craiova este pe locul 4, cu 33 de puncte, la cinci lungimi de liderul Rapid. La o zi distanță de la remiza albă cu U Cluj, .

„Sunt 2-3 săptămâni. Nu pot să îi pun eticheta antrenorului nici de bine, nici de rău. Dar din ce vedem e un anumit echilibru pe care încearcă să-l transmită echipei. Și în ceea ce privește atacul și apărarea. Mie mi-a plăcut atitudinea lui de la partida cu Mainz. A fost și un alt adversar.

A venit cu 5 pe spate, voia să nu piardă. Luni a jucat în oglindă. Deciziile lui mi s-au părut cât se poate de bune. Dacă tu nu vrei să riști, nu risc nici eu sau risc mai târziu. S-a păstrat un echilibru până s-a ivit situația aia cu penalty-ul la Cicâldău.

Chiar dacă el nu a fost principal, se vede că a participat la multe meciuri internaționale. Întotdeauna o partidă de tipul celei cu Mainz cam așa trebuie să stea. Nu înseamnă că dacă dau gol în min 10 am câștigat partida. Pot să dau în 85 și să îmi fie bine. Un meci de tipul ăsta cam așa se joacă.

Mie mi-a plăcut și la meciul cu U Cluj. Nu s-a expus. Bergodi s-a gândit să ne prindă pe contraatac. Nu au avut decât șutul lui Lukic în plasa laterală, în rest nu am avut spații ca să ne expunem”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.