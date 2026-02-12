Universitatea Craiova fără patru titulari cu FCSB! „Greii” care nu au prins lotul în meciul de Cupă. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova luptă pentru calificarea în sferturile Cupei României Betano, urmând să o întâlnească pe FCSB joi, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Ținând cont de faptul că echipa sa ar putea să rateze calificarea, antrenorul Filipe Coelho a luat o decizie suprinzătoare: a lăsat în afara lotului patru jucători care în mod normal fac parte din primul 11, Steven Nsimba, Nicușor Bancu, Vladimir Screciu și Oleksandr Romanchuk.

Universitatea Craiova, fără patru titulari cu FCSB! Pe cine a lăsat Filipe Coelho în afara lotului

Filipe Coelho a ales să nu se bazeze pe mai mulți jucători importanți în meciul de Cupă cu FCSB, cel mai probabil din dorința de a-i odihni pe aceștia în vederea meciului de campionat dintre cele două formații, care se va disputa duminică, tot pe „Ion Oblemenco”. Antrenorul portughez nu va conta pe Nicușor Bancu, Vladimir Screciu, Oleksandr Romanchuk și Steven Nsimba.

acesta având șanse foarte mici de a reveni pentru meciul de campionat contra campioanei.

De ce rezultat are nevoie Universitatea Craiova pentru a avansa în sferturile Cupei

Universitatea Craiova este lider în grupa B a Cupei României Betano, având 6 puncte după cele două victorii obținute până acum, 4-1 cu Sănătatea Cluj și 4-0 cu Petrolul. Cu toate acestea, gruparea din Bănie are încă emoții privind calificarea în sferturi înainte de .

Universitatea și-ar asigura primul loc în grupă cu un succes, dar și o remiză ar fi, cel mai probabil, de ajuns pentru prima poziție, deoarece e dificil de crezut că UTA va învinge Gloria Bistrița la o diferență de cel puțin 5 goluri. În cazul unui eșec însă, gruparea „alb-albastră” ar fi depășită de FCSB, care ar fi la egalitate de puncte și ar avea avantajul rezultatului direct. În această situație, echipa pregătită de Filipe Coelho ar avea nevoie de un pas greșit al UTA-ei în disputa cu Gloria Bistrița pentru a avansa în sferturi.

Pe cine ar putea întâlni Universitatea Craiova în sferturile Cupei României Betano

Dacă va câștiga grupa B, Universitatea Craiova ar avea parte de un adevărat derby în sferturi, urmând să primească vizita celor de la CFR Cluj. În cazul destul de puțin probabil în care va termina pe locul 2, gruparea din Bănie s-ar deplasa la Mioveni în sferturi pentru duelul cu FC Argeș.