Universitatea Craiova, fără Ștefan Baiaram la meciul cu Farul. Care este situația lui Lyes Houri și Adrian Rus

Universitatea Craiova are ceva probleme de efectiv înaintea duelului cu Farul, iar absența unui titular important a fost confirmată chiar de antrenorul oltenilor. Filipe Coelho a anunțat, la conferința de presă, că Ștefan Baiaram nu va fi disponibil pentru meciul de la Ovidiu!

Coelho confirmă informația Fanatik. Situația lui Rus, încă sub semnul întrebării

După ce împotriva Farului, antrenorul Universității Craiova a confirmat, oficial, situația la conferința de presă. Absența atacantului reprezintă o pierdere importantă pentru olteni înaintea duelului de la Ovidiu.

„Legat de Ștefan Baiaram…nu va fi în teren mâine, la meciul cu Farul“, a spus Coelho.

Întrebat și despre situația altor doi jucători importanți, Adrian Rus și Lyes Houri, Filipe Coelho a oferit un răspuns calm, dar rezervat, lăsând de înțeles că doar unul dintre cazuri mai ridică semne de întrebare.

„Houri e bine, lucrează cu noi, la fel ca toată lumea. Nu e nicio problemă cu nimeni, suntem toți în aceeași barcă și muncim împreună. De Adi Rus mai vedem mâine“, a spus Filipe Coelho.

Coelho garantează pentru echipa sa: „100% că avem un grup extraordinar!“

Filipe Coelho și-a arătat încrederea totală în jucătorii săi, subliniind că echipa este concentrată și pregătită să lupte pentru victorie la Constanța, chiar și în condițiile unor probleme de efectiv.

„Va fi un meci dificil împotriva unei echipe care poate juca în diferite sisteme. Ei joacă acasă, cu suporterii lor, deci clar nu ne va fi ușor. Totodată, noi lucrăm din greu, suntem într-un moment bun și facem tot ce putem pentru a lua cele trei puncte. Tot ce aștept este ca noi să dăm totul pentru victorie, nu mă gândesc la alte echipe. De când am venit aici m-am gândit doar la echipa mea, la ceea ce avem nevoie pentru a câștiga.

Echipa mea favorită este Universitatea Craiova. Din Portugalia…tot Universitatea Craiova. Nu-mi pun focusul pe alte echipe. Asta este echipa mea, jucătorii mei, orașul meu. Atât mă interesează. Nici la vremea de la Constanța nu mă gâdnesc, doar la victoria de mâine. Și ei vor juca pe același teren, cu aceeași vreme, deci vreau doar să luptăm cu ei și să ne îndeplinim obiectivul. Sunt mici probleme de efectiv, dar ne descurcăm. Garantez 100% că avem un grup extraordinar, focusat pe fiecare meci. Doar asta e important“, a mai spus tehnicianul oltenilor.

Cifrele liderului SuperLigii. Cine sunt oamenii-cheie ai Universității Craiova

Universitatea Craiova continuă să-și păstreze poziția de lider în SuperLiga, iar . Datele oferite de Superscore dezvăluie cine sunt cei mai importanți oameni din echipa care visează la titlu.

, Anzor Mekvabishvili conduce cu un impresionant 7.19, arătând cât de solid și constant în evoluții este mijlocașul oltenilor. Când vine vorba despre goluri, Steven Nsimba este vârful ideal, cu 8 reușite, în timp ce colegul său, Ștefan Baiaram, domină atât la pase decisive (4), cât și la șuturi pe poartă (1 pe meci).

Creativitatea și „liniștea“ în defensiva oltenilor este asigurată de Oleksandr Romanchuk, lider atât la pase (57.8 pe meci), cât și la intercepții (31), acesta demonstrând că este un jucător complet. Nu în ultimul rând, Nicușor Bancu a creat nu mai puțin de 30 de ocazii de gol, în timp ce Carlos Mora impresionează prin driblingurile sale (1.8 pe meci), deschizând ori de câte ori are ocazia defensiva adversă.