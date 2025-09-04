Sport

Universitatea Craiova, fără suporteri în Peluza Nord la meciurile din Conference League!? UEFA anchetează coregrafia oltenilor de la meciul cu Bașakșehir

Universitatea Craiova riscă să joace fără suporteri în Peluza Nord în faza principală din Conference League! FANATIK are toate detaliile
05.09.2025
Universitatea Craiova riscă o sancțiune dură din partea UEFA pentru primul meci de pe teren propriu din Conference League. Foto: colaj Fanatik

Clubul din Bănie a fost deja sancționat de UEFA în acest sezon, ca urmare a evenimentelor petrecute pe stadionul „Ion Oblemenco” la returul cu FK Sarajevo din turul doi preliminar al acestei competiții continentale. Atunci, suporterii din Peluza Nord au folosit diferite materiale pirotehnice, iar la un moment dat au început să arunce spre suprafața de joc cu anumite obiecte, în direcția jucătorilor echipei oaspete.

Universitatea Craiova are șanse de peste 90 la sută să joace primul meci de pe teren propriu din faza principală a Conference League fără suporteri în două sectoare din Peluza Nord

Astfel, din aceste motive, forul de la Nyon a decis să îi amendeze pe olteni cu suma de 20.000 de euro. În plus, a mai fost aplicată o sancțiune financiară în valoare de 12.000 de euro pentru blocarea într-o anumită măsură a căilor de acces spre stadion. Mai mult, UEFA a decis atunci să și închidă sectoarele 4 și 5 ale arenei, din Peluza Nord, pentru următorul meci pe care Universitatea Craiova trebuia să îl organizeze în competițiile desfășurate sub egida acestui for.

Această hotărâre a fost însă suspendată pentru o „perioadă de probă” de doi ani. Astfel, acea suspendare urma să se activeze doar în cazul în care în perioada respectivă se mai petreceau evenimente de acel gen la meciurile de pe teren propriu ale oltenilor în cupele europene.

Doar că ulterior s-a mai produs un astfel de moment controversat. La partida retur cu Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League, suporterii din Peluza Nord au pregătit o coregrafie, care însă a fost interzisă de către UEFA pentru că s-a considerat că era vorba despre ceva jignitor la adresa turcilor.

Există chiar riscul ca întreaga peluză să fie închisă de UEFA pentru un meci

Ulterior, fanii s-au repliat și în startul jocului au afișat, folosind cartoane colorate în alb și negru, un mesaj dur de dezaprobare la adresa confederației europene de fotbal, respectiv „F*ck UEFA”. Bineînțeles că oficialilor de la Nyon nu le-a picat deloc bine acest lucru, iar acum, din informațiile FANATIK, ei anchetează această chestiune, fiind de așteptat ca un verdict în acest sens să fie dat în scurt timp, în contextul în care forul continental deja a sancționat și cealaltă echipă românească rămasă în cupele europene, dar în Europa League, FCSB.

Așadar, întrucât în cazul Universității Craiova există deja acea sancțiune referitoare la închiderea celor două sectoare din Peluza Nord, este clar că aproape în proporție de sută la sută pedeapsa va fi activată acum în acest nou context, iar echipa antrenată de Mirel Rădoi va juca primul meci de pe teren propriu din faza principală a Conference League fără suporteri în zonele respective.

În plus, există șanse destul de mari să se meargă chiar și mai departe în această speță, iar oltenilor să le fie închisă chiar întreaga Peluză Nord pentru un joc european, întrucât ei sunt considerați recidiviști de către UEFA când vine vorba despre astfel de chestiuni.

