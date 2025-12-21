Sport

Universitatea Craiova, fără trei titulari la ultimul meci din an! Ce se întâmplă cu Nicușor Bancu după ce a resimțit dureri la partida cu AEK

Universitatea Craiova nu se va putea baza pe trei jucători în ultimul joc oficial din 2025! Cât de gravă este accidentarea lui Nicușor Bancu, cel care a acuzat dureri la finele meciului de la Atena.
Tibi Cocora
21.12.2025 | 18:00
Universitatea Craiova are ceva probleme înaintea ultimului meci din an. Oltenii nu se vor putea baza pe trei jucători titulari, printre care și Nicușor Bancu, căpitanul echipei. Acesta a acuzat dureri la picior spre finalul partidei cu AEK, iar acum s-a aflat și verdictul medicilor.

Ce se întâmplă cu Nicușor Bancu după problemele musculare de la Atena

Universitatea Craiova va aborda partida cu Csikszereda fără trei „piese de bază“. Filipe Coelho nu se va putea baza pentru acest duel pe Nicușor Bancu, Tudor Băluță și Adrian Rus, trei dintre titularii incontestabili din echipa alb-albastră.

FANATIK a aflat în exclusivitate faptul că Nicușor Bancu a resimțit dureri la picior la finalul partidei de la Atena, din Conference League, iar verdictul medicilor nu este unul prea grozav: leziune musculară. Totuși, acesta va putea fi apt de joc încă de la primul meci oficial din 2026, dacă recuperarea decurge așa cum trebuie.

Tudor Băluță continuă să fie absent în urma operației de apendicită suferite, informație oferită în exclusivitate de FANATIK, iar Rus nu va fi disponibil din cauza accidentării de la Sibiu, de la meciul câștigat de Universitatea împotriva lui FC Hermannstadt, scor 2-0. Pe lista absenților se mai află și Mihnea Rădulescu, a cărui situație medicală este deja bine cunoscută: ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng.

Fotbaliștii Craiovei, în fața suporterilor pentru prima dată după eșecul de la Atena

Joi seară, Universitatea Craiova a trăit o adevărată dramă fotbalistică. Deși au avut două goluri avantaj în fața lui AEK Atena, oltenii au cedat pe final și au fost întorși de formația elenă, care a obținut calificarea directă în optimile competiției.

De partea cealaltă, Craiova s-a confruntat cu o serie de rezultate și evenimente în defavoarea ei, iar clasamentul final a găsit-o pe Universitatea pe poziția 25, prima sub linia calificării în play-off. La doar două zile de la nefericitul eveniment, câțiva dintre jucători au venit în fața suporterilor la evenimentul de la magazinul oficial.

Culoarele mall-ului s-au aglomerat rapid, deoarece sute de suporteri au format cozi interminabile pentru a face o poză cu favoriții lor și pentru a le ridica puțin moralul pentru următoarele meciuri importante din competiția internă. Printre jucătorii prezenți în fața fanilor s-au numărat Carlos Mora, Alex Crețu, Fălcușan și Mihnea Rădulescu.

