Jucătorii Universității Craiova jubilează după victoria cu Farul: „Sperăm să ne oprim din victorii la final”

Universitatea a obținut cea de-a șasea victorie consecutivă în Casa Pariurilor Liga 1, , pe teren propriu, cu Farul Constanța și a încheiat astfel sezonul regular pe locul al treilea. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Paul Papp, cu o lovitură de cap imparabilă, din centrarea lui Vătăjelu.

Jucătorii Universității Craiova exultă după succesul cu Farul. Ce și-au propus să obțină în play-off

Imediat după fluierul final, alb-albaștrii și-au exprimat, prin vocea , speranța că evoluțiile vor continua pe această pantă ascendentă și în meciurile din play-off. Chiar dacă obiectivul este deja un vis pierdut, ultima parte a campionatului vine cu un obiectiv îndrăzneț: clasarea pe poziția secundă, ocupată la ora actuală de FCSB.

„Mă simt foarte bine, mai ales după aceste victorii. Suntem fericiți și trebuie să continuăm pe aceeași linie. Suntem bine, sănătoși, asta e cel mai important.

Am avut probleme cu fractura la degetul mic, m-a ținut două luni, două luni și jumătate, dar acum sunt bine. Sperăm să ne oprim din victorii la final, de la meci la meci să fim și mai buni.

Gândul ne duce la meciul următor, este greu să vorbesc acum despre campionat. Luăm meciurile pas cu pas, ne dorim locul doi, dacă se poate, dar trebuie să ne gândim la primul meci. Trebuie să ne facem jocul și să fim la fel de motivați cum am fost astăzi”, a declarat Alexandru Mateiu, la .

Paul Papp a tras semnalul de alarmă: „Vor fi meciuri tari în play-off”

Prezent de asemenea la flash-interviu, Paul Papp s-a arătat încântat de jocul prestat în fața Farului, dar a ținut să-și avertizeze colegii că duelurile din play-off nu vor fi deloc ușoare. În prima etapă, Universitatea Craiova va înfrunta FC Argeș, echipă care s-a calificat in extremis, după .

„Am făcut o partidă bună toți și ne bucură lucrul acesta. Sperăm să o ținem tot așa și în play-off. A fost o perioadă grea pentru mine, am muncit foarte mult. Am și spus că o să revin chiar mai bun decât am fost.

M-am dedicat 100% antrenamentelor specifice pe care le-am avut. Îmi fac treaba foarte bine în teren, încerc să nu pierd dueluri, să-mi câștig poziția și să pasez foarte bine.

Craiova trebuie să-și propună să câștige fiecare meci. Vor fi meciuri tari în play-off și trebuie să ne gândim la fiecare meci în parte, să luăm fiecare meci ca pe o sărbătoare, cum a fost și astăzi.

Am întâlnit o echipă bună, cred că meciurile astea ne priesc, ne plac tuturor. Știam că au un joc combinativ, așa că am încercat să închidem spațiile și ne-a ieșit. Orice adversar ne iese în cale, noi încercăm să ne facem jocul și să câștigăm fiecare meci. Vedem după aia unde o să ne aflăm”, a subliniat fundașul „juveților”.