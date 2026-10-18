Sport

Universitatea Craiova – Farul, LIVE în etapa 12 din SuperLiga. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, faze în timp real

FANATIK
18.10.2026 | 15:20
Universitatea Craiova Farul LIVE in etapa 12 din SuperLiga Informatii de ultima ora statistici OPTA faze in timp real
ULTIMA ORĂ
SuperLiga, etapa 12: Universitatea Craiova - Farul, live video. Foto: Colaj FANATIK.
U Craiova primește vizita Farului în etapa a 12-a din SuperLiga. Meciul este programat duminică, 18 octombrie, de la 21:00 și aduce față în față două echipe care luptă în fiecare rundă pentru puncte. Mai jos aveți toate detaliile relevante despre acest meci.
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Etapa a 12-a din SuperLiga le aduce față în față pe U Craiova și Farul. Meciul este programat duminică, 18 octombrie, de la 21:00 și pune în prim plan două echipe care au avut parte de dueluri cu multe goluri în ultimii ani. Formația din Bănie traversează o perioadă încărcată din punct de vedere al programului. Mai jos aveți toate detaliile relevante despre acest duel.

Universitatea Craiova – Farul, în etapa 12 din SuperLiga României

Universitatea Craiova, campioana en-titre, vine după remiza cu Getafe din prima etapă a grupei principale din Conference League. Oltenii sunt pe locul 3 în SuperLiga, în spatele rivalelor Rapid și Dinamo. Farul vine după victoria categorică în fața revelației Petrolul. „Marinarii” se bazează tot mai mult, din nou, pe tineri jucători, care au atras deja atenția cluburilor din Europa. Rămâne de văzut cine se va impune în duelul de pe „Oblemenco”.

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Superliga
Univ. Craiova
Farul

Clasament SuperLiga etapa 12, înainte şi după Universitatea Craiova – Farul

Aflată pe locul 3, cu 23 de puncte după 11 etape, Universitatea Craiova are concurență serioasă în acest sezon pentru podium. Farul are și ea pretenții, după ce a fost la un pas să retrogradeze stagiunea trecută. Cu 17 puncte acumulate, trupa lui Ovidiu Sabău se află pe locul 6. Un succes în această partidă este benefic ambelor echipe, motiv pentru care ambele vor lupta să își adjudece toate cele 3 puncte puse în joc.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 12 9 2 1 27-7 29
2 Rapid 12 8 3 1 20-9 27
3 Univ. Craiova 11 7 2 2 25-9 23
4 Petrolul 12 6 2 4 15-16 20
5 U Cluj 11 6 0 5 20-18 18
6 Farul 11 4 5 2 17-15 17
7 Corvinul 12 4 4 4 14-13 16
8 CFR Cluj 11 5 1 5 17-17 16
9 FCSB 11 4 3 4 14-17 15
10 FC Botoşani 12 3 5 4 16-14 14
11 Sepsi OSK 12 3 5 4 8-13 14
12 UTA 11 3 3 5 14-17 12
13 Oțelul 12 2 5 5 12-17 11
14 FC Argeș 11 3 2 6 6-11 11
15 FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8
16 Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2

Statistici OPTA pentru pariuri la Universitatea Craiova – Farul: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Statisticile OPTA vor reprezenta un punct de interes înainte și în timpul partidei dintre U Craiova și Farul Constanța. În funcție de datele disponibile în platforma LIVE, pot fi urmărite posesia, șuturile totale, șuturile pe poartă, cornerele, ocaziile importante, faulturile, cartonașele și ofsaidurile. Toate casele de pariuri oferă cote pe statistici precum cele enumerate anterior. Statisticile efective ale partidei vor putea fi evaluate după fluierul de start. Aici puteți vedea cine a excelat, dar și cine a lăsat de dorit în meciul de pe „Ion Oblemenco”:

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Desfășurarea meciului Universitatea Craiova – Farul, LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK va urmări partida dintre U Craiova și Farul Constanța în format LIVE, cu momentele importante de pe Stadionul „Ion Oblemenco”. Cititorii vor putea afla în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile. Fanii celor două formații vor putea urmări evoluția scorului și momentele decisive ale duelului din etapa a 12-a, într-o partidă care poate influența lupta pentru primele locuri în SuperLiga.

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Echipele de start şi schimbări la Universitatea Craiova – Farul

Universitatea Craiova are avantajul terenului propriu și vrea să răzbune faptul că Getafe a egalat-o pe finalul duelului din Europa. Elevii lui Filipe Coelho vor încerca să profite de sprijinul propriilor suporteri, în „Vulcan”. Farul are moralul ridicat după ultimele jocuri, iar entuziasmul creat la echipă poate fi un factor important într-un duel cu campioana României. Echipele de start și așezările tactice vor fi prezentate înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale. FANATIK va urmări și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri pentru meciul Universitatea Craiova – Farul

Universitatea Craiova – Farul Constanța pune la dispoziție mai multe variante pe piața de pariuri: rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe marchează, handicap, scor corect și combinații între diferite selecții. Universitatea Craiova este văzută favorită de casele de pariuri, având o cotă de 1,47 pentru victorie. Cota oaspeților pentru un succes este de 6,60, în timp ce remiza a primit cota de 4,70.

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