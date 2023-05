Universitatea Craiova – Farul LIVE stream ora 21:30 în etapa 8 din play-off SuperLiga. Mari probleme de lot pentru Hagi. Echipele de start

Universitatea Craiova : L. Popescu – Vlădoiu, Zajkov, Mitrea, Badelj – Mateiu, Screciu – Cîmpanu, Ișfan, An. Ivan – Markovic. Rezerve : Lazar, Găman, Benga, Sala, A. Crețu, Căpățînă, Roguljic, Baiaram, Koljic. Antrenor : Eugen Neagoe.

Meciul Universitatea Craiova – Farul are loc sâmbătă, 13 mai, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei 8 din play-off-ul SuperLigii. Dobrogenii sunt liderul, cu 46 de puncte, trei peste FCSB și zece peste olteni, dar aceștia vor trage la victorie, pentru a avea speranțe de a termina pe locul 3 și a prinde astfel un loc de acces în preliminariile Conference League.

Unde se joacă meciul Universitatea Craiova – Farul

Confruntarea Universitatea Craiova – Farul se desfășoară sâmbătă, 13 mai, de la ora 21:30, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Băniei, în etapa 8 din play-off-ul SuperLigii. Este o finală pentru locul 3, întrucțt CFR Cluj, campioana ultimelor cinci sezoane, se află pe locul 3, cu 39 de puncte iar oltennii sunt pe locul 4, la trei lungimi de ardeleni. Craiova întâlnește liderul Farul și CFR are un joc foarte greu, la București, cu FCSB. O victorie olteană și un eșec clujean ar aduce pe juveții din Bănie pe locul 3.

unul în care din nou așteptările au fost mari și realizările destul de departe. Acum Craiova trebuie să batâ în ultinele trei etape și să spere că va continua până la final criza Clujului.

Cine transmite la TV partida Universitatea Craiova – Farul

Partida Universitatea Craiova – Farul se joacă sâmbătă, 13 mai, de la ora 21:30, pe stadionul Ion Oblemenco din capitala județului Dolj, în etapa 8 din play-off-ul SuperLigii și va fi televizatâ în direct pe micile ecrane pe canelele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Craiova sâmbătă, 13 mai, va fi un cer mai mult senin, dar vor mai apărea și înnorări pe parcursul zilei, fără a exista însă pericol de ploaie. La ora amiezii temperatura din aer va fi de 19 grade, urmând a scădea pe parcurs iar la ora 19:00 vor fi în jur de 16 grade, deloc rău pentru un meci de fotbal. Arbitrul partidei este bucureşteanul Andrei Chivulete.

Ce absențe sunt în întâlnirea Universitatea Craiova – Farul

Eugen Neagoe poate răsufla uşurat dintr-un punct de vedere înaintea partidei cu Faruil. Fundaşul stânga Ndong va putea fi pe teren şi doar Bancu şi Vătăjelu rămân indisponibili în tabăra oltenilor. Craiova va juca la victorie, dar pentru a face jocurilr cuiva, ci pentru a termina pe un loc european, dacă şi CFR Cluj va continua cu FCSB seria neagră.

în schimb, are mari dureri de cap tocmai acum, când se apropie finişul. Farul are neaşteptat de mulţi absenţi şi incerţi cu şanse foarte mici de recuperare. Sunt cert out fundaşul central Popescu şi mijlocaşul Băluţă, două piese extrem de grele şi sunt incerţi Marins, Larie, om cheie în apărare, Morar şi puştiul Mazilu, revelaţia sezonului, cu goluri mai multe etape la rând.

Cote la pariuri la jocul Universitatea Craiova – Farul

Meci foarte echilibrat la Craiova între Universitatea și Farul, cu cote foarte apropiate. Casele de pariuri acordă un ușor credit oltenilor, care au primit cota de 2,65 la victorie față de 2,90 cât au primit dobrogenii. Șansă dublă 1X are cotă 1,45 iar șansă dublă 1,50. Gol marcat de craioveni are cotă 1,35 iar cel al Farului ajunge la cota de 1,40. Se așteaptă totuși minim două goluri, pentru că la over 1,5 cota este de 1,35.

Judecând după rezultatele înregistrate în Bănie între cele două echipe din momentul în care Farul a făcut fuziunea acum doi ani cu Viitorul lui Gică Hagi, chiar va fi un meci greu pentru lider, pentru că toate cele trei meciuri s-au terminat cu victoria gazdelor, halucinant fiind cel de acum din sezonul regulat, un 4-3 de senzație, după ce Farul conducea la pauză cu 3-2!