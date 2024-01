Universitatea Craiova – Farul, ora 20:00, în etapa 22 din SuperLiga. Oltenii pot urca pe locul 2

Meciul Universitatea Craiova – Farul are loc duminică, 21 ianuarie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 22- a din SuperLiga. și speră să reintre în lupta la titlu, ,mai ales în play-off. Dobrogenii nu au alt obiectiv decât să prindă un loc între primele șase și să joace în play-off.

Unde se joacă meciul Universitatea Craiova – Farul

Întâlnirea Universitatea Craiova – Farul este capul de afiș al primei runde din 2024 și se dispută pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Băniei, duminică, 21 ianuarie, de la ora 20:00, în etapa a 22-a din SuperLiga. Este un meci foarte interesant, pentru că ambele echipe au jucători de calitate, mai ales pe faza de atac.

Vor fi, cu siguranță, destui spectatori la acest meci, întâlnirile directe având multe goluri și oltenii vor să vadă la lucru noile transferuri, mai ales pe fundașii Soiri și Maldonado. Universitatea vrea victoria pentru a păstra intact visul că un joc bine organizat în ce a rămas din sezonul regulat în 2024, urmat de un play-off perfect, ar putea readuce titlul după mai bine de trei decenii.

Cine transmite la TV partida Universitatea Craiova – Farul

Partida Universitatea Craiova – Farul se joacă duminică, 21 ianuarie, de la ora 20:00, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Băniei, în etapa a 22-a din SuperLiga și va fi transmisă în direct la TV pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Craiova, duminică, 21 ianuarie, evideent că n u va fi cald, dar nici un frig pătrunzător, în jur de 3 grade la amiază, poate scădea cu un grad sau două sub zero la ora meciului, dar foarte important este că terenul are toate șansele să se prezinte în condiții optime, riscul din această cauză pentru accidentări fiind redus. Bucureșteanul Radu Petrescu conduce această partidă.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Universitatea Craiova – Farul

Ambele echipe au probleme de lot. Craiova are doar doi absenți, pe fundașul Ndong plecat la Cupa Africii și pe Vladimir Screciu, suspendat. Universitatea a realizat trei transferuri, dar numai unul dintre noii veniți va fi pe teren, fundașul dreapta Soiri iar fundașul central Maldonado va fi pe bancă. Ultimul sosit,

are mai mulți jucători accidentați și suspendați, Adrian Mazilu a dispărut din schema de atac, fiind transferat la Brighton. Au venit Cristi Ganea ca fundaș stânga și Ronaldo Deaconu la mijloc. Nu pot evolua Sîrbu, Băluță, Benchaib (accidentați), Budescu, Grameni(suspendați).

Cote la pariuri la jocul Universitatea Craiova – Farul

Universitatea Craiova este favorita acestui meci, chiar dacă asversarul este campioana din sezonul anterior, cota pentru cele trei puncte fiind de 1,80. Farul, care acum are ca obiectiv doar intrarea în play-off, are cotă de 4,40 la victorie. Șansă dublă X2 are cotă de 2,10 iar un gol al marinarilor ajunge la cota de 1,70.

Leii albaștri din Bănie domină clar și scurtul istoric al meciurilor directe din 2022 încoace, anul când s-a făcut fuziunea Farul – Viitorul Constanța. Doar în sezonul trecut, în play-off dobrogenii au reușit un 1-1. În precedentele trei partide craiovenii s-au impus, cel mai spectaculos meci fiind în sezonul regulat 2022, un meci cu șapte goluri, 4-3.