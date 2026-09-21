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Universitatea Craiova a oferit spectacol în etapa a 10-a din SuperLiga și a umilit-o pe FCSB cu un categoric 5-0 pe stadionul „Ion Oblemenco”. După eșecul dureros al roș-albaștrilor, Mihai Stoica a vorbit la emisiunea MM la FANATIK, moderată de Cristi Coste, despre forma excelentă a oltenilor și despre șansele pe care aceștia le au în lupta pentru titlu.

Mihai Stoica, impresionat de Universitatea Craiova după 5-0 cu FCSB: „Așa arată”

Universitatea Craiova a transmis un mesaj puternic tuturor contracandidatelor la titlu în SuperLiga după succesul categoric împotriva FCSB-ului. Echipa pregătită de Filipe Coelho a dominat meciul cap-coadă și ocupă locul 3 în clasament, la 3 puncte de liderul Dinamo. Întrebat de Cristi Coste dacă formația din Bănie este o echipă care merge cu pași apăsați spre titlu, Mihai Stoica nu a ezitat: „Așa arată!”.

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Oficialul roș-albaștrilor a remarcat . „Cel puțin cu noi a arătat foarte, foarte bine în toate compartimentele și a dat senzația că face superioritate în orice zonă a terenului”, a continuat managerul de la FCSB. Totuși, MM Stoica a încercat să reducă puțin din meritele oltenilor, aruncând vina pe erorile propriei echipe. „Greșelile personale la golurile primite au fost imense. Imense!”.

MM Stoica vede Europa drept principalul obstacol în lupta Craiovei pentru campionat

Deși consideră că Universitatea Craiova arată ca o candidată serioasă la câștigarea SuperLigii, Mihai Stoica este convins că programul european al trupei lui Filipe Coelho va reprezenta adevăratul test. Managerul FCSB susține că disputarea jocurilor din trei în trei zile poate afecta orice formație. „O să aibă probleme, pentru că, în perioada asta, o să joace la trei zile, că o să aibă șase meciuri în Europa, iar meciurile din Europa lasă urme. Aia poate să fie singura problemă”.

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MM Stoica a dus ideea mai departe și a făcut referire și la lotul formației din Bănie, care va trebui să facă față pe mai multe fronturi. Managerul de la FCSB nu este de acord cu părerea generală și a venit cu un exemplu concludent în sprijinul afirmațiilor sale. „Nu are un lot atât de bun cum se zicea, că sunt două echipe plus rezerve”, a explicat acesta, oferind exemplul partidei cu Dinamo, în care absența titularilor s-a simțit din plin. Universitatea Craiova, cu o echipă din care au lipsit mulți titulari, a pierdut 1-5 cu Dinamo, în etapa a doua de SuperLiga. Meciul contra „câinilor” s-a jucat între cele două jocuri cu Levski Sofia, în preliminariile europene.

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Dezvăluirea făcută de MM: „N-am ținut cu o echipă românească în Europa cum am ținut cu Craiova”

Oficialul FCSB a recunoscut că și-a dorit ca Universitatea Craiova să treacă de Ararat în preliminariile europene. „Îi spuneam și lui Mihai Rotaru, înainte de meci, că n-am ținut cu o echipă românească în cupele europene cum am ținut cu Craiova în dubla cu Ararat. Dar asta așa, bineînțeles, mai mult în glumă”.

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N-a fost prima dată când Mihai Stoica a afirmat că și-ar fi dorit ca oltenii să se califice în Europa League și nu în Conference League. Iar explicația e cât se poate de simplă: acest lucru ar fi însemnat un calendar mai încărcat, meciuri mai grele și mai multă uzură fizică și psihică pentru olteni.

„Craiova și-a arătat limitele”. Ce spune MM despre eliminarea cu Ararat

Chiar dacă , Mihai Stoica a ținut să puncteze momentele mai puțin bune din istoria recentă a Universității. „Craiova și-a arătat limitele acolo, când a fost presiune mare, cu Levski și cu Ararat. Bine, cu Levski se putea întâmpla orice, pentru că erau două echipe de valori egale. La meciul cu Ararat, dubla cu Ararat, nu mă așteptam niciodată Craiova să nu meargă mai departe. Chiar nu mă așteptam”, a concluzionat Mihai Stoica, în direct la MM la FANATIK.

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