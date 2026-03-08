Sport

Universitatea Craiova, favorită să facă eventul! Mihai Rotaru, lăudat: “Este un om de cuvânt!”

Universitatea Craiova se află în fața unui sezon istoric. Giovanni Becali crede că oltenii pot face eventul. Ce a spus despre patronul Mihai Rotaru.
Mihai Dragomir
08.03.2026 | 15:45
Mihai Rotaru, patronul momentului în SuperLiga. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Universitatea Craiova poate câștiga în acest sezon și Cupa și campionatul. Oltenii au găsit în sfârșit rețeta care să le aducă succesul. Giovanni Becali crede că echipa din Bănie poate face eventul și a avut doar cuvinte de laudă la adresa patronului Mihai Rotaru.

Giovanni Becali crede că Universitatea Craiova va face eventul în acest sezon

„Fierbe” Bănia în așteptarea titlului, trofeu care nu a mai fost cucerit de Universitatea Craiova din anul 1991. Oltenii au acum speranțe mari că pot pune în sfârșit capăt „secetei” lungi și de-a dreptul stânjenitoare.

Giovanni Becali a spus în direct că Universitatea Craiova are cele mai mari șanse în acest sezon să câștige Cupa și campionatul, așa cum și președintele clubului a declarat că își dorește în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Craiova are încă un 11 și încă 4-5 care stau în tribună. Ei au 3-4 underi tot timpul. Rotaru poate să facă eventul anul acesta. Are cele mai mari șanse!”, a spus inițial Giovanni Becali.

Giovanni Becali l-a lăudat în direct pe Mihai Rotaru

După ce Sorin Cârțu a oferit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA detalii despre starea de sănătate a lui Mihai Rotaru după accidentul grav la schi, Giovanni Becali l-a lăudat în direct pe finanțatorul oltenilor, catalogându-l drept un om de încredere.

„Suntem foarte buni prieteni. Ne respectăm. Nu am ieșit niciodată împreună. El știe că îl respect și eu știu că mă respectă. A fost punctual. Faci cu el o înțelegere. Un om de onoare, care își ține cuvântul. 

Dacă și-a dat cuvântul, îl respectă 100%. Pentru mine este un colaborator, să spunem și prieten. Este un om cu care nu am avut probleme. Are șanse să facă eventul”, a mai spus Giovanni Becali la Giovanni Show.

  • 2022 este anul ultimului trofeu câștigat de Universitatea Craiova (Supercupa României)
  • 1990/1991 este sezonul ultimul event realizat de olteni 
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
