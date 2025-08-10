Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, în etapa a 5-a din SuperLiga. Echipele de start: Pavlo Isenko nu e în lot! Revenire surpriză la olteni

SuperLiga continuă cu etapa a 5-a, iar în această rundă Universitatea Craiova va da peste FC Hermannstadt. Moralul alb-albaștrilor atinge cote înalte, oltenii reușind să câștige prima manșă din turul 3 preliminar UEFA Conference League.
Au fost anunțate echipele de start din Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, care va lua startul la ora 18:30. Din lotul oltenilor nu face parte Isenko. Locul ucraineanului a fost luat între buturi de Silviu Lung Jr, în timp ce Laurențiu Popescu a revenit pe banca de rezerve.
Duelul Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, din etapa cu numărul 5 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Oltenii au câștigat în runda precedentă în fața lui CFR Cluj, pe când sibienii au remizat cu Universitatea Cluj.
Universitatea Craiova vine după victoria cu Spartak Trnava din turul 3 preliminar UEFA Conference League. Moralul alb-albaștrilor atinge cote înalte, iar cele 3 puncte cu FC Hermannstadt ar însemna mult pentru jucătorii pregătiți de Mirel Rădoi.
De cealaltă parte, FC Hermannstadt a remizat cu acasă cu Universitatea Cluj. Sibienii au 3 puncte obținute în primele 4 runde și speră că duelul cu Universitatea Craiova va aduce primul triumf din noul sezon.
Meciul dintre Universitatea Craiova și FC Hermannstadt poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.
Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 5-a rundă a acestui sezon.
Iată programul complet al rundei:
Vineri, 8 august:
Sâmbătă, 9 august:
Duminică, 10 august:
Luni, 11 august:
Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, Universitatea Craiova. Victoria alb-albaștrilor este cotată cu 1,65, în timp ce un succes al lui FC Hermannstadt are cota 5,20 la casele de pariuri.
Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 4,10. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,78.
