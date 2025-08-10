Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, în etapa a 5-a din SuperLiga. Echipele de start: Pavlo Isenko nu e în lot! Revenire surpriză la olteni

SuperLiga continuă cu etapa a 5-a, iar în această rundă Universitatea Craiova va da peste FC Hermannstadt. Moralul alb-albaștrilor atinge cote înalte, oltenii reușind să câștige prima manșă din turul 3 preliminar UEFA Conference League.

UPDATE: Echipele de start din Universitatea Craiova – FC Hermannstadt

Au fost anunțate echipele de start din Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, care va lua startul la ora 18:30. Din lotul oltenilor nu face parte Isenko. Locul ucraineanului a fost luat între buturi de Silviu Lung Jr, în timp ce Laurențiu Popescu a revenit pe banca de rezerve.

U Craiova : Lung Jr(c) – Mogoș, Stevanovic, Romanchuk – Rădulescu, Anzor, Al. Crețu, Fl. Ștefan – Houri, Nsimba, Băsceanu; Rezerve : L. Popescu, Badelj, Mora, Screciu, Ndong, T. Băluță, Teles, Cicâldău, Matei, Baiaram, Barbu, Al Hamlawi; Antrenor : Mirel Rădoi;

Hermannstadt : Căbuz – Antwi, Căpușă, Stoica(c), Selimovic, Ciubotaru – Balaure, Ivanov, Albu – Buș, Neguț; Rezerve : Muțiu, Pop, Bejan, Oroian, Biceanu, Mihart, Gândilă, Kujabi, Branco Batista, Stancu, Vuc, Chițu; Antrenor : Marius Măldărășanu.

Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, în etapa a 5-a din SuperLiga. Oltenii, favoriți la victorie

Duelul Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, din etapa cu numărul 5 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. , pe când sibienii au remizat cu Universitatea Cluj.

. Moralul alb-albaștrilor atinge cote înalte, iar cele 3 puncte cu FC Hermannstadt ar însemna mult pentru jucătorii pregătiți de Mirel Rădoi.

De cealaltă parte, FC Hermannstadt a remizat cu acasă cu Universitatea Cluj. Sibienii au 3 puncte obținute în primele 4 runde și speră că duelul cu Universitatea Craiova va aduce primul triumf din noul sezon.

Cine transmite la TV Universitatea Craiova – FC Hermannstadt din etapa 5 a SuperLigii

Meciul dintre Universitatea Craiova și FC Hermannstadt poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 5-a rundă a acestui sezon.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 8 august:

Ora 21:30 : Metaloglobus – Dinamo 0-1

Sâmbătă, 9 august:

Ora 18:30 : UTA – Farul Constanța 2-1

Ora 21:30 : U Cluj – Petrolul Ploiești 1-1

Duminică, 10 august:

Ora 18:30 : Universitatea Craiova – FC Hermannstadt

Ora 21:30 : FCSB – Unirea Slobozia

Luni, 11 august:

Ora 19:00 : FC Botoșani – FC Argeș

Ora 21:30 : Oțelul Galați – Rapid

Cum arată clasamentul înainte de Universitatea Craiova – FC Hermannstadt

Cotele la pariuri pentru duelul Universitatea Craiova – FC Hermannstadt

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, Universitatea Craiova. Victoria alb-albaștrilor este cotată cu 1,65, în timp ce un succes al lui FC Hermannstadt are cota 5,20 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 4,10. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,78.

Vezi live video Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, în etapa 5 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco”, dintre Universitatea Craiova și FC Hermannstadt, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Mirel Rădoi, Marius Măldărășanu, Ștefan Baiaram și Sergiu Buș pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!