Universitatea Craiova – FC Voluntari, Live stream ora 21:00 în etapa a 12-a din SuperLiga. Andrei Ivan, doar rezervă. Echipele de start

Meciul Universitatea Craiova – FC Voluntari are loc vineri, 30 septembrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 12-a din SuperLiga. După rușinea produsă de echipa națională care a retrogradat în Divizia C a Ligii Națiunilor, fotbalul românesc revine la treburile interne, odată cu reluarea campionatelor primelor două ligi.

Unde se joacă meciul Universitatea Craiova – FC Voluntari

Întâlnirea Universitatea Craiova – FC Voluntari se dispută vineri, 30 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul “Ion Oblemenco” din Bănie și oficialii clubului oltean mizează pe dorul de fotbal al fanilor după cele două săptămâni de pauză ale echipei naționale, pentru a umple în număr cât mai mare tribunele.

De regulă, o partidă pe teren propriu cu FC Voluntari, oricât de sus s-ar fi aflat echipa ilfoveană în clasament, nu stârnește un interes deosebit publicului craiovean, dar se speră ca acum să fie o excepție, mai ales că Universitatea are nevoie de cât mai multă susținere la partidele de acasă, pentru a strânge punctele necesare intrării în play-off. După 11 etape echipa pregătită de ocupă locul 5, cu 17 puncte, iar ilfovenii sunt pe 11, cu 12 puncte.

Cine transmite la TV partida Universitatea Craiova – FC Voluntari

Partida Universitatea Craiova – FC Voluntari se joacă vineri, 30 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul “Ion Oblemenco” din Craiova, în etapa a 12-a din SuperLiga și va putea fi urmărită pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona și dacă intrați pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

La Craiova, ultima zi de septembrie este una frumoasă, fără nici o amenințare de precipitații și cu o maximă care va ajunge la 27 de grade la ora amiezii. La ora meciului temperatura va scădea până la 22 de grade, extrem de agreabilă pentru fotbal. Primul meci al rundei cu numărul 12 din SuperLiga beneficiază de prezența celui mai bun arbitru, Istvan Kovacs.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Universitatea Craiova – FC Voluntari

Mirel Rădoi a avut parte și de vești bune înainte de meciul cu FC Voluntari. Medicii i-au dat asigurări că Andrei Ivan este apt de joc după accidentarea care l-a ținut pe bară aproximativ o lună, iar Baiaram și Rivaldinho nu au avut nimic grav. Singurul care va fi în continuare indisponibil, cel mai probabil până la finele anului, este accidentatul de serviciu,

Liviu Ciobotariu poate conta pe toți jucătorii importanți pentru această deplasare dificilă. FC Voluntari rămâne consecventă unui sistem defensiv extrem de riscant, cu trei apărători, Ricardinho, Armaș, Matricardi, bazându-se pe aportul consistent al mijlocașilor la închidere Meleke și unul dintre Costin sau Droppa.

Cote la pariuri la jocul Universitatea Craiova – FC Voluntari

Pentru casele de pariuri Universitatea Craiova are de departe prima șansă la victorie, la o cotă de 1,55, în timp ce oaspeții din Ilfov au cotă de 6,80 pentru a da o mare lovitură pe stadionul Ion Oblemenco. Și un singur gol marcat de FC Voluntari, fără a vorbi despre puncte, are cotă mult mai mare decât succesul gazdelor, 1,90. Nu se așteaptă multe goluri, de aceea cota pentru over 1,5 este de 1,40.

Cele două echipe s-au întâlnit de 21 de ori până acum, de 18 ori în campionat și de 3 ori în Cupă, luând aici partidele jucate atât la Craiova, cât și la Voluntari. În Bănie s-au duelat de 10 ori în campionat și oaspeții au reușit doar patru puncte, un egal în 2017 și victorie în 2015.