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FCSB a fost făcută KO de Universitatea Craiova pe „Ion Oblemenco”, iar internauții nu au avut milă de roș-albaștri. După umilința din Bănie, rețelele de socializare s-au umplut de meme-uri și ironii la adresa formației lui Gigi Becali.

„Mai numără cineva?” FCSB, făcută praf de internauți după cinci goluri încasate în Bănie

și a transformat derby-ul cu FCSB într-o demonstrație de forță. Atacanții campioanei s-au distrat cu o defensivă roș-albastră complet dezorganizată și au găsit spații aproape la fiecare acțiune. Assad Al-Hamlawi a dat tonul cu „dubla” din prima repriză, iar după pauză oltenii au continuat să apese accelerația. Cicâldău și Simon Elisor, ultimul cu două goluri, au dus scorul la un neverosimil 5-0.

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Apărarea bucureștenilor s-a întrecut în greșeli, iar atacanții Craiovei au profitat fără milă. Ștefan Târnovanu a mai limitat proporțiile dezastrului prin câteva intervenții importante, însă nici el nu a putut face minuni.

Festival de meme-uri după ce FCSB a fost demolată pe „Ion Oblemenco”

Spectacolul de pe „Ion Oblemenco” s-a mutat rapid și în mediul online. Microbiștii s-au întrecut în glume după umilința suferită de FCSB în Bănie, iar rețelele de socializare au fost inundate de meme-uri savuroase și ironii la adresa roș-albaștrilor. Scorul de 5-0 și prestația fără replică a echipei au oferit „material” din plin internauților.

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Dincolo de glumele apărute după umilința din Bănie, situația se îngroașă serios la FCSB. Roș-albaștrii au avut un start de sezon aproape de coșmar, iar rezultatele sunt mult sub așteptări. Echipa a fost eliminată prematur din cupele europene, iar dacă lucrurile nu se schimbă după pauza internațională, bucureștenii riscă să ajungă din nou în lupta pentru play-out.