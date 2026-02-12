Universitatea Craiova – FCSB, live video în etapa a 3-a din grupele Cupei României Betano. Derby cu calificarea pe masă!

ADVERTISEMENT

Un nou episod al duelurilor dintre Universitatea Craiova și FCSB, dar de data aceasta în Cupă. Oltenii primesc vizita campioanei României din sezonul trecut, pentru ca peste 3 zile să joace din nou în aceeași configurație, dar în campionat. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Universitatea Craiova – FCSB, live video în etapa a 3-a din grupele Cupei României Betano. Calificarea mai departe se decide în acest meci

Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc pentru prima dată în acest an. Meciul dintre cele două are o importanță deosebită, miza fiind calificarea în fazele eliminatorii din Cupa României Betano.

, în timp ce oltenii se întorc tot după o deplasare, dar pe terenul lui Dinamo. Rămâne de văzut cine se va impune sau dacă cele două o vor da la pace în această ultimă rundă.

Universitatea Craiova, probleme de lot înaintea duelului cu FCSB

Antrenorul Filipe Coelho are mari bătăi de cap înaintea partidei cu FCSB din Cupa României Betano. Doi jucători extrem de importanți, Ștefan Baiaram și Steven Nsimba, nu vor putea evolua împotriva marii rivale din Capitală.

de Comisia de Disciplină și Etică a FRF, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, după un scandal petrecut la finalul jocului de campionat cu Dinamo. Jucătorul ”alb-albaștrilor” s-a scuipat cu un suporter al ”câinilor”, iar incidentul a fost trecut în raport de observatorul Eduard Alexandru.

În ceea ce-l privește pe Nsimba, acesta s-a accidentat în partida cu Dinamo și , informație oferită în exclusivitate de FANATIK. În aceste condiții, atacantul francez a devenit indisponibil pentru duelul cu FCSB.

Programul și televizările partidelor de joi din etapa a 3-a din grupele Cupei României Betano

Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc prima dată în această săptămână joi, 12 februarie, de la ora 20:30. Cele două se vor revedea apoi peste 3 zile, când, tot pe „Oblemenco”, . Iată programul meciurilor de joi, din ultima rundă a Grupei B din Cupa României Betano:

Grupa B

Joi, 12 februarie, ora 20:30: Universitatea Craiova – FCSB (Digi Sport, Prima Sport)

Joi, 12 februarie, ora 20:30: CS Gloria Bistrița – UTA Arad (Digi Sport, Prima Sport)

Clasamentul grupei B din Cupa României

Înaintea acestei confruntări, FCSB vrea calificarea mai departe, astfel că este nevoită să câștige. Între cele două se află și UTA. Iată clasamentul grupei:

Universitatea Craiova – 6p UTA – 4p FCSB – 3p Gloria Bistrița – 3p Petrolul Ploiești – 1p Sănătatea Cluj – 0p

Cum se califică Universitatea Craiova în sferturile Cupei României Betano

. Oltenii vor merge mai departe și în cazul unui rezultate de egalitate, dar lucrurile se complică în situația unui eșec.

Într-o astfel de variantă, FCSB i-ar egala la puncte ”alb-albaștrii”, dar vor trece peste deoarece vor avea de partea lor rezultatul direct. Dacă și UTA se va impune cu Gloria Bistrița, atunci trupa lui Filipe Coelho ar fi eliminată.

Victorie cu FCSB: calificare de pe primul loc

Egal cu FCSB: calificare de pe primul sau al doilea loc

Înfrângere cu FCSB: locul 2 sau 3, în funcție de rezultatul meciului Gloria Bistrița – UTA. Pentru ca oltenii să meargă în sferturi, arădenii nu trebuie să învingă

Cum se califică FCSB în sferturile Cupei României Betano

În ceea ce-i privește pe ”roș-albaștrii”, situația este mult mai simplă. Bucureștii au obligatoriu nevoie de victorie pentru a merge mai departe, orice alt rezultat fiind sinonim cu eliminarea din Cupa României Betano.

Victorie cu Universitatea Craiova: locul 1 sau 2, în funcție de rezultatul meciului Gloria Bistrița – UTA

Egal sau înfrângere cu Universitatea Craiova: locul 3, 4 sau 5

Cote la pariuri pentru Universitatea Craiova – FCSB din etapa a 3-a a grupelor Cupei României

Casele de pariuri o dau pe Universitatea Craiova ”favorită” să se impună în acest duel, cu o cotă de 2.30. FCSB, în schimb, are o cotă de 3.25 pentru un eventual succes. Remiza este cotată cu 3.25.

Cei care consideră că este mai potrivit un pariu pe goluri se pot concentra fie pe selecția ”peste 1.5 goluri”, care are o cotă de 1.36, fie pe ”ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1.85.

Vezi live video Universitatea Craiova – FCSB, în etapa a 3-a din grupele Cupei României. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul ”Ion Oblemenco”, dintre Universitatea Craiova și FCSB sunt pe Fanatik.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Filipe Coelho și Elias Charalambous, dar și ale celor mai importanți actori ai meciului pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!