Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Universitatea Craiova – FCSB, live video în etapa a 3-a din grupele Cupei României Betano. Derby cu calificarea pe masă!

Universitatea Craiova - FCSB este meciul de joi seară din cadrul etapei a 3-a din grupele Cupei României Betano. Vezi toate detaliile legate de acest meci, de la scor, la marcatori, la reacții după fluierul final.
FANATIK
12.02.2026 | 13:03
Universitatea Craiova FCSB live video in etapa a 3a din grupele Cupei Romaniei Betano Derby cu calificarea pe masa
ULTIMA ORĂ
Universitatea Craiova - FCSB, meci de gală în faza grupelor din Cupa României Betano. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Un nou episod al duelurilor dintre Universitatea Craiova și FCSB, dar de data aceasta în Cupă. Oltenii primesc vizita campioanei României din sezonul trecut, pentru ca peste 3 zile să joace din nou în aceeași configurație, dar în campionat. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Universitatea Craiova – FCSB, live video în etapa a 3-a din grupele Cupei României Betano. Calificarea mai departe se decide în acest meci

Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc pentru prima dată în acest an. Meciul dintre cele două are o importanță deosebită, miza fiind calificarea în fazele eliminatorii din Cupa României Betano.

ADVERTISEMENT

FCSB vine după 4-1 pe terenul Oțelului, în timp ce oltenii se întorc tot după o deplasare, dar pe terenul lui Dinamo. Rămâne de văzut cine se va impune sau dacă cele două o vor da la pace în această ultimă rundă.

Universitatea Craiova, probleme de lot înaintea duelului cu FCSB

Antrenorul Filipe Coelho are mari bătăi de cap înaintea partidei cu FCSB din Cupa României Betano. Doi jucători extrem de importanți, Ștefan Baiaram și Steven Nsimba, nu vor putea evolua împotriva marii rivale din Capitală.

ADVERTISEMENT
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian...
Digi24.ro
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de protestatarul Marian Ceaușescu. Expert: Rate prea mari de eroare

Baiaram a fost suspendat pentru două jocuri de Comisia de Disciplină și Etică a FRF, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, după un scandal petrecut la finalul jocului de campionat cu Dinamo. Jucătorul ”alb-albaștrilor” s-a scuipat cu un suporter al ”câinilor”, iar incidentul a fost trecut în raport de observatorul Eduard Alexandru.

ADVERTISEMENT
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Digisport.ro
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn

În ceea ce-l privește pe Nsimba, acesta s-a accidentat în partida cu Dinamo și nu s-a antrenat deloc în această săptămână, informație oferită în exclusivitate de FANATIK. În aceste condiții, atacantul francez a devenit indisponibil pentru duelul cu FCSB.

Programul și televizările partidelor de joi din etapa a 3-a din grupele Cupei României Betano

Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc prima dată în această săptămână joi, 12 februarie, de la ora 20:30. Cele două se vor revedea apoi peste 3 zile, când, tot pe „Oblemenco”, vor juca în campionat în cadrul etapei a 27-a din SuperLiga. Iată programul meciurilor de joi, din ultima rundă a Grupei B din Cupa României Betano:

ADVERTISEMENT

Grupa B

  • Joi, 12 februarie, ora 20:30: Universitatea Craiova – FCSB (Digi Sport, Prima Sport)
  • Joi, 12 februarie, ora 20:30: CS Gloria Bistrița – UTA Arad (Digi Sport, Prima Sport)

Clasamentul grupei B din Cupa României

Înaintea acestei confruntări, Universitatea Craiova este liderul grupei după succesul pe terenul Petrolului în etapa precedentă. FCSB vrea calificarea mai departe, astfel că este nevoită să câștige. Între cele două se află și UTA. Iată clasamentul grupei:

  1. Universitatea Craiova – 6p
  2. UTA – 4p
  3. FCSB – 3p
  4. Gloria Bistrița – 3p
  5. Petrolul Ploiești – 1p
  6. Sănătatea Cluj – 0p

Cum se califică Universitatea Craiova în sferturile Cupei României Betano

Universitatea Craiova își va asigura locul 1 în Grupa B din Cupa României Betano dacă va câștiga cu duelul cu FCSB. Oltenii vor merge mai departe și în cazul unui rezultate de egalitate, dar lucrurile se complică în situația unui eșec.

Într-o astfel de variantă, FCSB i-ar egala la puncte ”alb-albaștrii”, dar vor trece peste deoarece vor avea de partea lor rezultatul direct. Dacă și UTA se va impune cu Gloria Bistrița, atunci trupa lui Filipe Coelho ar fi eliminată.

  • Victorie cu FCSB: calificare de pe primul loc
  • Egal cu FCSB: calificare de pe primul sau al doilea loc
  • Înfrângere cu FCSB: locul 2 sau 3, în funcție de rezultatul meciului Gloria Bistrița – UTA. Pentru ca oltenii să meargă în sferturi, arădenii nu trebuie să învingă

Cum se califică FCSB în sferturile Cupei României Betano

În ceea ce-i privește pe ”roș-albaștrii”, situația este mult mai simplă. Bucureștii au obligatoriu nevoie de victorie pentru a merge mai departe, orice alt rezultat fiind sinonim cu eliminarea din Cupa României Betano.

  • Victorie cu Universitatea Craiova: locul 1 sau 2, în funcție de rezultatul meciului Gloria Bistrița – UTA
  • Egal sau înfrângere cu Universitatea Craiova: locul 3, 4 sau 5

Cote la pariuri pentru Universitatea Craiova – FCSB din etapa a 3-a a grupelor Cupei României

Casele de pariuri o dau pe Universitatea Craiova ”favorită” să se impună în acest duel, cu o cotă de 2.30. FCSB, în schimb, are o cotă de 3.25 pentru un eventual succes. Remiza este cotată cu 3.25.

Cei care consideră că este mai potrivit un pariu pe goluri se pot concentra fie pe selecția ”peste 1.5 goluri”, care are o cotă de 1.36, fie pe ”ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1.85.

Vezi live video Universitatea Craiova – FCSB, în etapa a 3-a din grupele Cupei României. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul ”Ion Oblemenco”, dintre Universitatea Craiova și FCSB sunt pe Fanatik.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Filipe Coelho și Elias Charalambous, dar și ale celor mai importanți actori ai meciului pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar...
Fanatik
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. U Cluj s-a despărțit de unul dintre...
Fanatik
Transferuri SuperLiga 2026, mercato de iarnă. U Cluj s-a despărțit de unul dintre cei mai titrați jucători
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Un sportiv din Ucraina, descalificat după ce...
Fanatik
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Un sportiv din Ucraina, descalificat după ce a vrut să poarte o cască cu victimele din război
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă...
iamsport.ro
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă la meciul cu Turcia. Gică Hagi ar fi refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!