Universitatea Craiova – FCSB, stadion pe jumătate gol! Câte bilete s-au vândut la derby-ul etapei. Exclusiv

, însă fanii oltenilor nu se înghesuie la stadion pentru a susține echipa. FANATIK a fost la arena „Ion Oblemenco” și a aflat câte bilete s-au vândut pentru meciul cu FCSB.

Câți suporteri vor fi la Universitatea Craiova – FCSB

O singură casă de bilete era deschisă la stadionul „Ion Oblemenco” la ora prânzului în ziua meciului cu FCSB. Puțină lume în zona stadionului și o aparentă liniște. Poate liniștea dinaintea furtunii.

ADVERTISEMENT

Apar și doi suporteri care mai cumpără câteva bilete pentru alți prieteni. Stăm de vorbă și cu angajații clubului de la casele de bilete: „Sperăm să se mai vândă bilete până la ora meciului”.

Din informațiile FANATIK, până în ziua meciului s-au vândut peste 10.000 de bilete, iar la ora de start a partidei se așteaptă ca pe stadionul „Ion Oblemenco” să fie măcar 15.000 de spectatori.

ADVERTISEMENT

Liniște și la casele de bilete din centrul Craiovei

Pașii noștri s-au îndreptat apoi către casele de bilete aflate în apropierea Pieții Mihai Viteazul, chiar în centrul orașului Craiova. Și aici situația era similară. Câțiva suporteri și-au achiziționat însă bilete pentru derby-ul cu FCSB, iar numărul lor va crește în următoarele ore.

Universitatea Craiova e pe locul patru în topul mediei de spectatori, imediat sub FCSB. Echipa lui Mihai Rotaru are o medie de 10.251 de spectatori, față de FCSB care are 10.886.

ADVERTISEMENT

Cea mai mare asistență din acest sezon pe „Ion Oblemenco” a fost la meciul cu Rapid, când în Bănie au fost prezenți 19.940 de suporteri. E greu de crezut că recordul de asistență va fi depășit la derby-ul cu FCSB.

Prețurile biletelor la derby-ul cu FCSB

PELUZA – 20 lei

TRIBUNA 2 – 40

TRIBUNA 1 – 60

VIP – 125

PARCARE: 50

Galeria FCSB-ului, mobilizare pentru derby-ul din Bănie cu Universitatea Craiova

Peluza Nord a publicat un comunicat în ziua meciului cu Universitatea Craiova: „Astăzi ne vedem cu toții la Craiova pentru partida cu CSU! Biletele vor fi disponibile la intrarea în sectorul oaspeților cu circa 2 ore înainte de începerea meciului în parcarea Stadionului de atletism!

ADVERTISEMENT



Respectați regulile peluzei cand veniți alături de noi! Îmbrăcați în negru, eșarfe, steaguri, cântăm împreună pentru echipă! Vă așteptăm!”, au scris ultrașii pe Facebook.

William Baeten, lăsat în afara lotului FCSB

pentru derby-ul cu Universitatea. Mijlocașul belgian a primit o șansă din partea lui Gigi Becali în meciul din Cupă cu Dinamo, însă a fost înlocuit la pauza meciului.

19.940 de suporteri e recordul de asistență al Universității Craiova stabilit la meciul cu Rapid