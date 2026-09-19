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Universitatea Craiova și FCSB, ultimele două campioane ale României, se întâlnesc într-un duel incendiar în etapa a 10-a din SuperLiga României. Chiar dacă roș-albaștrii trec printr-o perioadă mai dificilă, oltenii au luat cu asalt stadionul și au făcut spectacol pentru a-și încuraja favoriții în drumul către cele trei puncte. 27.696 fani, număr oficial, au fost prezenți sâmbătă seară pe Ion Oblemenco.

Atmosferă de poveste pe „Ion Oblemenco”. Suporterii campioanei au fost la înălțime, iar Peluza Nord a dat rapid replica

În ultimii ani, rivalitatea dintre Universitatea Craiova și FCSB s-a întețit, mai ales că cele două formații sunt două obișnuite ale podiumului din SuperLiga României. Astfel, „Ion Oblemenco” a fost plin, chiar dacă FCSB este departe de echipa ce câștiga două titluri consecutive și făcea performanță în Europa League.

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, suporterii Craiovei au făcut același lucru și pe stadion. Cu doar câteva minute înainte de fluierul de start, oltenii au început să scandeze „campionii” și să fluture fularele, în timp ce fotbaliștii lui FCSB treceau pe lângă

Atmosfer făcută de fanii Universității Craiova pe „Ion Oblemenco”

De asemenea, suporterii FCSB care au făcut deplasarea la Craiova nu au ezitat să le răspundă rivalilor. Într-o inferioritate numerică clară, Peluza Nord a încercat să se facă auzită pe „Ion Oblemenco”.

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Răspunsul Peluzei Nord înainte de U Craiova - FCSB

Moment special pentru Nicușor Bancu înainte de meciul U Craiova – FCSB

Cu o zi înaintea derby-ului, pe 18 septembrie, Nicușor Bancu, căpitanul Universității Craiova, a împlinit 34 de ani. Tocmai din acest motiv, internaționalului român i s-a pregătit un moment special. El a fost aplaudat de cei 28.000 de fani prezenți și a fost vizibil emoționat.

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Crainicul Universității Craiova a expus povestea lui Nicușor Bancu la boxele stadionului înainte de fluierul de start: „Povestea pustiului blond sosit la Știința în vara lui 2014, nu a început pe gazonul de pe „Oblemenco”, ci pe ulițele din Crâmpoia, dar și pe șantierele unde muncea ca salahor în vacanțele tinereții. Cu palmele bătătorite de munca grea, pentru doar câteva sute de lei, băiatul din Olt învățase devreme ce înseamnă sacrificiul.

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Puțini anticipau atunci că tânărul sfios, de doar 21 de ani, cu un picior stâng de magician, va deveni însuși una dintre legendele clubului. A intrat pe teren cu foamea omului care știe de unde a plecat, devenind rapid revelația campionatului prin cursele sale nebune pe banda stângă.

Fotbalul îi oferea totul, însă viața i-a cerut o taxă dureroasă. În octombrie 2014, la doar câteva luni de la transfer, un meci de Cupă cu Viitorul s-a transformat într-un coșmar. O intrare violentă a lui Șeroni a lăsat în urmă un diagnostic horror: dublă fractură de tibie și peroneu. Sunetul oaselor rupte a amuțit vechiul Central, iar mulți i-au prezis sfârșitul prematur al carierei. A strâns însă din dinți și, după doar șase luni de calvar și recuperare cruntă, s-a întors pe gazon mult mai puternic.

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Peste ani, când devenise deja stâlpul Știintei și om de bază al echipei naționale, destinul l-a lovit din nou în noiembrie 2022: ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul stâng.

O altă dramă care l-a privat de luni bune de fotbal, chiar în apogeul maturității sale sportive. Fiecare lacrimă vărsată pe patul de spital s-a întors sub formă de glorie pe gazon. Nu a cedat și a condus Universitatea spre realizări istorice. În dreptul numelui său, fiind trecute MOMENTAN: 1 – campionat, cel câștigat sezonul trecut; Trei Cupe ale României( 2018, 2021, 2026); Două Supercupe (2021 și 2026); Și sunt convins că vor mai urma și altele.

Pe lângă cele aproape 450 de meciuri în toate competițiile pentru Știința în cei peste 12 ani de când poarta cu mândrie tricoul alb-albastru Nicușor a îmbrăcat tricoul naționalei de peste 50 de ori, reprezentând România cu mândrie inclusiv la turneele finale continentale (Euro 2024). La 34 de ani, împliniți ieri, a ieșit din nou azi pe gazonul de pe Oblemenco și de multă vreme NU mai este era doar fotbalistul adus de la Slatina; ESTE legenda vie care a refuzat să cadă, căpitanul care a transformat durerea în trofee și loialitatea în nemurire. Privind spre tribune, cu banderola strânsă ferm pe braț, știe că fiecare sacrificiu, de la praful de pe șantier până la durerea din spitale, a meritat pentru a fi, astăzi, CĂPITANUL Științei! La mulți ani, Căpitane, la mulți ani, Nicușor Bancu!”, a fost mesajul transmis pe „Ion Oblemenco” pentru Nicușor Bancu.