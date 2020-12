Meciul Craiova – Gaz Metan Mediaş are loc luni, 7 decembrie, cu începere de la ora 19:00, pe stadionul “Ion Oblemenco” din Cetatea Banilor şi închide etapa a 12-a din Casa Pariurilor Liga 1. Craiova ocupă locul 2, dar acum se află la cinci puncte de liderul FCSB, iar medieşenii sunt pe locul 10, cu 13 puncte, la patru în urma ultimul loc de play-off, UTA.

Pentru olteni este genul de meci în care prin orice mijloace trebuie să obţină cele trei puncte, altfel visul de a readuce după 29 de ani titlul în capitala Doljului va rămâne o himeră şi anul acesta, pentru că FCSB are şapte victorii consecutive şi joacă fotbalul cel mai spectaculos din Liga 1.

Grijile craiovenilor ţin în principal de faptul că ultimele lor două partide jucate acasă, cu adversari accesibili (Academica Clinceni şi Chindia Târgovişte) au însemnat adevărate dezastre, cele două eşecuri făcând ca FCSB să îi ajungă din urmă şi acum chiar să se distanţeze de ei. Mediaşul e privit cu multă teamă, pentru că are victorii în ultimele deplasări, la Cluj şi la Arad.

U Craiova – Gaz Metan Mediaș, ora 19:00

Echipele de start:

Craiova – Gaz Metan Mediaş Live stream Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus

Partida Craiova – Gaz Metan Mediaş se joacă luni, 7 decembrie, de la ora 19:00, pe stadionul “Ion Oblemenco” din Bănie. Va fi o vreme înnorată, care are şanse reale spre seară să se transforme în lapoviţă şi ninsoare, cu o maximă de 3 grade. Meciul va fi televizat pe canelele Digi Sport, Telekom Sport şi Look Plus, dar puteţi să îl vizionaţi în format LIVE VIDEO intrând pe site-ul FANATIK.RO.

Revenirea pentru a treia oară pe bancă a lui Corneliu Papură, după despărţirea de italianul Cristiano Bergodi, oficial pentru că acesta ar fi avut probleme grave de sănătate cu mama lui, neoficial neînţelegeri cu oficiali din club, nu a adus nici pe departe revirimentul. Dimpotrivă, la Botoşani, unde Craiova a făcut doar 0-0 cu o echipă decimată de COVID, oltenii au arătat multă neputinţă în atac şi sărăcie în idei în jocul de construcţie.

Gaz Metan vine după două victorii în deplasare

A urmat un succes clar, cu 5-0, în Cupă, dar în faţa unui adversar de Liga 3, Progresul Spartac, singurul element pozitiv fiind descătuşarea atacantului croat Ivan Mamic, adus urgent în locul golgeterului Koljic, grav accidentat şi se speră ca după reuşitele din Cupă acesta să înceapă să înscrie şi în campionat.

Gaz Metan arată tot mai bine de la meci la meci. Succesele de la Cluj şi Arad nu au fost întâmplătoare, echipa începând să lege jocul, să reuşească acţiuni frumoase de atac, unde italiano-românul Dumitru Cardoso are deja 6 goluri. A pierdut dintr-un penalty inventat ultimul meci de campionat, în minutul 93, cu FCSB, dar în Cupă s-a distrat la Voluntari, scor de set de tenis la zero, ce e drept în faţa rezervelor rezervelor la ilfoveni, cu 15 jucători out din motive de virus.

Craiova e favorită pentru bookmakeri

Nu va fi, cu siguranţă, un meci uşor pentru Craiova, mai ales că medieşenii nu au renunţat la gândul de a merge al doilea an consecutiv în play-off şik vor veni să joace la victorie, ştiind problemele pe care le-au avut oltenii în ultimele două jocuri de acasă.

Bookmakerii acordă cotă de 1,55 la victorie Craiovei, însă par a subestima forţa ofensivă a medieşenilor. Aceştia au primit 6,40 pentru a repeta isprăvile Clincenilor şi Târgoviştei, dar şi pentru gol marcat au cotă foarte bună, 1,50 şi nu e deloc imposibil să lovească odată pe contraatac.

