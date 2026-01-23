Universitatea Craiova, gest de mare clasă pentru indianul care a salvat de la înec o fetiță de 5 ani! Ce se întâmplă la meciul cu FC Botoșani

ADVERTISEMENT

Parcul „Romanescu” din Craiova a fost scena unui eveniment care se putea încheia tragic. Un indian a salvat o fetiță căzută în apa înghețată a lacului, iar gestul său a impresionat pe toată lumea. Universitatea Craiova i-a pregătit o surpriză.

Gest impresionat din partea Universității Craiova pentru indianul devenit erou

Sâmbătă, 17 ianuarie, Parcul „Romanescu” din Craiova putea consemna un eveniment trist. O fetiță de doar 5 ani a căzut în apă, însă a fost salvată de un indian. Mai exact, Vipan Kumar, în vârstă de 47 de ani, este omul care și-a riscat propria viață pentru copilul aflat în necaz, reușind să o țină la suprafață timp de 20 de minute, până la intervenția pompierilor.

Aflat în țara noastră de aproape 2 ani, Vipan muncește în construcții, iar weekend-ul trecut al unei copile de 5 ani. Pe lângă faptul că primărița Lia Olguța Vasilescu a transmis pe că îi va acorda titlul de cetățean de onoare al orașului, Vipan Kumar este recompensat și de clubul Universitatea Craiova.

Mai exact, potrivit , acesta a fost invitat de clubul din Bănie la alături de prietenii săi și vor sta chiar la una dintre loje. Ba chiar, la pauză, el va fi prezent pe gazon în văzul tuturor spectatorilor.

Indianul va intra și în posesia unui bilet de avion dus-întors până în țara natală, atunci când va dori să-și vadă familia. Totul va fi asigurat de clubul din SuperLiga.

Ce a spus Filipe Coelho înainte de Universitatea Craiova – FC Botoșani

Oltenii au început anul 2026 cu un convingător 4-0 pe terenul Petrolului, iar șansele la titlu se mențin ridicate. Acum, în etapa 23, „leii” din Bănie vor juca acasă contra Botoșaniului, însă

„Va fi un meci dificil împotriva unei echipe bune, cu jucători de valoare. Vom încerca să dăm totul pentru victorie. Botoșani chiar are o echipă bună, la mijloc se evidențiază și trebuie să dăm tot ce putem pentru a obține cele trei puncte.

Respect opiniile altor persoane din fotbal, dar eu nu mă gândesc la campionat. Doar Botoșani mă interesează în acest moment. Au 5 puncte în urma noastră, doar 16 goluri primite, un antrenor bun, deci tot ce sper este ca mâine să ne descurcăm așa cum ne dorim”, a spus, printre altele, antrenorul Universității Craiova la conferința de presă.