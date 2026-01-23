Sport

Universitatea Craiova, gest de mare clasă pentru indianul care a salvat de la înec o fetiță de 5 ani! Ce se întâmplă la meciul cu FC Botoșani

Un indian a devenit erou după ce a salvat o fetiță de 5 ani care a căzut în apa înghețată a lacului din Parcul „Romanescu”. Universitatea Craiova îl recompensează pentru gestul său.
Mihai Dragomir
23.01.2026 | 18:35
Clubul din SuperLiga este gata să îl recompenseze pe indianul devenit erou. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Parcul „Romanescu” din Craiova a fost scena unui eveniment care se putea încheia tragic. Un indian a salvat o fetiță căzută în apa înghețată a lacului, iar gestul său a impresionat pe toată lumea. Universitatea Craiova i-a pregătit o surpriză.

Gest impresionat din partea Universității Craiova pentru indianul devenit erou

Sâmbătă, 17 ianuarie, Parcul „Romanescu” din Craiova putea consemna un eveniment trist. O fetiță de doar 5 ani a căzut în apă, însă a fost salvată de un indian. Mai exact, Vipan Kumar, în vârstă de 47 de ani, este omul care și-a riscat propria viață pentru copilul aflat în necaz, reușind să o țină la suprafață timp de 20 de minute, până la intervenția pompierilor.

Aflat în țara noastră de aproape 2 ani, Vipan muncește în construcții, iar weekend-ul trecut a fost „îngerul” salvator al unei copile de 5 ani. Pe lângă faptul că primărița Lia Olguța Vasilescu a transmis pe pagina sa de Facebook că îi va acorda titlul de cetățean de onoare al orașului, Vipan Kumar este recompensat și de clubul Universitatea Craiova.

Mai exact, potrivit GSP.ro, acesta a fost invitat de clubul din Bănie la meciul de sâmbătă seară, cu FC Botoșani, alături de prietenii săi și vor sta chiar la una dintre loje. Ba chiar, la pauză, el va fi prezent pe gazon în văzul tuturor spectatorilor.

Indianul va intra și în posesia unui bilet de avion dus-întors până în țara natală, atunci când va dori să-și vadă familia. Totul va fi asigurat de clubul din SuperLiga.

Ce a spus Filipe Coelho înainte de Universitatea Craiova – FC Botoșani

Oltenii au început anul 2026 cu un convingător 4-0 pe terenul Petrolului, iar șansele la titlu se mențin ridicate. Acum, în etapa 23, „leii” din Bănie vor juca acasă contra Botoșaniului, însă Filipe Coelho nu îi subestimează pe moldoveni.

„Va fi un meci dificil împotriva unei echipe bune, cu jucători de valoare. Vom încerca să dăm totul pentru victorie. Botoșani chiar are o echipă bună, la mijloc se evidențiază și trebuie să dăm tot ce putem pentru a obține cele trei puncte. 

Respect opiniile altor persoane din fotbal, dar eu nu mă gândesc la campionat. Doar Botoșani mă interesează în acest moment. Au 5 puncte în urma noastră, doar 16 goluri primite, un antrenor bun, deci tot ce sper este ca mâine să ne descurcăm așa cum ne dorim”, a spus, printre altele, antrenorul Universității Craiova la conferința de presă.

  • 20:00 este ora startului partidei Universitatea Craiova – FC Botoșani
  • 43 de puncte au oltenii 
