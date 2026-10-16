Universitatea Craiova – Getafe, audiență uriașă la TV! Cifre surprinzătoare în lupta cu Pro TV și Antena 1

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Universitatea Craiova a atras sute de mii de români în fața televizoarelor la meciul cu Getafe, disputat joi seară, 15 octombrie, în Conference League. Partida încheiată la egalitate, scor 1-1, a fost urmărită de 769.000 de telespectatori pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Cele două posturi au depășit împreună Antena 1. Lider de audiență a rămas însă Pro TV!

Audiențe impresionante la Universitatea Craiova – Getafe! Digi Sport și Prima Sport, peste Antena 1

Interesul pentru s-a văzut și în cifrele de audiență. Potrivit datelor TV aferente intervalului 19:45–21:35, Digi Sport 1 a avut o medie de 587.000 de telespectatori la nivel național. Prima Sport 1, celălalt post care a transmis confruntarea, a înregistrat 182.000 de privitori. În total, cele două televiziuni au adunat o audiență medie cumulată de 769.000 de telespectatori.

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Cifra este una foarte bună, mai ales că posturile sportive au reușit să depășească împreună Antena 1, unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața televiziunilor din România. Postul din grupul Intact a înregistrat o medie de 758.000 de telespectatori în același interval. Pe Antena 1 au fost difuzate Observatorul și serialul „Destine cu parfum de lavandă”.

Pro TV a rămas însă pe primul loc joi seară. Postul din Pache Protopopescu a înregistrat o audiență medie de 1.272.000 de telespectatori, cu 503.000 mai mulți decât cele două televiziuni sportive la un loc. În intervalul analizat, Pro TV a difuzat Știrile Pro TV, urmate de serialul „Las Fierbinți”, de la ora 20:30. În ultimele minute ale meciului a început și filmul „Liga umbrelor”.

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Post TV Telespectatori Pro TV 1.272.000 Digi Sport 1 + Prima Sport 1 769.000 Antena 1 758.000 Digi Sport 1 587.000 Prima Sport 1 182.000

Craiova – Getafe, peste debutul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB!

Mai mult, Universitatea Craiova a surclasat, prin audiența meciului cu Getafe, debutul lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. Partida dintre echipa lui Gigi Becali și Oțelul Galați, câștigată de bucureșteni cu 1-0, a atras 636.000 de telespectatori. Confruntarea a marcat revenirea lui Laurențiu Reghecampf pe banca roș-albaștrilor, după aproape un deceniu. Digi Sport 1 a avut 513.000 de privitori, iar Prima Sport 1 a înregistrat 123.000. Duelul de pe „Ion Oblemenco”, din Conference League, a atras cu 133.000 de telespectatori mai mult!

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Nici derby-ul Clujului nu a reușit să se apropie de audiența partidei din Bănie. Victoria Universității Cluj pe terenul CFR-ului, scor 3-1, a fost urmărită de 435.000 de telespectatori. Duelul Sepsi – Dinamo, încheiat cu victoria bucureștenilor, scor 2-0, a atras 411.000 de privitori. În schimb, meciul Csikszereda – Universitatea Craiova, câștigat de olteni cu 1-0, a adunat 368.000 de telespectatori.

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Loc Meci Telespectatori 1 Universitatea Craiova – Getafe 1-1 769.000 2 FCSB – Oțelul 1-0 636.000 3 CFR Cluj – U Cluj 1-3 (restanță) 435.000 4 Sepsi – Dinamo 0-2 411.000 5 Csikszereda – Universitatea Craiova 0-1 368.000

Universitatea Craiova, la câteva minute de o victorie uriașă cu Getafe

. Oltenii au remizat, scor 1-1, cu Getafe, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Formația din Bănie a fost la câteva minute de obținerea tuturor celor trei puncte, însă spaniolii au reușit să egaleze pe final.

Chiar dacă au ratat victoria, oltenii au obținut un punct important în lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii din Conference League. Evoluția împotriva lui Getafe le oferă motive de optimism înaintea următoarelor confruntări europene. Mai ales că urmează două meciuri în care Universitatea Craiova pleacă, cel puțin pe hârtie, cu prima șansă, împotriva celor de la Inter Club d’Escaldes și Egnatia.