Universitatea Craiova – Getafe: s-au pus în vânzare biletele! Cât costă un tichet

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Universitatea Craiova a scos la vânzare biletele pentru primul meci din faza principală a UEFA Conference League. Gruparea din Bănie va juca pe „Ion Oblemenco” joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, împotriva celor de la Getafe, grupare care ocupă în acest moment locul 11 în La Liga.

Cât costă biletele la Universitatea Craiova – Getafe

Universitatea Craiova își va începe parcursul din faza principală a UEFA Conference League cu o partidă dificilă, pe teren propriu contra spaniolilor de la Getafe. Gruparea din Bănie a scos la vânzare biletele pentru partida care se va disputa joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, pe „Ion Oblemenco”.

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„’Ion Oblemenco’ este templul fotbalului oltean, casa noastră și locul în care Europa a simțit de atâtea ori forța alb-albastră. Acum e timpul pentru o nouă seară de poveste. Biletele sunt disponibile atât online, cât și la punctele tradiționale de vânzare. Campioni pe gazon, Campioni în tribune!”, a transmis campioana României pe pagina oficială de .

Cât costă biletele la Universitatea Craiova – Getafe

Sector 10, inel I – 100 lei

Sector 10, inel II – 95 lei

Sector 9, 11 – inel I – 95 lei

Sector 9, 11 – inel II – 90 lei

Sector 8, 12 – inel I – 90 lei

Sector 8, 12 – inel II – 80 lei

Sector 13 – 80 lei

Peluza Sud – 75 lei

Peluza Nord – 55 lei

Tribuna I, sector 2 – 120 lei

Tribuna I, sector 1 – 150 lei

Tribuna 0 – 150 lei

VIP, sector B, E – 225 lei

VIP, sector C, D – 250 lei

VIP, sector F – 200 lei

Universitatea Craiova, pe locul 3 în SuperLiga

Înainte de pauza internațională, a spulberat-o pe FCSB cu 5-0 în etapa a 10-a din SuperLiga, iar campioana ocupă momentan locul 3 în clasament, cu 20 de puncte, la 3 lungimi în urma liderului Dinamo. Înainte de , echipa pregătită de Filipe Coelho va juca pe terenul „lanternei roșii” din SuperLiga, Csikszereda, duminică, 11 octombrie, de la ora 18:00.

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În a doua etapă a fazei principale din Conference League, Universitatea va avea, cel puțin în teorie, o misiune mult mai ușoară, deoarece va evolua în Andorra contra celor de la Inter Club d’Escaldes, pe 22 octombrie. Apoi, pe 5 noiembrie, oltenii vor juca pe „Ion Oblemenco” împotriva albanezilor de la Egnatia.