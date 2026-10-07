Universitatea Craiova – Getafe: s-au pus în vânzare biletele! Cât costă un tichet

Universitatea Craiova a scos la vânzare biletele pentru primul meci din faza principală a UEFA Conference League. Gruparea din Bănie va juca pe „Ion Oblemenco” joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, împotriva celor de la Getafe, grupare care ocupă în acest moment locul 11 în La Liga.
Universitatea Craiova își va începe parcursul din faza principală a UEFA Conference League cu o partidă dificilă, pe teren propriu contra spaniolilor de la Getafe. Gruparea din Bănie a scos la vânzare biletele pentru partida care se va disputa joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, pe „Ion Oblemenco”.
„’Ion Oblemenco’ este templul fotbalului oltean, casa noastră și locul în care Europa a simțit de atâtea ori forța alb-albastră. Acum e timpul pentru o nouă seară de poveste. Biletele sunt disponibile atât online, cât și la punctele tradiționale de vânzare. Campioni pe gazon, Campioni în tribune!”, a transmis campioana României pe pagina oficială de Facebook.
Cât costă biletele la Universitatea Craiova – Getafe
Înainte de pauza internațională, Universitatea Craiova a spulberat-o pe FCSB cu 5-0 în etapa a 10-a din SuperLiga, iar campioana ocupă momentan locul 3 în clasament, cu 20 de puncte, la 3 lungimi în urma liderului Dinamo. Înainte de meciul cu Getafe, echipa pregătită de Filipe Coelho va juca pe terenul „lanternei roșii” din SuperLiga, Csikszereda, duminică, 11 octombrie, de la ora 18:00.
În a doua etapă a fazei principale din Conference League, Universitatea va avea, cel puțin în teorie, o misiune mult mai ușoară, deoarece va evolua în Andorra contra celor de la Inter Club d’Escaldes, pe 22 octombrie. Apoi, pe 5 noiembrie, oltenii vor juca pe „Ion Oblemenco” împotriva albanezilor de la Egnatia.