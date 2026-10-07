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Universitatea Craiova – Getafe: s-au pus în vânzare biletele! Cât costă un tichet

Universitatea Craiova debutează în faza principală din Conference League pe 15 octombrie, cu un meci pe teren propriu contra lui Getafe. Cât costă biletele pentru partida de pe „Ion Oblemenco”.
Bogdan Mariș, Tibi Cocora
07.10.2026 | 09:53
Universitatea Craiova Getafe sau pus in vanzare biletele Cat costa un tichet
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Universitatea Craiova a scos la vânzare biletele pentru meciul cu Getafe din Conference League. FOTO: Sport Pictures
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Universitatea Craiova a scos la vânzare biletele pentru primul meci din faza principală a UEFA Conference League. Gruparea din Bănie va juca pe „Ion Oblemenco” joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, împotriva celor de la Getafe, grupare care ocupă în acest moment locul 11 în La Liga.

Cât costă biletele la Universitatea Craiova – Getafe

Universitatea Craiova își va începe parcursul din faza principală a UEFA Conference League cu o partidă dificilă, pe teren propriu contra spaniolilor de la Getafe. Gruparea din Bănie a scos la vânzare biletele pentru partida care se va disputa joi, 15 octombrie, de la ora 19:45, pe „Ion Oblemenco”.

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„’Ion Oblemenco’ este templul fotbalului oltean, casa noastră și locul în care Europa a simțit de atâtea ori forța alb-albastră. Acum e timpul pentru o nouă seară de poveste. Biletele sunt disponibile atât online, cât și la punctele tradiționale de vânzare. Campioni pe gazon, Campioni în tribune!”, a transmis campioana României pe pagina oficială de Facebook.

Cât costă biletele la Universitatea Craiova – Getafe

  • Sector 10, inel I – 100 lei
  • Sector 10, inel II – 95 lei
  • Sector 9, 11 – inel I – 95 lei
  • Sector 9, 11 – inel II – 90 lei
  • Sector 8, 12 – inel I – 90 lei
  • Sector 8, 12 – inel II – 80 lei
  • Sector 13 – 80 lei
  • Peluza Sud – 75 lei
  • Peluza Nord – 55 lei
  • Tribuna I, sector 2 – 120 lei
  • Tribuna I, sector 1 – 150 lei
  • Tribuna 0 – 150 lei
  • VIP, sector B, E – 225 lei
  • VIP, sector C, D – 250 lei
  • VIP, sector F – 200 lei

Universitatea Craiova, pe locul 3 în SuperLiga

Înainte de pauza internațională, Universitatea Craiova a spulberat-o pe FCSB cu 5-0 în etapa a 10-a din SuperLiga, iar campioana ocupă momentan locul 3 în clasament, cu 20 de puncte, la 3 lungimi în urma liderului Dinamo. Înainte de meciul cu Getafe, echipa pregătită de Filipe Coelho va juca pe terenul „lanternei roșii” din SuperLiga, Csikszereda, duminică, 11 octombrie, de la ora 18:00.

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În a doua etapă a fazei principale din Conference League, Universitatea va avea, cel puțin în teorie, o misiune mult mai ușoară, deoarece va evolua în Andorra contra celor de la Inter Club d’Escaldes, pe 22 octombrie. Apoi, pe 5 noiembrie, oltenii vor juca pe „Ion Oblemenco” împotriva albanezilor de la Egnatia.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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