Universitatea Craiova i-a înfuriat din nou pe suporteri. Ce legătură are meciul din Austria cu Rapid Viena

Apele continuă să fie tulburi la Universitatea Craiova. După conflictul de la finalul meciul cu Metaloglobus, oltenii au iar probleme cu suporterii. Partida cu Rapid Viena din Conference League e mărul discordiei
Cristian Măciucă
29.10.2025 | 07:00
Universitatea Craiova ia infuriat din nou pe suporteri Ce legatura are meciul din Austria cu Rapid Viena
Universitatea Craiova i-a înfuriat din nou pe suporteri. Legătura cu meciul din Austria cu Rapid Viena.
Conflictul dintre Universitatea Craiova și suporteri a ajuns la un nou capitol. Motivul îl reprezintă deplasarea din Austria pentru meciul cu Rapid Viena din etapa a 3-a a „fazei ligii” Conference League.

Prețul biletelor pentru Rapid Viena – Universitatea Craiova, prea mare pentru suporteri

Pe Universitatea Craiova o așteaptă a doua deplasare europeană din acest sezon de Conference League. Joi, 6 noiembrie, de la ora 22:00, oltenii vor juca pe Allianz Stadium, arena celor de la Rapid Viena.

Până la acel joc, echipa lui Mirel Rădoi mai are de jucat două partide, unul în Cupa României, cu Sănătatea Cluj, și unul în campionat, derby-ul cu Rapid. Cu toate acestea, oltenii au reușit să îi enerveze iar pe suporteri.

După conflictul de la finalul meciului cu Metaloglobus, terminat cu scorul de 0-0, fanii au acum un alt motiv de nemulțumire. Anunțul privind prețul biletelor stabilit de austrieci pentru meciul de la Viena, în valoare de 105 lei, a stârnit valuri de critici printre susținătorii grupării din Bănie.

„Bilete pentru suporterii Științei în deplasarea de la Viena. Toți leii sunt așteptați în sectoarele 6 și 7 (zonă safe-standing) din Allianz Stadion pentru duelul din UEFA Conference League cu Rapid Viena.

Prețul unui tichet este de 105 RON și poate fi achizițonat fizic de la magazinul nostru din Mall sau online (link în comentarii). Biletele digitale vor fi trimise ulterior pe e-mail, după efectuarea plății, începând de marți. Forza Știința”, a scris Universitatea Craiova, pe pagina oficială de Facebook.

Reacții dure din partea fanilor olteni

Universitatea Craiova are nevoie de puncte în Conference League, acolo unde, după primele două etape, a făcut doar un egal, scor 1-1, cu Noah. În runda inaugurală, oltenii au pierdut în deplasarea din Polonia, scor 0-2, cu Rakow.

  • „Iarăși suntem ciuca bătăilor ”
  • „Sincer nu recunosc echipa oltenilor cu ambiție de oltean adevărat. Rușine jucătorilor pentru prestația lor pentru ultimele meciuri.”
  • „Oare merită banii?”
  • „Avem ce vedea de banii ăștia?”
  • „La ce fotbal jucați, nu meritați suporterii.”
  • „Fără Rădoi!”
  • „Cel puțin la prețul biletelor ne-am aliniat valoric cu ceilalți din grupă…”
  • „Jucați fotbal, nu miuța. Lăsați cearta!”

Echipa lui Mirel Rădoi, doar o victorie în 7 meciuri oficiale

Nici în SuperLiga nu o duce mai bine Univeristatea Craiova. Deși a pornit ca din tun, echipa antrenată de Mirel Rădoi a căzut până pe locul 3, la trei lungimi de primele două clasate FC Botoșani și Rapid. De altfel, în ultimele 7 meciuri oficiale, oltenii au bifat un singur succes, în campionat, acasă, scor 2-1, cu Unirea Slobozia.

  • 105 lei este prețul unui bilet în sectorul oaspeților la Rapid Viena – Universitatea Craiova
  • 1 punct au oltenii după primele 2 etape din Conference League
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
