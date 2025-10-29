Universitatea Craiova i-a înfuriat din nou pe suporteri. Ce legătură are meciul din Austria cu Rapid Viena

Conflictul dintre Universitatea Craiova și suporteri a ajuns la un nou capitol. Motivul îl reprezintă deplasarea din Austria pentru meciul cu Rapid Viena din etapa a 3-a a „fazei ligii” Conference League.
Pe Universitatea Craiova o așteaptă a doua deplasare europeană din acest sezon de Conference League. Joi, 6 noiembrie, de la ora 22:00, oltenii vor juca pe Allianz Stadium, arena celor de la Rapid Viena.
Până la acel joc, echipa lui Mirel Rădoi mai are de jucat două partide, unul în Cupa României, cu Sănătatea Cluj, și unul în campionat, derby-ul cu Rapid. Cu toate acestea, oltenii au reușit să îi enerveze iar pe suporteri.
După conflictul de la finalul meciului cu Metaloglobus, terminat cu scorul de 0-0, fanii au acum un alt motiv de nemulțumire. Anunțul privind prețul biletelor stabilit de austrieci pentru meciul de la Viena, în valoare de 105 lei, a stârnit valuri de critici printre susținătorii grupării din Bănie.
„Bilete pentru suporterii Științei în deplasarea de la Viena. Toți leii sunt așteptați în sectoarele 6 și 7 (zonă safe-standing) din Allianz Stadion pentru duelul din UEFA Conference League cu Rapid Viena.
Prețul unui tichet este de 105 RON și poate fi achizițonat fizic de la magazinul nostru din Mall sau online (link în comentarii). Biletele digitale vor fi trimise ulterior pe e-mail, după efectuarea plății, începând de marți. Forza Știința”, a scris Universitatea Craiova, pe pagina oficială de Facebook.
Universitatea Craiova are nevoie de puncte în Conference League, acolo unde, după primele două etape, a făcut doar un egal, scor 1-1, cu Noah. În runda inaugurală, oltenii au pierdut în deplasarea din Polonia, scor 0-2, cu Rakow.
Nici în SuperLiga nu o duce mai bine Univeristatea Craiova. Deși a pornit ca din tun, echipa antrenată de Mirel Rădoi a căzut până pe locul 3, la trei lungimi de primele două clasate FC Botoșani și Rapid. De altfel, în ultimele 7 meciuri oficiale, oltenii au bifat un singur succes, în campionat, acasă, scor 2-1, cu Unirea Slobozia.