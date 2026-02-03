Universitatea Craiova II, cantonament de lux într-o destinație preferată de echipele din SuperLiga! Hotel de 5 stele și condiții de top pentru olteni

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova II își mută pregătirea în Turcia! Echipa secundă a Științei va petrece 10 zile în Antalya, într-un stagiu intensiv, cu două meciuri amicale programate, pentru a-și consolida forma și obiectivul principal: promovarea în liga superioară.

Universitatea Craiova II se antrenează la standarde internaționale

Sub comanda antrenorului Ștefan Florescu, jucătorii de la U Craiova II vor decola spre un cantonament cum rar a fost dat pentru o echipă din eșaloanele secunde. Ei vor fi cazați la luxosul Aska Lara Resort & SPA, unde vor beneficia de condiții de top pentru pregătirea fizică și tactic. Stagiul de pregătire va avea loc între 3 și 13 februarie, perioadă în care echipa va disputa două partide amicale.

ADVERTISEMENT

Primul test pe care-l va susţine Universitatea Craiova II pe pământ turcesc va avea loc sâmbătă, 7 februarie, ora 16.00 – ora Turciei (ora 15.00 în România), oponentă fiindu-i Xorazm FK Urganch, din prima ligă a Uzbekistanului. Cel de-al doilea amical din cadrul cantonamentului va fi anunţat pe parcurs.

În prezent, formația secundă a Științei conduce seria C5 după 17 etape, cu 4 puncte avans față de următoarea clasată. Antrenorul Florescu își propune să transforme acest avantaj într-o promovare la finalul sezonului, iar testele din Antalya sunt considerate necesare pentru atingerea acestui obiectiv.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova II, victorioasă într-un amical cu Târgu Jiu

În week-end-ul trecut, echipa secundă a Universității Craiova s-a impus, scor 2-0, în partida amicală susținută în deplasare în fața formației CSM Târgu Jiu. Golurile alb-albaștrilor au fost marcate de Danciu (31) și Gomes (77).

ADVERTISEMENT

Antrenorul Ștefan Florescu a utilizat toți jucătorii pe care i-a avut la dispoziție. El a început cu: Goga – Ristoiu, L. Popa, Suciu, Benga – Spătaru, Șerban, Chifa – Danciu, Luță, Ciurea. Pe parcurs au mai intrat: Preda, Vlăsceanu – Martinovic, Neacșu, Lazar, Sala, Mandagiu, Cîrpici, Constantin, Gomes, Gîrgel, Folha, Bușa, Albu.

În zilele ce urmează, clubul alb-albastru va anunța lotul exact pentru cantonamentul din Antalya.

ADVERTISEMENT

Luca Popa, noul fundaș al Universității Craiova II

, fundașul de 20 de ani originar din Oradea. Jucătorul înalt de 1,90 metri a semnat un contract valabil un an și jumătate și va evolua pentru echipa secundă a Științei, notează Academia Universitatea Craiova.

Popa a fost format la CA Oradea, iar în 2022 a ajuns la academia italiană Venezia, unde a rămas până în martie 2024. Nu a reușit să prindă minute în echipa mare a clubului italian, dar s-a impus în cele de juniori (U17, U18). În urmă cu câteva luni a evoluat la Gloria Bistrița (Liga 3), apoi a făcut pasul în Liga 2, la CSC Șelimbăr, iar ultima echipă pentru care a fost legitimat a fost FC Botoșani.

Fundașul a cochetat și cu echipele naționale de juniori ale României, bifând prezențe la U15, U16, U17 și U18.

𝐋𝐨𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞𝐩𝐥𝐚𝐬𝐚𝐭 𝐢̂𝐧 𝐓𝐮𝐫𝐜𝐢𝐚 𝐜𝐮𝐩𝐫𝐢𝐧𝐝𝐞 𝐮𝐫𝐦𝐚̆𝐭𝐨𝐫𝐢𝐢 𝐣𝐮𝐜𝐚̆𝐭𝐨𝐫𝐢: Matei Goga, Sorin Preda – Abel Folha, Denis Benga, Lazar Martinovici, Luca Popa, Ramon Gomes, Teodor Luţă, Francois Yabre, Iustin Neacşu, Dan Spătaru, Vasile Constantin, Marian Danciu, Robert Chifa, Frederico Cîrpici, David Sala, Ionuţ Albu, Darius Ciurea, Alexandru Mandagiu, Florin Buşa, Roberto Gîrgel, Robert Ristoiu, Sebastian Şerban.

Marian Danciu, încredere totală în proiectul de la Universitatea Craiova

Revenirea lui Marian Danciu la Craiova nu este doar un nou capitol din cariera sa, ci și o încercare de a lăsa definitiv în urmă una dintre cele mai dificile perioade trăite ca fotbalist. După luni complicate, marcate de accidentări și lipsa continuității, mijlocașul speră să-și regăsească forma și plăcerea de a juca fotbal în Bănie.

crede că Universitatea Craiova poate da lovitura în acest sezon, atât la nivelul primei echipe, cât și prin promovarea în Liga 2 cu formația secundă, unde va încerca să contrinuie din plin.

„Am revenit cu drag la Craiova, pentru că m-am simţit tot timpul bine aici. În primul rând a contat grupul. Vin de plăcere la antrenamente, de abia le aştept. Cu mulţi băieţi mă cunoşteam deja, cum ar fi Sala sau Vali Constantin. Avem o relaţie bună şi în teren, dar şi în afara lui. Dacă priveşti lucrurile din exterior, pare că am făcut un pas înapoi. Eu spun însă că e un pas bun pentru mine, pentru a-mi relansa cariera.

Nu mai jucasem din aprilie-mai. Am avut o perioadă mai dificilă, cu o accidentare la spate, eram foarte demoralizat. Principalul lucru pe care mi-l doresc acum este să joc, să mă bucur de fotbal. Nu este nicio echipă mai bună decât a noastră! Avem un lot foarte bun şi avem parte şi de o pregătire excelentă. Cred foarte mult în acest grup. Ar fi un pas foarte bun pentru noi să promovăm, mai ales că sunt mulţi jucători tineri care pot progresa şi pot fi văzuţi mai uşor”, a declarat Marian Danciu, pentru Academia Universitatea Craiova.