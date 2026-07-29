Universitatea Craiova îi dă o lovitură lui Adrian Mititelu! A transferat unul dintre cei mai promițători juniori de la FCU: „Sper să nu mai avem parte de asta!“. Exclusiv

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Universitatea Craiova continuă să își întărească Academia și a reușit o mutare cu o puternică încărcătură simbolică în fotbalul din Bănie. Clubul patronat de Mihai Rotaru l-a transferat pe Alexandru Purcaru, unul dintre cei mai apreciați juniori ai FCU Craiova și nepotul fostului portar al Universității Craiova din anii ’70, Marius Purcaru. Transferul nu a fost, însă, lipsit de tensiuni, iar familia fotbalistului îl acuză pe Adrian Mititelu că a încercat până în ultima clipă să blocheze plecarea jucătorului.

Tatăl lui Alexandru Purcaru rupe tăcerea după transferul fiului său la Universitatea Craiova: „Ce vină are un copil?“

Alexandru Purcaru a evoluat pentru FCU Craiova în Liga a III-a, fiind considerat unul dintre cei mai promițători jucători din academia clubului. Odată cu dispariția echipei lui Adrian Mititelu din competiții, tânărul fotbalist a ales să își continue dezvoltarea la Universitatea Craiova, acolo unde va face parte din academia clubului din SuperLiga. Drumul până la semnarea contractului nu a fost, însă, deloc unul simplu, familia jucătorului susținând că s-a lovit de numeroase obstacole.

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Contactat de FANATIK, Cosmin Purcaru, tatăl fotbalistului, a vorbit despre modul în care s-a realizat transferul și a lansat acuzații la adresa lui Adrian Mititelu, despre care spune că a încercat să împiedice plecarea fiului său.

„FCU nu mai avea echipă, așa că era normal să plecăm. Din păcate, ne-am lovit de răutatea domnului Mititelu, de care sper să nu mai avem parte niciodată. Ne-a mințit până în ultimele zile că îi va da drumul copilului, iar în ultima clipă s-a răzgândit. A preferat să-l țină opt luni pe tușă decât să-l lase să joace în altă parte. Nu înțeleg ce vină are un copil pentru problemele sau conflictele pe care le are dânsul. Domnul Mititelu s-a comportat foarte urât. Cei de la Universitatea Craiova au acceptat inclusiv varianta unui împrumut, dar nici așa nu a vrut să-i dea drumul. În ultima clipă a refuzat și această soluție. Mai mult, nici măcar hârtie să se poată antrena nu i-a dat. Cred că acest lucru spune totul despre dânsul.

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Universitatea Craiova are o academie foarte bine organizată și nu vedeam de ce să plecăm în altă parte. Este un club serios, cu antrenori portughezi și spanioli, cu alte concepte și metode de pregătire. Pur și simplu am plecat de la un club unde nu mai era un viitor și am venit într-un loc în care a fost primit cu căldură și apreciat”, a declarat Cosmin Purcaru, în exclusivitate pentru FANATIK.

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FCU Craiova, fără spectatori la primul meci oficial din acest sezon

. Formația patronată de Adrian Mititelu va întâlni echipa ACSO Filiași, însă, din păcate pentru suporteri, meciul se va disputa cu porțile închise. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, iar partida se va desfășura miercuri, 29 iulie, la baza de antrenament a celor de la FCU Craiova, FCU Football Park – „Tărâmul Leilor”, pe Arena A1, de la ora 17:30.

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În timp ce formația lui Adrian Mititelu va juca în primul tur de calificare din Cupa României, rivala din oraș va întâlni la doar trei ore distanță campioana Bulgariei, în turul al doilea preliminar din UEFA Champions League. Partida începe de la 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco”, iar spre deosebire de meciul FCU Craiova – ACSO Filiași, aceasta va avea spectatori. Oltenii sunt așteptați să umple stadionul pentru , când Levski Sofia a câștigat la limită, cu scorul de 1-0.